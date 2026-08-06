हिमालय के हिमनद के खतरों पर नियमित वैज्ञानिक निगरानी की जरूरत: केंद्र ने NGT से कहा
केंद्र ने कहा कि हिमनद संरक्षण और खतरों का आकलन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं. इसके लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : August 6, 2026 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार का कहना है कि ग्लेशियर का सिकुड़ना, ग्लेशियर में अस्थिरता, हिमस्खलन, ग्लेशियल झील का बढ़ना और ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ (GLOFs) के लिए हिममंडल विज्ञान (Cryosphere Science), जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, भूविज्ञान , रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों द्वारा लगातार वैज्ञानिक निगरानी की जरूरत है.
सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने यह बयान तब दिया, जब उसने मध्य हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियर से होने वाले खतरों से जुड़े एक मामले में जवाब मांगा था.
एनजीटी ने अप्रैल में एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए खुद से मामला दर्ज किया था. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक वैज्ञानिक अध्ययन में मध्य हिमालयी क्षेत्र में अस्थिर लटकते ग्लेशियरों (hanging glaciers) से जुड़े संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया है. अध्ययन ने ऐसे ग्लेशियरों की बेहतर निगरानी करने की सिफारिश की थी.
एनजीटी के समक्ष हाल ही में पेश किए गए अपने जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि हिमनद का संरक्षण और क्रायोस्फेरिक खतरों का आकलन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं. इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है.
इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमनद एक गतिशील प्राकृतिक प्रणाली हैं और उनका व्यवहार स्थलाकृति (topography), भूवैज्ञानिक स्थितियों और जलवायु परिवर्तन सहित कई कारकों से प्रभावित होता है.
इस बात का हवाला देते हुए कि इस मामले में उठाए गए मुद्दे बहु-विषयक वैज्ञानिक पहलुओं से जुड़े हैं जो किसी एक मंत्रालय के दायरे से बाहर हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने एक एकीकृत और समन्वित संस्थागत ढांचा अपनाया है. इसके तहत विभिन्न मंत्रालय, विभाग और वैज्ञानिक संगठन हिमनद की निगरानी, आपदा से निपटने की तैयारी, जल संबंधी आकलन, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं.
मंत्रालय ने आगे कहा कि हिमनद की निगरानी और वैज्ञानिक आकलन संबंधित मंत्रालयों और वैज्ञानिक संगठनों द्वारा उनके अपने-अपने आदेशों के अनुसार किए जाते हैं.
मंत्रालय के जवाब में आगे कहा गया, "भारत सरकार ने हिमनद के बचाव और GLOF के खतरों को कम करने के लिए एक समन्वित, विज्ञान-आधारित और बहु-संस्थागत तरीका अपनाया है. इसमें जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि और संबंधित राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन शामिल हैं. इस समन्वित दृष्टिकोण में हिमनद की निगरानी, हिमनद झील की निगरानी, खतरे की मैपिंग, जोखिम का आकलन, जलवायु अनुसंधान, क्षमता निर्माण और आपदा तैयारी शामिल हैं.
मंत्रालय ने बताया कि जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के जरिये, वह भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हिमनद गतिशीलता, हिमनद द्रव्यमान संतुलन, हिमनद झीलों और हिमानी खतरों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करता है.
मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS) के तहत, उसने भारतीय हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की रोकथाम और शमन से संबंधित महत्वपूर्ण हिमनद झीलों की पहचान, बेसिन-स्तरीय अध्ययन, खतरे की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन, हाइड्रोजियानामिक मॉडलिंग, ग्लेशियर सिकुड़ने और हिमनद झील के विस्तार की रिमोट सेंसिंग-आधारित निगरानी, क्षमता निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन दिया है.
मंत्रालय ने कहा कि NMHS के तहत की जाने वाली गतिविधियां मुख्य रूप से शोध पर आधारित हैं, जो हिमालय के ग्लेशियरों और उनसे जुड़े खतरों के बारे में वैज्ञानिक समझ को मजबूत करने और सही फैसले लेने में मदद करती हैं.
मंत्रालय ने कहा कि वह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उचित उपायों को लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहयोग देना जारी रखेगा.
पर्यावरणविदों की राय
इस मुद्दे पर बात करते हुए रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को बताया, "वनों की कटाई से मध्य हिमालय में अस्थिर लटकते ग्लेशियरों से उत्पन्न जोखिम काफी बढ़ जाता है. बर्फ टूटने की मूल घटना ऊंचे पहाड़ों पर होती है, लेकिन निचले स्तर के वनों के नष्ट होने से एक खतरनाक दोहरा प्रभाव पड़ता है - यह स्थानीय तापमान को बढ़ाता है और ग्लेशियर के टूटने को नीचे की ओर एक भीषण आपदा में बदल देता है."
पर्यावरणविद् बीएस वोहरा ने कहा कि हिमालय के हिमनदों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार का विज्ञान पर आधारित तरीका अच्छा है, लेकिन सिर्फ शोध करने से आपदाओं को नहीं रोका जा सकता है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "जलवायु परिवर्तन लटकते ग्लेशियरों को तेजी से अस्थिर बना रहा है, जिसके लिए वास्तविक समय में निगरानी, मजबूत शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, पारदर्शी सार्वजनिक डेटा और सामुदायिक स्तर पर तैयारियों की जरूरत है. वैज्ञानिक जानकारी को अब समय पर कार्रवाई में बदलना होगा."
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