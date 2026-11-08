हिमालय की घाटियों में निर्माण 46% बढ़ा; भारत-नेपाल-तिब्बत के 2.93 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा
Himalayan flood Risk : भारत-नेपाल और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की रिसर्च, ग्लेशियर झील के 'डेथ जोन' में भी रिकॉर्डतोड़ 77% बढ़ा कंस्ट्रक्शन.
Published : November 8, 2026 at 4:27 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Transboundary Flood risk Himalayas : नवंबर 2026 में पहाड़ों पर सर्दियों के सीजन की शुरुआत के बीच ब्रिटेन-भारत और नेपाल के वैज्ञानिकों का हैरान करने वाला अलर्ट आया है. अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार हिमालय की घाटियों में निर्माण 46% बढ़ गया है. चौंकाने वाली बात ये है कि ग्लेशियर झील के 'डेथ जोन' में भी रिकॉर्डतोड़ 77% कंस्ट्रक्शन बढ़ा है. इससे भारत समेत 3 देशों के 2.93 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.
अगस्त में नेपाल के तिमुरे इनलैंड पोर्ट (चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे) का नदी के किनारे का हिस्सा बाढ़ से तबाह हो गया था. भोटेकोशी व त्रिशूली नदी में आई बाढ़ ने कहर बरपाया था. दुनियाभर के भूवैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने इस घटना को जलवायु परिवर्तन के एक बड़े खतरे के रूप में देखा था. अब 3 तीन देशों के वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च रिपोर्ट भी इसी तरह के बड़े खतरे की ओर इशारा करती नजर आ रही है.
ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की अगुवाई में भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय और नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2016 से लेकर साल 2023 तक के डेटा का अध्ययन किया. देखा कि इन 7 सालों में हिमालयी क्षेत्रों में इमारतों की संख्या और उनके कुल क्षेत्रफल में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इस शोध में पूरे हिमालयी नेटवर्क की 1,361 ग्लेशियर झीलों को ट्रैक किया गया.
हिमालय की घाटियों में तेजी से निर्माण : 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में 'उच्च-पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में संभावित बाढ़ के बढ़ते खतरे के सामने मानव व बुनियादी ढांचे का अनावरण' नाम से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे तेजी से घर, होटल आदि निर्माण हुआ. इसके कारण पिछले 7 साल (2016 से 2023) के दौरान इन संवेदनशील हिस्सों में इमारतों का क्षेत्रफल 46% तक बढ़ चुका है.
तीन देशों के लोगों पर बाढ़ का खतरा : रिपोर्ट के मुताबिक भारत, नेपाल और तिब्बत के करीब 2,93,800 लोग संभावित जलप्रलय वाले इलाकों में रह रहे हैं. हिमालयी क्षेत्रों में नदियों और ग्लेशियल झीलों के आसपास तेजी से बढ़ता निर्माण ऐसे लोगों को संभावित बाढ़ के खतरे के करीब ले जा रहा है. अहम बात ये है कि इनमें अकेले नेपाल के एक लाख 8 हजार 500 लोग शामिल है. यानी वहां के लोगों पर खतरा ज्यादा है.
'डेथ जोन' में भी रिकॉर्डतोड़ निर्माण : रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर झील के 'डेथ जोन' में भी साल 2016 से लेकर 2023 के बीच रिकॉर्डतोड़ 77% कंस्ट्रक्शन बढ़ा है. ग्लेशियर झील फटने से यहां सबसे ज्यादा तबाही मच सकती है. रिसर्च में हैरान करने वाली एक जानकारी यह भी सामने आई है कि नेपाल के एक लाख 8 हजार 500 लोगों में से 22,800 लोग तो नदी के पानी के स्तर से केवल 10 मीटर की ऊंचाई पर बने घरों में रह रहे हैं.
रिसर्चर ने किया 1361 हिमालयी झीलों का आकलन : शोध के दौरान रिसर्चर ने ग्लेशियल झीलों से निकलने वाले जलमार्गों के 50 किलोमीटर तक के बहाव क्षेत्र के डेटा का बारीकी से अध्ययन किया. इस दायरे में कुल 1361 हिमालयी झीलें आती हैं. स्टडी से पता चला कि इस क्षेत्र में इमारतों का कुल क्षेत्रफल 2016 में 12.38 वर्ग किलोमीटर था. साल 2023 में यह बढ़कर 18.04 वर्ग किलोमीटर हो गया.
डेंजर जोन में रहने वाली आबादी बढ़ेगी : रिसर्चर ने हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते निर्माण का आकलन करने के साथ ही भविष्य में जोखिम बढ़ने का अनुमान भी जताया है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक संभावित बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी 17,900 यानी करीब 6% तक बढ़ सकती है. स्पष्ट शब्दों में इसका मतलब ये है कि हिमालयी क्षेत्र में घरों, होटलों आदि के बनने का सिलसिला जारी रहेगा.
भारत के पहाड़ी राज्यों में कम निर्माण : शोधकर्ताओं को रिसर्च में पता चला कि सात सालों में नेपाल और तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में नदियों के पास तेजी से निर्माण बढ़ा है. जबकि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसा कोई बड़ा या साफ बदलाव देखने को नहीं मिला. यानी अपने देश के पहाड़ी इलाकों में कम निर्माण देखने को मिले. यह निर्माण नेपाल और तिब्बत के मुकाबले कम दायरे में था.
ग्लेशियल झीलें भी बन सकती हैं बाढ़ का कारण : रिपोर्ट के मुताबिक केवल मानसूनी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से ही हिमालय क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है, बल्कि ग्लेशियल झीलें यानी पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली झीलें भी बाढ़ की वजह बन सकती हैं. झीलों के अचानक टूटने पर भी बड़े पैमाने पर पानी नीचे की ओर बह सकता है. इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहा जाता है.
हिमालयी इलाकों में क्यों ज्यादा है बाढ़ का खतरा? : रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में 2 प्रमुख वजहों से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है. इनमें से पहला यह है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलकर पीछे खिसक रहे हैं. इससे निचले हिस्सों में खतरनाक ग्लेशियर झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक बनावट बेहद ढलानदार है. यहां की नदी घाटियां बहुत संकरी हैं. इससे झील फटने, भारी बारिश से पानी और मलबा कम समय में ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाता है.
नियमों का पालन न करने से बढ़ रही दिक्कत : रिसर्चर ने शोध में यह भी पाया कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण संबंधी कड़े नियमों पालन नहीं किया जा रहा है. इससे खतरे वाले जोन में लगातार निर्माण हो रहे हैं. इससे खतरनाक इलाकों में भी बस्तियां बढ़ती जा रहीं हैं. यदि समय रहते इन संवेदनशील घाटियों में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है.
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए तेज प्रयास की जरूरत : सितंबर में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड गर्मी, जानलेवा बाढ़ और अन्य मौसमी घटनाएं जलवायु पर गंभीर परिणाम डाल रहे हैं. इससे ग्लोबल तापमान जल्द ही सुरक्षित सीमा को पार कर सकता है. हालांकि अगर अभी से इनकी रोकथाम के लिए तेज प्रयास शुरू कर दिए जाए तो बड़े विनाश को टाला जा सकता है.
गर्मी से मौतें 36% तक बढ़ीं : अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन 'लैंसेट काउंटडाउन' की हाल की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो दुनियाभर में भीषण गर्मी की वजह बन रहे हैं. इसकी वजह से विश्व में गर्मी से होने वाली मौतें 36% तक बढ़ गईं हैं. केवल साल 2023 में ही गर्मी के कारण रिकॉर्ड 7 लाख 10 हजार लोगों की जान चली गई. वहीं अब साल 2027 में मार्च तक पूरी दुनिया में 8 लाख 57 हजार मौतें होने की आशंका है. भारत में ऐसे लोगों की संख्या 55 हजार होगी.
27.4 करोड़ लोगों के सामने भोजन का संकट : पहले से ही अल-नीनो की वजह से पूरी दुनिया का मौसम चक्र बिगड़ा हुई है. इस बीच अब साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित शोध लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है. मौसम की बेरूखी के कारण खरीब के बाद रबी की फसल जैसे गेहूं, तिलहन को चौपट होने के आसार हैं. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की करीब 27.4 करोड़ आबादी के सामने भोजन का संकट भी गहरा सकता है.
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