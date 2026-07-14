ETV Bharat / bharat

हिमाचल की 150 साल पुरानी इमारत बनी 'डिजिटल बिल्डिंग', स्क्रीन पर जिंदा हुआ इतिहास

150 साल पुराना ब्रिटिशकालीन बैंटनी कैसल इमारत, अब डिजिटल विरासत का दरवाज़ा. यहां होंगे हिमाचल की संस्कृति के डिजिटल दर्शन.

बैंटनी कैसल में बना डिजिटल म्यूजियम
बैंटनी कैसल में बना डिजिटल म्यूजियम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:54 PM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 7:01 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: ब्रिटिश शासन के दौर में जब शिमला देश की समर कैपिटल हुआ करता था, तब यहां की ऐतिहासिक इमारतें सत्ता, संस्कृति और विरासत की गवाह बनीं. इन्हीं धरोहरों में शामिल 150 साल से अधिक पुराना बैंटनी कैसल अब आधुनिक तकनीक के साथ नए दौर की पहचान बन गया है. कभी ब्रिटिशकालीन स्थापत्य का प्रतीक रही यह ऐतिहासिक इमारत अब डिजिटल म्यूजियम के रूप में हिमाचल की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने जीवंत कर रही है.

देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित इस विश्वप्रसिद्ध धरोहर में प्रवेश करते ही हिमाचल का इतिहास, शिमला की विरासत, लोक कला, संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक वैभव अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं. यहां पुरानी यादों को संजोए जाने के साथ ही उन्हें आधुनिक प्रस्तुति के माध्यम से नई पीढ़ी और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास किया गया है.

बैंटनी कैसल में दिखेगा हिमाचल का डिजिटल इतिहास (ETV Bharat)

हिमाचल सरकार ने शिमला की सबसे पुरानी इमारतों में से बैंटनी कैसल को नया स्वरूप दिया है. अब ये ऐतिहासिक इमारत होने के साथ अतीत और भविष्य के बीच एक जीवंत सेतु बन चुकी है. शिमला घूमने आने वाले सैलानियों के लिए ये इमारत तेजी से नया आकर्षण बन रही है, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि डिजिटल स्क्रीन, इंटरएक्टिव गैलरियों और आधुनिक तकनीक के जरिए हर पल जीवंत दिखाई देता है. आइए, ईटीवी भारत के साथ चलते हैं बैंटनी कैसल की इस अनोखी डिजिटल यात्रा पर, जहां इतिहास बोलता है, कला जीवंत होती है, संस्कृति मुस्कुराती है और हिमाचल की धरोहर नए अंदाज़ में आपका स्वागत करती है.

बैंटनी कैसल
बैंटनी कैसल (ETV Bharat)

मिलती है प्रमाणिक जानकारी

ये हिमाचल का पहला डिजिटल संग्रहालय है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी को हमने प्रयोग किया है ये पहले महानगरों के संग्रहालय में प्रयोग होती थी. हमारे छोटे से प्रदेश में भी ये पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है. इस संग्रहालय में हमने हिमाचल की कला संस्कृति इतिहास को टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ प्रजेंट किया है, जिसमें हिमाचल के हर पहलू को चाहे यहां के फाउंडेशन से लेकर डेवलपमेंट तक यहां जितनी भी ऐतिहासिक भवन है, उनके बारे में जानकारी है. यहां के स्मारक हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है. उनको डिजिटल फॉर्म में दिखाया गया है.- डॉ. हरि चौहान, अध्यक्ष हिमाचल राज्य संग्रहालय, बैंटनी कैसल

डिजिटल सफर में जिंदा हुआ इतिहास

हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी और देश-विदेश के पर्यटकों तक आधुनिक अंदाज में पहुंचाने वाला बैंटनी कैसल आज पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभर रहा है. इसी डिजिटल संग्रहालय में संजोए गए हिमाचल के इतिहास, संस्कृति और विरासत की अनूठी दुनिया को कैमरे में कैद कर ईटीवी भारत अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, ताकि हर व्यक्ति घर बैठे इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का अनुभव कर सके.

हिमाचल की कला को भी डिजिटल तरीके से किया गया प्रदर्शित
हिमाचल की कला को भी डिजिटल तरीके से किया गया प्रदर्शित (ETV Bharat)

शिमला के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी

शिमला की रहने वाली अवनी का कहना है कि 'मैं दूसरी बार यहां आई हूं. यहां म्यूजियम में हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, जो यूथ के लिए बहुत जरूरी है. हमें शिमला के इतिहास के बारे में जानकारी हुई है. पहले म्यूजियम डिजिटल नहीं था. अब म्यूजियम डिजिटल हुआ है. इससे हमें अच्छी तरह से जानकारी मिल रही है. अभी थोड़ा बहुत देखा है तो हमें पहले शिमला कैसा था, इसके बारे में हमें यहां से जानकारी मिली है. यूथ को शिमला की हिस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो म्यूजियम में आकर देख सकते हैं. पहले डिजिटाइजेशन नहीं था, केवल लिखा गया था, लेकिन अब डिजिटाइजेशन होने से हमें अच्छी जानकारी मिल रही है.'

हिमाचल के विकास का इतिहास भी डिजिटल तरीके से प्रदर्शित
हिमाचल के विकास का इतिहास भी डिजिटल तरीके से प्रदर्शित (ETV Bharat)

डिजिटल तकनीक से जीवंत हुई विरासत की अनोखी दुनिया

बैंटनी कैसल के डिजिटल म्यूजियम में प्रवेश करते ही हिमाचल के इतिहास और संस्कृति की विस्तृत झलक देखने को मिलती है. यहां राजा-महाराजाओं के पुराने चित्र, ऐतिहासिक पेंटिंग्स, महात्मा गांधी सहित देश के अनेक प्रमुख नेताओं की तस्वीरें और उनकी हिमाचल यात्राओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं. संग्रहालय में हिमाचल की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को भी विशेष स्थान दिया गया है. यहां प्रदेश के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का समृद्ध संग्रह है. आगंतुक ढोल, दमामा, धौंसा और हड़क जैसे ताल वाद्य, तुरही, रणसिंघा और करनाल जैसे वायु वाद्य और घंटियां, गोंग, धातु की थालियां और चिमटे जैसे धातु वाद्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यहां इन वाद्यों की विशेषताओं और उनके सांस्कृतिक महत्व को भी समझाया गया है. डिजिटल म्यूजियम में स्पीति की प्राचीन कला, हिमाचली टोपी, विश्व प्रसिद्ध चंबा रुमाल, लकड़ी की पारंपरिक नक्काशी और हिमाचली वेशभूषा के विकास का इतिहास भी डिजिटल तरीके से प्रदर्शित किया गया है.

डिजिटल तकनीक से जीवंत हुई विरासत की अनोखी दुनिया
डिजिटल तकनीक से जीवंत हुई विरासत की अनोखी दुनिया (ETV Bharat)

पर्यटकों को संस्कृति के साथ अतीत की सैर करवाता है म्यूजियम

आधुनिक डिजिटल स्क्रीन के जरिए पर्यटक इन कलाओं को बेहद करीब से देख और समझ सकते हैं. संग्रहालय में हिमाचल के पारंपरिक सैन्य नृत्य को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है. माना जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति प्राचीन तीरंदाजी और योद्धा परंपराओं से हुई थी. डिजिटल तकनीक की मदद से इस दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसके अलावा बैंटनी कैसल में यूनेस्को विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे के इतिहास को भी डिजिटल माध्यम से दर्शाया गया है. पुराने शिमला रेलवे स्टेशन, माल रोड, स्कैंडल प्वाइंट, जाखू मंदिर और पीटरहॉफ जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की पुरानी तस्वीरें भी यहां सुरक्षित रखी गई हैं, जो पर्यटकों को अतीत की सैर करवाती हैं.

डिजिटल म्यूजियम में हिमाचल के प्रसिद्ध मेले, त्योहार और सांस्कृतिक उत्सवों की विस्तृत जानकारी डिजिटल पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है. वहीं, प्रदेश के पारंपरिक खानपान, जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली लिंगड़ की सब्जी, स्थानीय फलों और हिमाचली व्यंजनों की जानकारी भी आधुनिक तकनीक के जरिए प्रस्तुत की गई है. बैंटनी कैसल में हिमाचल के निर्माता एवं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार को समर्पित विशेष गैलरी भी बनाई गई है. यहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां पर्यटक उनके जीवन, योगदान और आधुनिक हिमाचल के निर्माण में निभाई गई भूमिका के बारे में विस्तार से जान सकते हैं.

लोग डिजिटल तरीके से जान पाएंगे हिमाचल का इतिहास
लोग डिजिटल तरीके से जान पाएंगे हिमाचल का इतिहास (ETV Bharat)

गूगल से मिली म्यूजियम की जानकारी

केरल के मुहम्मद अकमल शिमला घूमने आए हैं. उन्हें बैंटनी कैसल के बारे में गूगल से जानकारी मिली. इसके बाद वो यहां पहुंचे. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि 'आज ही टॉय ट्रेन से शिमला आए थे. यहां माल रोड के बारे में तो पहले भी सुना था. चर्च और फिर रिज मैदान देखने के बाद गूगल पर म्यूजियम की जानकारी मिली. पहले यहां म्यूजियम नहीं था, लेकिन अब डिजिटल म्यूजियम खुल गया है. यहां हिमाचल और शिमला के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी है. डिजिटल म्यूजियम से लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी.'

बैंटनी कैसल के परिसर में ही देश के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी का स्टेच्यू भी लगाया गया है. वहीं, कालका-शिमला रेलमार्ग के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा भलकू और पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष करने वाली सिरमौर की पर्यावरणविद् किंकरी देवी सहित प्रदेश की अनेक महान विभूतियों की तांबे की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं. ये प्रतिमाएं हिमाचल के गौरवशाली इतिहास और समाज को नई दिशा देने वाले व्यक्तित्वों की प्रेरक गाथा को जीवंत करती हैं. यहां पर हिमाचल के देवी देवताओं की मूर्तियां को सजा कर रखा गया है. इस तरह से आधुनिक डिजिटल तकनीक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनूठा संगम बना बैंटनी कैसल आज एक संग्रहालय के साथ हिमाचल की संस्कृति, इतिहास, लोकजीवन और विरासत को दुनिया के सामने नई पहचान देने वाला जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभर रहा है.

बैंटनी कैसल में बना डिजिटल म्यूजियम
बैंटनी कैसल में बना डिजिटल म्यूजियम (ETV Bharat)

देखकर बहुत अच्छा लगा

इस म्यूजियम को शुरू हुए अभी कुछ दिन हुए हैं. इसके बारे में शिमला के लोगों को अभी इतनी जानकारी नहीं है. निकिता चौहान का कहना है कि हम लोग आज ही यहां फोटो खींचने आए थे, तो हमें बताया गया कि नया डिजिटल म्यूजियम खुला है. अंदर आकर देखा तो बहुत अच्छा लगा. हमें कुछ आकर्षक और रोचक जानकारियां यहां मिली है. ये एक सकारात्मक पहल है. इससे लोगों और पर्यटकों को हिमाचल के बारे में जानने का मौका मिलेगा.' स्थानीय निवासी किरण नेगी ने कहा कि 'हमें शिमला में डिजिटल म्यूजियम के बारे में पता नहीं था. हम तो फोटो लेने बाहर आए थे तो मैडम ने हमें डिजिटल म्यूजियम के बारे में जानकारी दी. हमें यहां आकर काफी अच्छा लगा. हम शिमला से हैं, लेकिन हमें ही यहां की पूरी जानकारी नहीं है. यहां आकर बहुत सी चीजों के बारे में हमें जानने का मौका मिला.

एक ही छत के नीचे मिलेगी हिमाचल की संस्कृति और कला की जानकारी
एक ही छत के नीचे मिलेगी हिमाचल की संस्कृति और कला की जानकारी (ETV Bharat)

बैंटनी कैसल का इतिहास

बैंटनी कैसल ने ब्रिटिश शासन का दौर देखा है. अंग्रेजी शासनकाल में शिमला देश की समर कैपिटल रहा है. यहां अंग्रेज शासकों ने कई इमारतों का निर्माण किया. बैंटनी कैसल उन्हीं में से एक है. 150 साल से अधिक पुरानी यह इमारत दो राजपरिवारों से होते हुए निजी संपत्ति बनी और कुछ साल पहले हिमाचल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था. ब्रिटिशकाल में ईस्वी सन 1880 में बैंटनी कैसल इमारत को कैप्टन गॉर्डन ने तत्कालीन सिरमौर रियासत के महाराजा को बेच दिया था. इसके बाद ये इमारत बिहार के दरभंगा के महाराजा की संपत्ति रही. 1968 में दरभंगा के राजा से इसे कारोबारी फर्म रामकृष्ण एंड संस ने इसे खरीदा. इसके बाद ये संपत्ति सूद परिवार के पास चली गई और इसके कई हिस्सेदार बन गए. विश्वेश्वरनाथ सूद इसके प्रमुख हिस्सेदारों में से एक थे. करीब 18 हजार वर्ग मीटर में फैली बैंटनी कैसल इमारत शिमला में प्राइम लोकेशन पर है. यहां से कालीबाड़ी मंदिर समीप है और इसके साथ ही है ब्रिटिशकाल में बनी सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस की इमारत भी नज़दीक है. ऐसे में बैंटनी कैसल प्राइम लोकेशन पर है और बेहतर टूरिस्ट डेस्टीनेशन है.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो बैंटनी कैसल की संपत्ति के अधिग्रहण की पहली कोशिश सन 1965 में हुई थी, लेकिन ये योजना सिरे नहीं चढ़ी. इसके बाद भी 1975 और 1986 में इसके अधिग्रहण की योजनाएं बनी. इसके खिलाफ संपत्ति के मालिक अदालत में पहुंचे और अधिग्रहण टल गया था. कई साल तक बैंटनी कैसल में राज्य पुलिस का मुख्यालय भी रहा. वर्ष 2010 में पुलिस मुख्यालय यहां से स्थानांतरित किया गया. हिमाचल में भाजपा शासन में साल 2011 में इस संपत्ति के अधिग्रहण की योजना बनी. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी यहां संग्रहालय खोलने की बात कही थी. इसके बाद प्रदेश की तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने 2017 में 27 करोड़ में इसका अधिग्रहण किया.

बैंटनी कैसल का इतिहास
बैंटनी कैसल का इतिहास (ETV Bharat)
एक छत के नीचे पूरे हिमाचल की जानकारी

हिमाचल संग्रहालय, बैंटनी कैसल के अध्यक्ष हरि सिंह ने कहा कि 'म्यूजियम में शिमला रेलवे को दिखाया गया है, हिमाचल में जो संस्कृति है, जिसमें मेले और त्योहार, खान-पान, हमारे आर्ट क्राफ्ट हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके प्रेजेंट किया गया है, जिसकी जानकारी विजिटर यहां टच के साथ ले सकते हैं. हमारा प्रयास था कि शिमला जो टूरिस्ट या स्थानीय जनता आए, यहां शिमला टाउन के अंदर उनको घूमने और देखने को ज्यादा कुछ नहीं था. हिमाचल राज्य संग्रहालय यहां शिमला टाउन से डेढ़ किलोमीटर दूर है. ऐसे में संग्रहालय का ये प्रयास रहा है कि हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इतिहास से जुड़ सकें. हमारी युवा को इसकी प्रमाणिक जानकारी मिलेगी. इसके लिए यहां शिमला और बाहर से आने वाले लोगों के पास अच्छा मौका है.'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सेब सीजन शुरू, इस दिन से खुलेगा एप्पल कंट्रोल रूम, हर गाड़ी पर रहेगी CCTV की नजर

Last Updated : July 14, 2026 at 7:01 PM IST

TAGGED:

DIGITAL MUSEUM SHIMLA
BANTONY CASTLE
HIMACHAL DIGITAL MUSEUM
WHERE IS DIGITAL MUSEUM SHIMLA
BANTONY CASTLE DIGITAL MUSEUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.