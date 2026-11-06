पहाड़ों में छिपा तबाही का टाइम बम....कब और कैसे फटती हैं ग्लेशियर झीलें...क्या भारत के पास बचाव का इंतजाम है?
ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाले विनाशकारी सैलाब और GLOF के खतरे, उसके कारणों और भारत में बचाव को विस्तार से समझिए.
Published : November 6, 2026 at 5:45 PM IST
वीडियो टीम, ईटीवी भारत
बाढ़ का नाम आचे ही हमारे दिमाग में सबसे पहले भारी बारिश, उफनती नदियां और बादलों का फटना आता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बाढ़ के बारे सुना है. जिसमें बारिश की एक बूंद भी न गिरी हो और फिर भी नदी का जलस्तर अचानक कई गुना बढ़ा जाए. इसका जवाब हिमालय की उन ग्लेशियर झीलों में छिपा है. जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इनके भीतर जमा पानी कभी भी विनाशकारी सैलाब की वजह बन सकता है.
29 अक्टूबर 2026 को भूटान के गासा में शिंटाफू ग्लेशियर झील के फटने से गासा त्साचू इलाके में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचा. इस घटना के बाद भारत में भी अलर्ट जारी किया गया. केंद्रीय जल आयोग यानी CWC ने पश्चिम बंगाल और असम के कुछ इलाकों को सतर्क रहने की सलाह दी. इससे पहले नेपाल और तिब्बत सीमा पर अगस्त 2026 के आखिरी सप्ताह में एक विशाल ग्लेशियर के टूटने और भूस्खलन के कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई. आंकड़ों के मुताबिक इस विनाशकारी बाढ़ में 1,200 से अधिक लोगों ने जान गंवाई, जबकि 5000 लोग लापता हुए. लेकिन सवाल है कि पहाड़ों में मौजूद एक झील के फटने से सैकड़ों किलोमीटर दूर बाढ़ का खतरा कैसे पैदा हो जाता है? आखिर ग्लेशियर झीलें बनती कैसे हैं और इनके फटने की वजह क्या होती है?
ग्लेशियर झील होती क्या है?
ग्लेशियर यानी बर्फ का विशाल भंडार, जो पहाड़ों पर जमा रहता है और धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. जब तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और पीछे हटते हैं, तो अपने पीछे गहरे गड्ढे और घाटियां छोड़ जाते हैं. इन गड्ढों में पिघली हुई बर्फ का पानी जमा होने लगता है और धीरे-धीरे एक बड़ी झील बन जाती है. इसे ग्लेशियल लेक यानी हिमनदीय झील कहते हैं. इनमें से कई झीलों के सामने पत्थर, मिट्टी और बर्फ से बनी प्राकृतिक दीवार होती है, जिसे मोरेन कहा जाता है. यही दीवार पानी को रोककर रखती है. लेकिन ये दीवार हमेशा मजबूत नहीं होती. पानी का दबाव बढ़ने या भूस्खलन जैसी घटनाओं से इसके टूटने का खतरा रहता है.
GLOF क्या होता है और ग्लेशियर झील फटती कैसे है?
GLOF यानी Glacial Lake Outburst Flood. आसान भाषा में समझें तो पहाड़ों पर ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील का पानी जब अचानक बाहर निकलकर नीचे की ओर तेज रफ्तार से बहने लगता है, तो उसे GLOF कहते हैं. अब सवाल है कि आखिर झील का पानी अचानक बाहर कैसे निकलता है. दरअसल, ग्लेशियर झील के सामने अक्सर मिट्टी, पत्थर और बर्फ से बनी एक प्राकृतिक दीवार होती है. यही दीवार झील के पानी को रोककर रखती है, लेकिन ये दीवार किसी मजबूत कंक्रीट के बांध जैसी नहीं होती.
मान लीजिए, झील के आसपास के पहाड़ से अचानक बर्फ या चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे पानी में गिर जाए. इससे झील में बहुत तेज लहरें उठ सकती हैं, पानी दीवार के ऊपर से बहने लगता है और उसे काटकर तोड़ सकता है. कई बार भूकंप, हिमस्खलन या दीवार के अंदर से लगातार पानी रिसने के कारण भी ये प्राकृतिक बांध कमजोर होकर टूट सकता है और जैसे ही ये दीवार टूटती है, झील में जमा लाखों-करोड़ों घन मीटर पानी एक साथ तेजी से नीचे की ओर बहने लगता है. ये पानी अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ और चट्टानों का मलबा भी बहाकर ले जाता है. इसकी रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है कि रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें, गांव तक बहा कर ले जाए.
हिमालयी राज्यों और नदियों के किनारे बसे इलाकों को कितना खतरा है?
भारत के लिए ये खतरा इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली कई बड़ी नदियां करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं. सिक्किम में तीस्ता नदी घाटी, उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा, हिमाचल प्रदेश में सतलुज और चिनाब, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और सुबनसिरी जैसी नदी घाटियां संवेदनशील मानी जाती हैं. इसके अलावा लद्दाख में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों पर भी नजर रखना जरूरी है. इस खतरे का उदाहरण अक्टूबर 2023 में सिक्किम में देखने को मिला था. साउथ ल्होनक झील में GLOF की घटना के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई. इससे चुंगथांग बांध समेत कई बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा और जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ.
आखिर हिमालय में ग्लेशियर झीलों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
इसकी एक बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन. दरअसल, धरती का तापमान बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पीछे खिसक रहे हैं. जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं, तो उनके सामने और आसपास खाली जगह बनती है. इन जगहों पर पिघली हुई बर्फ का पानी जमा होने लगता है और धीरे-धीरे नई झीलें बन जाती हैं. वहीं, पहले से मौजूद कई झीलों का आकार भी बढ़ने लगता है. इस बदलाव की पुष्टि ISRO के एक सैटेलाइट अध्ययन से भी होती है.
ISRO ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया
ISRO ने 1984 से 2023 तक की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया. इसमें 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन किया गया. इस अध्ययन में पाया गया कि इनमें से 676 झीलों का आकार बढ़ चुका था. सबसे अहम बात ये कि इनमें से 601 का आकार दोगुने से भी ज्यादा हो गया था. इन 676 झीलों में 130 झीलें भारत के भीतर मौजूद हैं. इनमें 65 सिंधु नदी बेसिन, 7 गंगा बेसिन और 58 ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में हैं.
तापमान बढ़ने के साथ पहाड़े पर नई ग्लेशियर झीलें बन रही
अब यहां एक और बात समझना जरूरी है. झील का आकार बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो निश्चित रूप से फट जाएगी, लेकिन उसमें जमा पानी की मात्रा बढ़ने से संभावित बाढ़ का पैमाना बड़ा हो सकता है. झील के सामने बनी प्राकृतिक दीवार कितनी मजबूत है, उसमें कितना पानी जमा है, आसपास की पहाड़ियों पर भूस्खलन या हिमस्खलन का खतरा कितना है और बांध टूटने पर पानी किस दिशा में बहेगा. ये सभी बातें उसके वास्तविक खतरे को तय करती हैं. ICIMOD यानि International Centre for Integrated Mountain Development के मुताबिक, तापमान बढ़ने के साथ नई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं और पुरानी झीलों का विस्तार भी हो रहा है. इससे भविष्य में ग्लेशियर झीलों के फटने यानी GLOF का जोखिम बढ़ सकता है.
कई स्तरों पर निगरानी और चेतावनी देने की व्यवस्था
सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी ग्लेशियर झील में पानी लगातार बढ़ रहा है या उसका प्राकृतिक बांध कमजोर हो रहा है, तो क्या भारत को इसकी जानकारी पहले से मिल सकती है. और क्या झील फटने से पहले आसपास के लोगों को अलर्ट किया जा सकता है. दरअसल, भारत में इस खतरे से निपटने के लिए कई स्तरों पर निगरानी और चेतावनी देने की व्यवस्था विकसित की जा रही है. इसमें ISRO, केंद्रीय जल आयोग यानी CWC, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी C-DAC जैसी संस्थाएं अहम भूमिका निभा रही हैं. सबसे पहले बात ISRO की ISRO सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से हिमालय में मौजूद ग्लेशियर झीलों पर नजर रखता है. इससे पता चलता है कि किस झील का आकार बढ़ रहा है, कहां नई झील बन रही है और किस इलाके में बदलाव हो रहा है.
CWC 902 ग्लेशियर झीलों की निगरानी करता है
वहीं, केंद्रीय जल आयोग यानी CWC भी ग्लेशियर झीलों और उनसे जुड़ी नदी घाटियों की निगरानी करता है. सैटेलाइट डेटा के जरिए झीलों के जलक्षेत्र में होने वाले बदलावों का आकलन करता है. इसके अलावा नदियों के जलस्तर की निगरानी और बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करने में भी इसकी अहम भूमिका है. सरकार के मुताबिक, CWC हिमालयी नदी बेसिन में 10 हेक्टेयर से बड़ी 902 ग्लेशियर झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है. इसके लिए हर साल जून से अक्टूबर के बीच रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.
C-DAC ने सिक्किम में GLOF अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तैनात किया
अब बात NDMA की इसकी जिम्मेदारी सिर्फ खतरे की पहचान करना नहीं. बल्कि ऐसी आपदा से निपटने की तैयारी करना भी है. इसके तहत संवेदनशील झीलों की पहचान, जोखिम का आकलन, संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाती है. लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक और तकनीक बेहद अहम है. वो है सेंसर आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम. C-DAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने सिक्किम में भारत का पहला GLOF अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विकसित और तैनात किया है. इस सिस्टम को आसान भाषा में समझें तो ग्लेशियर झील के पास खास तरह के सेंसर लगाए जाते हैं. ये सेंसर झील के पानी के स्तर में होने वाले बदलावों को लगातार रिकॉर्ड करते हैं और सैटेलाइट के जरिए इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं. इसके बाद कंप्यूटर मॉडल की मदद से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर झील से अचानक पानी बाहर निकलता है. तो बाढ़ का पानी किस रास्ते से आगे बढ़ सकता है. कौन से इलाके डूब सकते हैं और पानी को वहां पहुंचने में कितना समय लग सकता है.
झील के लिए पहले से निश्चित समय बताने की गारंटी नहीं
इतना ही नहीं, मार्च 2026 में C-DAC ने NDMA और हिमाचल प्रदेश की आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ मिलकर लाहौल-स्पीति के सिस्सू में भी GLOF अर्ली वॉर्निंग सिस्टम का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सफलतापूर्वक तैनात और चालू किया. इसमें पानी की निगरानी करने वाले सेंसर, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और ग्लेशियर की निगरानी करने वाली तकनीक को जोड़ा गया है. इन तमाम तकनीकों के बावजूद किसी ग्लेशियर झील के फटने का सटीक समय पहले से बता पाना अभी संभव नहीं है. सेंसर और सैटेलाइट खतरे के संकेत पकड़ने और संभावित बाढ़ का अनुमान लगाने में मदद करते हैं. लेकिन हर झील के लिए पहले से निश्चित समय बताने की गारंटी नहीं देते. इसके अलावा ऊंचे पहाड़ों पर खराब मौसम, नेटवर्क की कमी और दुर्गम रास्तों के कारण समय पर चेतावनी पहुंचाना भी बड़ी चुनौती है.
भूटान से लेकर सिक्किम तक की घटनाएं बता रही हैं कि हिमालय में बदलते हालात का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहने वाला. पहाड़ों में होने वाला एक छोटा-सा बदलाव सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे इलाकों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है. आज हमारे पास सैटेलाइट हैं. आधुनिक सेंसर हैं और अर्ली वॉर्निंग सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं. लेकिन असली चुनौती इन तकनीकों से मिले संकेतों को समय रहते जमीन पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाने की है, क्योंकि ग्लेशियर झील कब फटेगी. इसका सटीक समय बताना भले ही आज भी मुश्किल हो, लेकिन खतरे को पहचानना, पहले से तैयारी करना और समय रहते लोगों को सुरक्षित निकालना हमारे हाथ में है.
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