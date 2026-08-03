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हिमाचल-उत्तराखंड को जोड़ने वाला पुल ढहा, देहरादून-चंडीगढ़ हाईवे पर वन-वे हुआ ट्रैफिक

हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब उपमंडल में बाता नदी पर बना 60 के दशक का पुराना पुल तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त होकर ढह गया.

पांवटा साहिब में बाता नदी पर बना पुल ढहा
पांवटा साहिब में बाता नदी पर बना पुल ढहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 9:54 PM IST

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पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में देहरादून-चंडीगढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-07 पर बाता नदी पर बने पुराने पुल का एक हिस्सा सोमवार को क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल पर वन-वे यातायात लागू कर दिया है. पुल की क्षति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और यातायात व्यवस्था संभाल ली.

एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से पुराने पुल के आसपास नहीं जाने और केवल नए पुल का उपयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि दोनों दिशाओं का यातायात नए पुल से सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है और आवागमन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है.

एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने बताया, "पुराने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. नेपाल और देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को पुराने पुल से निकाला जा रहा है, जबकि पांवटा साहिब से नाहन, शिमला और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही नए पुल से कराई जा रही है".

बाता नदी पर बना यह पुल देहरादून, चंडीगढ़, पांवटा साहिब और नेपाल को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. पुल के क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों, स्थानीय लोगों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. घटनास्थल के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

पुलिस बल मौके पर तैनात है और यातायात को सुचारु बनाए रखने के प्रयास जारी हैं. पुल पर वाहनों को नियंत्रित तरीके से निकाला जा रहा है, जिससे कुछ समय के लिए दोनों ओर वाहनों की कतारें भी लग गईं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घटनास्थल पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. पुल की तकनीकी जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर जल्द मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा.

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DEHRADUN CHANDIGARH HIGHWAY
DAMAGED BRIDGE OVER BATA RIVER
HIMACHAL NATIONAL HIGHWAY NH 07
PAONTA SAHIB BRIDGE COLLAPSED
HP UK CONNECTING BRIDGE COLLAPSE

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