अप्रैल में भी सर्दी का कहर! हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में भारी गिरावट
मौसम का सबसे ज्यादा असर किसान-बागवानों पर पड़ रहा है. बारिश-बर्फबारी से कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 4:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में भी सर्दी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बारिश और बर्फबारी के लगातार दौर ने पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है. तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और किसानों-बागवानों की चिंता भी बढ़ गई है.
प्रदेश में मंगलवार से शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का दौर बुधवार को भी जारी है. राजधानी शिमला में मंगलवार रातभर बारिश हुई, जबकि अटल टनल रोहतांग, लाहौल-स्पीति और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली. खराब मौसम की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं और रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है. इसके अलावा, कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने से लोगों को परेशानी हो रही है. प्रशासन ने सभी को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है.
तापमान में भारी गिरावट
मौसम के इस बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. शिमला, मनाली, कल्पा और ताबो जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे पहुंच गया है. लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं. अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड महसूस हो रही है.
सामान्य से 82% ज्यादा बारिश दर्ज
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 7 अप्रैल के बीच प्रदेश में सामान्य से 82 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. कुछ जिलों में यह आंकड़ा 200 से 400 फीसदी तक पहुंच गया है, जो असामान्य स्थिति को दर्शाता है.
बागवानों पर संकट
मौसम का सबसे ज्यादा असर किसान-बागवानों पर पड़ रहा है. इस समय सेब के पेड़ों पर फूल आ रहे हैं, लेकिन तेज ठंड और ओलावृष्टि के कारण ये फूल झड़ने लगे हैं. इससे इस साल सेब की पैदावार कम होने का खतरा बढ़ गया है. सिर्फ सेब ही नहीं, बल्कि प्लम, आड़ू और खुमानी जैसी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. शिमला और कुल्लू सहित कई इलाकों में बागवानों ने ओलों से बचाव के लिए लाखों रुपये खर्च कर एंटी-हेल नेट लगाए थे, लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि से ये नेट भी टूट गए, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है.
आगे का पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जबकि 10 अप्रैल को हल्की राहत मिल सकती है. इसके बाद 11 से 13 अप्रैल तक एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं.
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