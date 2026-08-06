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हिमालय के हिमनद के खतरों पर नियमित वैज्ञानिक निगरानी की जरूरत: केंद्र ने NGT से कहा

हिमालय के हिमनद के खतरों पर नियमित वैज्ञानिक निगरानी की जरूरत: केंद्र ने NGT से कहा ( AFP )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार का कहना है कि ग्लेशियर का सिकुड़ना, ग्लेशियर में अस्थिरता, हिमस्खलन, ग्लेशियल झील का बढ़ना और ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ (GLOFs) के लिए हिममंडल विज्ञान (Cryosphere Science), जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, भूविज्ञान , रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों द्वारा लगातार वैज्ञानिक निगरानी की जरूरत है.

सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने यह बयान तब दिया, जब उसने मध्य हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियर से होने वाले खतरों से जुड़े एक मामले में जवाब मांगा था.

एनजीटी ने अप्रैल में एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए खुद से मामला दर्ज किया था. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक वैज्ञानिक अध्ययन में मध्य हिमालयी क्षेत्र में अस्थिर लटकते ग्लेशियरों (hanging glaciers) से जुड़े संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया है. अध्ययन ने ऐसे ग्लेशियरों की बेहतर निगरानी करने की सिफारिश की थी.

एनजीटी के समक्ष हाल ही में पेश किए गए अपने जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि हिमनद का संरक्षण और क्रायोस्फेरिक खतरों का आकलन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं. इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है.

इस बात का जिक्र किया गया है कि हिमनद एक गतिशील प्राकृतिक प्रणाली हैं और उनका व्यवहार स्थलाकृति (topography), भूवैज्ञानिक स्थितियों और जलवायु परिवर्तन सहित कई कारकों से प्रभावित होता है.

इस बात का हवाला देते हुए कि इस मामले में उठाए गए मुद्दे बहु-विषयक वैज्ञानिक पहलुओं से जुड़े हैं जो किसी एक मंत्रालय के दायरे से बाहर हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने एक एकीकृत और समन्वित संस्थागत ढांचा अपनाया है. इसके तहत विभिन्न मंत्रालय, विभाग और वैज्ञानिक संगठन हिमनद की निगरानी, ​​आपदा से निपटने की तैयारी, जल संबंधी आकलन, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं.

मंत्रालय ने आगे कहा कि हिमनद की निगरानी और वैज्ञानिक आकलन संबंधित मंत्रालयों और वैज्ञानिक संगठनों द्वारा उनके अपने-अपने आदेशों के अनुसार किए जाते हैं.

मंत्रालय के जवाब में आगे कहा गया, "भारत सरकार ने हिमनद के बचाव और GLOF के खतरों को कम करने के लिए एक समन्वित, विज्ञान-आधारित और बहु-संस्थागत तरीका अपनाया है. इसमें जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि और संबंधित राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन शामिल हैं. इस समन्वित दृष्टिकोण में हिमनद की निगरानी, हिमनद झील की निगरानी, ​​खतरे की मैपिंग, जोखिम का आकलन, जलवायु अनुसंधान, क्षमता निर्माण और आपदा तैयारी शामिल हैं.