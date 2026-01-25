ETV Bharat / bharat

हिमाचल की अनोखी शादी! 3-4 फीट बर्फ के बीच 7 km पैदल चले दूल्हा-दुल्हन

गौरतलब है कि 23 जनवरी को मंडी में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, जो कि देर रात तक जारी रहा. जिसके चलते मंडी जिले में समूचे सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली, बगस्याड, लम्बाथाच कल्हणी, लम्बाथाच शैट्टाधार थुनाग सराची में जमकर बर्फबारी हुई और कई फीट तक बर्फ जम गई. वहीं, सराज विधानसभा क्षेत्र में केओली पंचायत के बुनालीघार गांव के गितेश ठाकुर की शादी भी 23 जनवरी को ही थी. गितेश ठाकुर को करीब 7 किलोमीटर दूर भैचड़ी गांव में बारात लेकर जाना था, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई थी और अंधेरा छा गया था. इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी गितेश ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ बारातियों के साथ भारी बर्फबारी के बीच पैदल ही अपनी दुल्हन को लाने के लिए निकल पड़ा.

सराज: हिमाचल प्रदेश में जहां लंबे समय बाद हुई बर्फबारी राहत लेकर आई है. वहीं, कई लोगों को भारी बर्फबारी के चलते दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है. हिमाचल में एक ऐसा ही मामला मंडी जिले से भी सामने आया है, जहां भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई. यहां एक दूल्हे को बर्फबारी के कारण दुल्हन लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा. इतना ही नहीं शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन को भी पैदल ही अपने ससुराल जाना पड़ा.

सड़कें बंद थी, लेकिन दूल्हे ने हार नहीं मानी

दूल्हे गितेश ठाकुर के पिता देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि 23 जनवरी को बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गई थी. जिसके बाद दूल्हे और कुछ बारातियों को लेकर उन्होंने बर्फीले और दुर्गम रास्तों से होते हुए करीब 7 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया. जिसके बाद वो बारात लेकर दुल्हन के गांव भैचड़ी पहुंचे, जहां तीन से चार फीट बर्फ के बीच ही शादी की रस्में पूरी की गई. वहीं, सीमित संख्या में बारातियों और बर्फबारी ने इस विवाह को यादगार बना दिया. 23-24 जनवरी को शादी के बाद आज, 25 जनवरी को सुबह दूल्हा गितेश ठाकुर अपनी दुल्हन उषा ठाकुर के साथ अपने घर पहुंचा.

आज सुबह अपने घर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन

देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि बारात पहले उनके घर बुनालीधार से चली. जो कि कमीशरधार, थनुटा होकर भैचड़ी पहुंची. जहां 23 और 24 जनवरी को विवाह की रस्में निभाई गई और आज सुबह सवा सात बजे दुल्हन की विदाई हुई. जिसके बाद दूल्हा-दुल्हन और चंद बारातियों के साथ पहले उन्होंने दो घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़ी और फिर 4 घंटे का पैदल सफर किया. इस दौरान तीन फीट बर्फीले और दुर्गम रास्ते से होकर सुबह 11 बजे दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचा.

चंद बारातियों के साथ बर्फ के बीच चलते हुए दूल्हा-दुल्हन (ETV Bharat)

बिना पालकी के बारात

दूल्हे के पिता देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद थी और रास्तों और पगडंडियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी. ऐसे में पालकी उठाना किसी खतरे से खाली नहीं था. जिसके चलते लोगों को बिना पालकी के ही दूल्हा-दुल्हन को ले जाना पड़ा और पूरी सादगी के साथ ये शादी संपन्न हुई. वहीं, भारी बर्फबारी के बीच हुई ये शादी बेहद अनोखी रही, जहां दूल्हा लाख मुसीबतों के बाद भी अपनी दुल्हन को घर ले आया.