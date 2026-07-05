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हिमाचल की हरित छलांग: इस मानसून सीजन में 50 लाख पौधों से सजेगा प्रदेश, 2030 तक 32% ग्रीन कवर का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश मानसून के आगमन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.

Himachal Monsoon Season Plantation
मानसून सीजन में 50 लाख पौधों से सजेगा हिमाचल प्रदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 12:25 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश मानसून के दस्तक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. वन विभाग ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण (Green Cover) को 32 प्रतिशत तक पहुंचाने के 'मिशन-32' के तहत इस मानसून सीजन में 50 लाख से अधिक पौधे रोपने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है.

मानसून सीजन में रोपे जाएंगे 50 लाख पौधे

इस बार के मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने राज्य में 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे. इसके लिए विभाग ने सभी वन मंडल स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है. राज्य के विभिन्न जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं संतुलित जलवायु के मुताबिक चिनार और अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे. विभाग ने वर्ष 2030 तक मिशन-32 यानी राज्य के हरित आवरण को 32 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है. हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल फॉरेस्ट कवर 29.5 फीसदी है.

पहली बार चिनार के पौधे रोपे जाने पर विशेष जोर

इस बार वन महोत्सव में प्रदेश के सभी जिलों में पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग ने टारगेट फिक्स किया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाइका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. वन बल प्रमुख डॉ. संजय सूद ने प्रदेश की जनता से पौधरोपण अभियान में सहयोग करने और उनके संरक्षण की अपील भी की. उन्होंने राज्य के सभी वन मंडलाधिकारियों को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना पर बेहतरीन कार्य करने के निर्देश दिए.

Himachal Forests
हिमाचल के वन (@HimachalForestDepartment)

8 हजार हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधरोपण का लक्ष्य

इस वर्ष वन महोत्सव के दौरान प्रदेश में 7 से 8 हजार हेक्टेयर पर चिनार सहित अन्य प्रजातियों के 50 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है. मिशन-32 यानी वर्ष 2030 तक प्रदेश में हरित आवरण में 32 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसमें जाइका वानिकी परियोजना भी बेहतरीन कार्य कर रही है. मैं प्रदेश की जनता से आहवान करना चाहता हूं कि इस अभियान में भरपूर सहयोग दें और वन संरक्षण में भी बहुमूल्य योगदान करें. -डॉ. संजय सूद, वन बल प्रमुख, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस से किया था आगाज

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 जून, 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में चिनार का पौधा रोपकर पौधरोपण अभियान का आगाज किया था. उसके बाद 25 जून को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया. वन बल प्रमुख डॉ. संजय सूद ने बताया कि, प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे.

Himachal Pradesh has 29.5 percent forest cover
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 29.5 फीसदी फॉरेस्ट कवर (@HimachalForestDepartment)

जाइका परियोजना ने अब तक 8343 हेक्टेयर भूमि पर रोपे पौधे

जाइका वानिकी परियोजना ने 2018 से लेकर 2025 तक 8343 हेक्टेयर भूमि पर भिन्न-भिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर राज्य के 22 वन मंडलों में हरित क्रांति लोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हर वर्ष की भांति इस बार भी वानिकी परियोजना मिशन-32 के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता और विभागीय स्तर पर पौधे रोपने के लिए कार्य करेगी. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत भी परियोजना ने पिछले साल 124 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपने में सफलता हासिल की.

Himachal Pradesh Forest Wealth
हिमाचल प्रदेश वन संपदा का खजाना (@HimachalForestDepartment)

68.16 फीसदी क्षेत्र वन वर्गीकृत

हिमाचल सरकार के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 68.16 फीसदी क्षेत्र वन वर्गीकृत क्षेत्र है. यह कुल क्षेत्र 37986 वर्ग किलोमीटर बनता है. यहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी एफसीए के प्रावधान लागू होते हैं. इन क्षेत्रों में किसी भी विकास कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है. केंद्र से अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया लंबी और बेहद जटिल है. हिमाचल में वनों का विस्तार वर्ष 2019 से 2021 के दौरान राज्य के वन क्षेत्र में .06 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

देवी-देवता के भय से जंगलों का बचाव

स्थानीय लोगों में मान्यता है कि, हिमाचल में अधिकांश दूर-दराज इलाकों में देव शक्तियों ने वनों को बचाने का काम किया है. ऊना जिले में शिव बाड़ी मंदिर के वन से कोई लकड़ी नहीं काट सकता. यहां की लकड़ी सिर्फ दाह-संस्कार के काम आती है. यही वजह है कि इस जंगल में आज भी घने पेड़ हैं. इसी तरह से कुल्लू जिले में रिंगू नाग के वन से लेकर करीब 200 ऐसे वन हैं, जिनके मालिक देवता ही हैं. इन जंगलों से केवल देव कार्य के लिए ही लकड़ी काटी जा सकती है. सिर्फ देवता का रथ या मंदिर में किसी निर्माण आदि के लिए ही लकड़ी काटी जाती है. शिमला जिले में हासन वैली एवं बधौणी जंगल में विशालकाय देवदार के पेड़ हैं. यहां वन इतने सघन हैं कि दिन में भी सूर्य की किरणों बहुत मुश्किल से धरती पर पहुंचती है.

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