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हिमालय की घाटियों में निर्माण 46% बढ़ा; भारत-नेपाल-तिब्बत के 2.93 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा

तीन देशों के वैज्ञानिकों की रिसर्च. ( Photo Credit; AFP )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Transboundary Flood risk Himalayas : नवंबर 2026 में पहाड़ों पर सर्दियों के सीजन की शुरुआत के बीच ब्रिटेन-भारत और नेपाल के वैज्ञानिकों का हैरान करने वाला अलर्ट आया है. अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार हिमालय की घाटियों में निर्माण 46% बढ़ गया है. चौंकाने वाली बात ये है कि ग्लेशियर झील के 'डेथ जोन' में भी रिकॉर्डतोड़ 77% कंस्ट्रक्शन बढ़ा है. इससे भारत समेत 3 देशों के 2.93 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.

अगस्त में नेपाल के तिमुरे इनलैंड पोर्ट (चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे) का नदी के किनारे का हिस्सा बाढ़ से तबाह हो गया था. भोटेकोशी व त्रिशूली नदी में आई बाढ़ ने कहर बरपाया था. दुनियाभर के भूवैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने इस घटना को जलवायु परिवर्तन के एक बड़े खतरे के रूप में देखा था. अब 3 तीन देशों के वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च रिपोर्ट भी इसी तरह के बड़े खतरे की ओर इशारा करती नजर आ रही है.