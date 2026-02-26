ETV Bharat / bharat

हिमाचल बनाम दिल्ली पुलिस: शिमला में आधी रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली रवाना

इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.

हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने-सामने (ETV BHARAT)
Published : February 26, 2026 at 7:59 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को उस समय माहौल गरमा गया जब दिल्ली पुलिस रोहड़ू से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों (युवा कांग्रेस कार्यकर्ता) को अपने साथ लेकर जा रही थी और रास्ते में हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि दोनों राज्यों की पुलिस आमने-सामने आ गई. मामला AI इंपैक्ट सम्मिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ा है. देर रात करीब डेढ़ बजे ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकी और दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर रवाना हो पाई.

कहां से शुरू हुआ विवाद?

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया. इनमें 28 वर्षीय सौरभ सिंह (अमेठी, उत्तर प्रदेश), 33 वर्षीय सिद्धार्थ अवदूत (तिलक नगर, मध्य प्रदेश) और 24 वर्षीय अरबास खान (सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस इन तीनों को अपने साथ दिल्ली ले जा रही थी. इसी दौरान हिमाचल पुलिस ने शिमला और सोलन के धर्मपुर में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया. यहीं से दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनाव शुरू हो गया.

जिला अदालत पहुंचा मामला

हिमाचल पुलिस तीनों आरोपियों और दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर शिमला जिला अदालत पहुंची. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में SHO बालूगंज जसवंत सिंह की ओर से एक आवेदन दिया गया. अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन तत्काल कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ. देर शाम तक दोनों राज्यों की पुलिस और आरोपी अदालत परिसर में मौजूद रहे. तब तक माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था.

कोर्ट से निकलते ही दिल्ली पुलिस को फिर रोका

अचानक देर शाम दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर अदालत परिसर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई. मामला शांत होता नजर आ रहा था, लेकिन शिमला की सीमा पार करते ही शोघी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को रोक लिया. यहां दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. स्थिति काफी देर तक उलझी रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

शिमला में आधी रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT)

दिल्ली पुलिस पर FIR दर्ज

इसी बीच मामले ने नया मोड़ लिया. हिमाचल पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपहरण के आरोप में FIR दर्ज कर दी गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कानूनी स्थिति और जटिल हो गई. रात करीब 10 बजे के बाद दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस के अधिकारियों के साथ दोबारा शिमला लौटी.

मेडिकल और फिर ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया

तीनों आरोपियों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला लाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर पहले CJM के सरकारी आवास यूएस क्लब पहुंची और फिर एडिशनल CJM के सरकारी आवास विकास नगर में पेश किया. करीब रात 1:30 बजे ACJM ने तीनों आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को दे दिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई.

शोघी बैरियर पर काफी तनावपूर्ण हो गया था माहौल (ETV BHARAT)

दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता नंद लाल ने पुष्टि की कि ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और अब आरोपियों को दिल्ली में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस आज मीडिया को विस्तृत जानकारी देगी.

देर रात तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस (ETV BHARAT)

सुबह से देर रात तक क्या-क्या हुआ?

  • सुबह: दिल्ली पुलिस ने रोहड़ू से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया
  • दोपहर: आरोपियों को दिल्ली ले जाते समय शिमला और धर्मपुर में हिमाचल पुलिस ने रोका
  • शाम: दोनों राज्यों की पुलिस शिमला जिला अदालत पहुंची
  • देर शाम: अदालत में दोनों पक्षों ने तर्क रखे, कोई स्पष्ट आदेश नहीं
  • शाम बाद: दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर कोर्ट से दिल्ली रवाना हुई
  • रात: शोघी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने फिर रोका, तीखी बहस
  • रात 9-10 बजे: दिल्ली पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज
  • रात 10 बजे के बाद: दिल्ली पुलिस दोबारा शिमला लौटी
  • देर रात: दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल
  • रात करीब 1:30 बजे: ACJM से ट्रांजिट रिमांड मिला
  • इसके बाद: दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना

