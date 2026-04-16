हिमाचल सरकार की सख्ती, बेटियों से गलत व्यवहार करने वाले तीन कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी से बर्खास्त
तीनों मामलों में विस्तृत जांच, गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 4:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर मामलों में बड़ा कदम उठाते हुए तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं. यह कार्रवाई नादौन कॉलेज (हमीरपुर), चौड़ा मैदान कॉलेज (शिमला) और फाइन आर्ट्स कॉलेज (शिमला) से जुड़े मामलों में जांच पूरी होने के बाद की गई है.
पहला मामला: नादौन कॉलेज
हमीरपुर जिले के राजकीय सिद्धार्थ कॉलेज नादौन में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ लैब प्रैक्टिकल के दौरान छेड़छाड़ के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार को दोषी पाया गया है. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान छात्रा से अनुचित व्यवहार की शिकायत सामने आई थी. आरोप था कि डॉ. अनिल कुमार ने लैब में छात्रा को बार-बार गलत तरीके से छुआ. शिकायत के बाद जांच बैठाई गई, जिसमें गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही पाए गए. इसके बाद सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
दूसरा मामला: फाइन आर्ट्स कॉलेज, शिमला
शिमला के जवाहर लाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से जुड़े मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर पवन कुमार पर छात्रा को अपने घर ले जाकर गलत हरकत करने की कोशिश का आरोप लगा था. शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहा था. जांच में कई आरोप साबित हुए, जिसके बाद उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया है.
तीसरा मामला: चौड़ा मैदान कॉलेज
तीसरा मामला शिमला के चौड़ा मैदान स्थित राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जुड़ा है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित) डॉ. वीरेंद्र शर्मा पर छात्रा से अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगे थे. विभागीय जांच में इस मामले में भी आरोपों की पुष्टि हुई. इसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें भी सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
सरकार का सख्त संदेश
तीनों मामलों में विस्तृत जांच, गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी सलाह ली गई. सरकार ने स्पष्ट किया कि शिक्षक का पद विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है और ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.
छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि
सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि शिक्षक समाज में भरोसे और जिम्मेदारी का प्रतीक होता है. ऐसे पद पर रहते हुए इस तरह का आचरण न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख को भी नुकसान पहुंचाता है. सरकार ने दोहराया कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित माहौल बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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