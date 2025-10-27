ETV Bharat / bharat

हिमाचल में अनोखी शादी, न फेरे, न पंडित, न 7 वचन, संविधान बना साक्षी

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है. इस शादी की खास बात ये है कि इसमें न फेरे हुए हैं, न पंडित है और न ही 7 वचन लिए गए हैं. सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दो भाइयों ने संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया. बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर दोनों भाइयों ने ये मिसाल पेश की है. ये अनोखा विवाह 26 अक्टूबर 2025 को शिलाई विधानसभा क्षेत्र के नैनीधार के कलोग गांव में संपन्न हुआ.

दो सगे भाइयों की अनोखी पहल

दरअसल कलोग गांव के 2 सगे भाइयों सुनील कुमार और विनोद कुमार ने एक अनोखी पहल करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर विवाह समारोह में बदलाव किया. उन्होंने पारंपरिक ब्रह्म विवाह की जगह संविधान को साक्षी मानकर विवाह करने का फैसला लिया. रविवार को सम्पन्न हुए इस विवाह समारोह में न तो फेरे हुए, न कोई पंडित था और न ही अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लिए गए.

बाबा साहेब और संविधान को बनाया साक्षी

इस अनोखी शादी में वर माला के बाद दोनों भाइयों ने अपनी जीवन संगनियों के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान को अपने विवाह समारोह का साक्षी बनाया. दोनों भाइयों ने अपनी दुल्हनों के साथ संविधान को साक्षी मानकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा ली और अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया. सुनील कुमार ने रितु और विनोद कुमार ने रीना वर्मा से विवाह किया. यह अनोखा विवाह युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है और उन्हें सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा. सुनील और विनोद की इस पहल को पूरे क्षेत्र में सराहा जा रहा है.