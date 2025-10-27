हिमाचल में अनोखी शादी, न फेरे, न पंडित, न 7 वचन, संविधान बना साक्षी
हिमाचल में बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर 2 भाइयों ने अनोखी शादी की मिसाल पेश की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 12:00 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है. इस शादी की खास बात ये है कि इसमें न फेरे हुए हैं, न पंडित है और न ही 7 वचन लिए गए हैं. सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दो भाइयों ने संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया. बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर दोनों भाइयों ने ये मिसाल पेश की है. ये अनोखा विवाह 26 अक्टूबर 2025 को शिलाई विधानसभा क्षेत्र के नैनीधार के कलोग गांव में संपन्न हुआ.
दो सगे भाइयों की अनोखी पहल
दरअसल कलोग गांव के 2 सगे भाइयों सुनील कुमार और विनोद कुमार ने एक अनोखी पहल करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर विवाह समारोह में बदलाव किया. उन्होंने पारंपरिक ब्रह्म विवाह की जगह संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने का फैसला लिया. रविवार को सम्पन्न हुए इस विवाह समारोह में न तो फेरे हुए, न कोई पंडित था और न ही अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लिए गए.
बाबा साहेब और संविधान को बनाया साक्षी
इस अनोखी शादी में वर माला के बाद दोनों भाइयों ने अपनी जीवन संगनियों के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान को अपने विवाह समारोह का साक्षी बनाया. दोनों भाइयों ने अपनी दुल्हनों के साथ संविधान को साक्षी मानकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा ली और अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया. सुनील कुमार ने रितु और विनोद कुमार ने रीना वर्मा से विवाह किया. यह अनोखा विवाह युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है और उन्हें सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा. सुनील और विनोद की इस पहल को पूरे क्षेत्र में सराहा जा रहा है.
'विवाह सिर्फ 2 दिलों का मेल'
दोनों भाई सरकारी नौकरी करते हैं, जो सामाजिक सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं. सुनील कुमार और विनोद कुमार का मानना है कि "विवाह 2 दिलों का मेल है और इसके लिए किसी परंपरागत रीति और कर्मकांड का होना जरूरी नहीं है." इस अनोखी शादी में स्थानीय रीति-रिवाजों का पालन किया गया और बारात भी निकाली गई. दोनों परिवारों ने इस पहल का समर्थन किया और विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया.
बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग
इस विवाह समारोह में गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. नाहन से अपने दोस्त की शादी में गए डॉ. ईश्वर राही समेत अन्य लोगों का कहना था कि "यह विवाह युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."
वहीं, सुनील और विनोद ने कहा, "हम सामाजिक सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और युवाओं को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे."
परिवार ने अपनाया है बौद्ध धर्म
यह विवाह इस मायने में खास है कि परिवार ने न केवल बौद्ध धर्म अपनाया है, बल्कि विवाह की रस्में भी धार्मिक रूढ़ियों से हटकर, संविधान और मानवता के मूल्यों के साथ निभाई गई. इस विवाह की सबसे दिलचस्प बात यह भी रही कि आमंत्रण पत्र (शादी का कार्ड) पर भी एक तरफ महात्मा बुद्ध और दूसरी तरफ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर दर्शाई गई थी. विवाह के दौरान नवविवाहित जोड़े ने संविधान को साक्षी मानकर अपने नए जीवन की शपथ ली.