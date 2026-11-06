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पहाड़ों में छिपा तबाही का टाइम बम....कब और कैसे फटती हैं ग्लेशियर झीलें...क्या भारत के पास बचाव का इंतजाम है?

पहाड़ों में छिपा तबाही का टाइम बम ( ETV Bharat )

वीडियो टीम, ईटीवी भारत

बाढ़ का नाम आचे ही हमारे दिमाग में सबसे पहले भारी बारिश, उफनती नदियां और बादलों का फटना आता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बाढ़ के बारे सुना है. जिसमें बारिश की एक बूंद भी न गिरी हो और फिर भी नदी का जलस्तर अचानक कई गुना बढ़ा जाए. इसका जवाब हिमालय की उन ग्लेशियर झीलों में छिपा है. जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इनके भीतर जमा पानी कभी भी विनाशकारी सैलाब की वजह बन सकता है.