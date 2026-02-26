ETV Bharat / bharat

हिमाचल बनाम दिल्ली पुलिस: शिमला में आधी रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली रवाना

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को उस समय माहौल गरमा गया जब दिल्ली पुलिस रोहड़ू से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों (युवा कांग्रेस कार्यकर्ता) को अपने साथ लेकर जा रही थी और रास्ते में हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि दोनों राज्यों की पुलिस आमने-सामने आ गई. मामला AI इंपैक्ट सम्मिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ा है. देर रात करीब डेढ़ बजे ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकी और दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर रवाना हो पाई.

कहां से शुरू हुआ विवाद?

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया. इनमें 28 वर्षीय सौरभ सिंह (अमेठी, उत्तर प्रदेश), 33 वर्षीय सिद्धार्थ अवदूत (तिलक नगर, मध्य प्रदेश) और 24 वर्षीय अरबास खान (सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं. गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस इन तीनों को अपने साथ दिल्ली ले जा रही थी. इसी दौरान हिमाचल पुलिस ने शिमला और सोलन के धर्मपुर में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया. यहीं से दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनाव शुरू हो गया.

जिला अदालत पहुंचा मामला

हिमाचल पुलिस तीनों आरोपियों और दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर शिमला जिला अदालत पहुंची. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में SHO बालूगंज जसवंत सिंह की ओर से एक आवेदन दिया गया. अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन तत्काल कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ. देर शाम तक दोनों राज्यों की पुलिस और आरोपी अदालत परिसर में मौजूद रहे. तब तक माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था.

कोर्ट से निकलते ही दिल्ली पुलिस को फिर रोका

अचानक देर शाम दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर अदालत परिसर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई. मामला शांत होता नजर आ रहा था, लेकिन शिमला की सीमा पार करते ही शोघी बैरियर पर हिमाचल पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को रोक लिया. यहां दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. स्थिति काफी देर तक उलझी रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा.