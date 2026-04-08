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अप्रैल में भी सर्दी का कहर! हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में भारी गिरावट

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में भी सर्दी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बारिश और बर्फबारी के लगातार दौर ने पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है. तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और किसानों-बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है. प्रदेश में मंगलवार से शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का दौर बुधवार को भी जारी है. राजधानी शिमला में मंगलवार रातभर बारिश हुई, जबकि अटल टनल रोहतांग, लाहौल-स्पीति और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली. खराब मौसम की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है. इसके अलावा, कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने से लोगों को परेशानी हो रही है. प्रशासन ने सभी को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है. अटल टनल रोहतांग में हुई भारी बर्फबारी (ETV BHARAT) तापमान में भारी गिरावट मौसम के इस बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. शिमला, मनाली, कल्पा और ताबो जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे पहुंच गया है. लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं. अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड महसूस हो रही है. तापमान में भारी गिरावट (IMD)