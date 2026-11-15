हिमाचल में बर्फबारी: वीकेंड पर शिमला से मनाली तक उमड़ी पर्यटकों की भीड़, पड़ रही कड़ाके की ठंड
बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. ऐसे में प्रशासन ने सभी को सावधानी से सफर करने की सलाह दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 4:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट लेते ही ठंड का असर दिखने लगा है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ-साथ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है. रविवार को शिमला और किन्नौर के कई क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरे, जबकि कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात का दौर जारी रहा. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है. वहीं, बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटक शिमला, मनाली, कुफरी और नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं.
शिमला-किन्नौर में गिरे बर्फ के फाहे
शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों कुफरी, नारकंडा और खड़ापत्थर में रविवार को हल्की बर्फबारी हुई, जबकि शहर और निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है. तापमान गिरने के कारण स्थानीय लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं. उधर, किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात हुआ. रकछम गांव में सुबह बर्फ के फाहे गिरने के साथ छितकुल, नाको, हांगरंग घाटी और सांगला में भी बर्फबारी दर्ज की गई. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे जाने के कारण रकछम में पीने के पानी के स्रोत भी जमने लगे हैं.
कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भी जारी है बर्फबारी
कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बर्फबारी के बाद कुल्लू और लाहौल-स्पीति में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है. हालांकि, सड़कों पर फिसलन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफर के जोखिम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने और दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.
बर्फबारी से पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद
बर्फबारी की खबर मिलने के बाद पर्यटक हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. शिमला, कुफरी, नारकंडा और मनाली के अलावा कसौली और चायल में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है. वीकेंड पर चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वाहन हिमाचल पहुंचे. इसके चलते परवाणू टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सुबह के समय चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों की लाइन एक किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई, जिससे वाहन चालकों को टोल पार करने के लिए करीब 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.
बर्फबारी और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छे व्यवसाय की उम्मीद जगी है. होटल व्यवसायियों, टैक्सी ऑपरेटरों, घोड़ा चालकों और स्थानीय दुकानदारों को आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की आस है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
आगे कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. जबकि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है. इसके बाद अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने फिलहाल किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है.
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