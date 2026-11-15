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हिमाचल में बर्फबारी: वीकेंड पर शिमला से मनाली तक उमड़ी पर्यटकों की भीड़, पड़ रही कड़ाके की ठंड

हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी ठंड ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट लेते ही ठंड का असर दिखने लगा है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ-साथ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है. रविवार को शिमला और किन्नौर के कई क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरे, जबकि कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात का दौर जारी रहा. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है. वहीं, बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटक शिमला, मनाली, कुफरी और नारकंडा सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं.

शिमला-किन्नौर में गिरे बर्फ के फाहे