हिमाचल में बर्फबारी का साइड इफेक्ट! अभी भी फंसी सैकड़ों गाड़ियां, ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाएं ठप, बहाली में जुटा प्रशासन

"शुक्रवार शाम से ही गाड़ियों में फंसे सैलानियों की मदद के लिए खाने पीने की चीज प्रशासन के द्वारा मुहैया करवाई गई. इसके अलावा रविवार को भी सैलानियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. सभी सैलानी सुरक्षित होटल में ठहरे हुए हैं और अधिकतर सैलानी शनिवार को यहां से निकल भी गए हैं. रविवार तक कुल्लू मनाली सड़क को दोनों और से वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया जाएगा और यहां पर जो भी सैलानी फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित अपने-अपने घरों की ओर रवाना किया जाएगा." - तोरुल एस रविश, डीसी कुल्लू

हालांकि शनिवार को पतलीकूहल से रांगडी तक सड़क सिंगल लेन बहाल कर दी गई और फोर बाई फोर वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है. ऐसे में कई सैलानी अपने परिवार के साथ फोर बाई फोर वाहन जरिए कुल्लू से निकल गए, तो वहीं, अभी भी सैकड़ों सैलानी अपने वाहनों के साथ मनाली में फंसे हुए हैं. करीब 800 गाड़ियां मनाली में अभी भी फंसी हुई हैं. सभी सैलानी होटल में सुरक्षित है और प्रशासन द्वारा उनकी मदद की जा रही है. गौरतलब है कि बर्फबारी के चलते कुल्लू-मनाली हाईवे पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम हो रखा है. जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कुल्लू: हिमाचल में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी लोगों के लिए राहत और मुश्किल दोनों का काम कर रही है. इसी तरह से कुल्लू जिले में बीते शुक्रवार को हुई भारी बारिश और बर्फबारी स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबार के लिए राहत बनकर आई है. वहीं, यहां घूमने आए सैलानियों के लिए मुसीबत भी बन गई है. मनाली में भारी बर्फबारी के चलते सैलानियों की गाड़ियां फंस गई हैं. जिन्हें प्रशासन द्वारा बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए लगातार रास्तों से बर्फ को साफ किया जा रहा है, ताकि गाड़ियां आसानी से यहां से निकल सकें.

डीसी कुल्लू ने बताया कि आज कुल्लू मनाली सड़क को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा. ऐसे में रास्ता साफ होने के बाद पर्यटक मनाली की ओर रुख कर सकते हैं. वहीं, रास्ता बहाल होते ही जो गाड़ियां मनाली में बर्फ में फंसी हैं, उन्हें भी अपने गंतव्यों की ओर रवाना कर दिया जाएगा. फिलहाल मनाली में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन 27 जनवरी को फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है.

मनाली के होटल कारोबारी जसवंत ठाकुर ने बताया कि "घाटी में लंबे समय के बाद आसमान से बर्फबारी हुई है और मनाली के सभी पर्यटन स्थल बर्फ से भर गए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यहां पर सैलानियों की भीड़ उमड़ेगी, जो सैलानी बर्फबारी के दौरान यहां पर रुके हुए हैं, वो सभी होटलों में सुरक्षित है. होटल कारोबारी भी अपने स्तर पर सैलानियों को राहत दे रहे हैं."

सड़कों पर ट्रैफिक जाम (ETV Bharat)

बर्फ में आनंद के साथ दिक्कतें

कलकत्ता से आई सैलानी सुप्रीता दे ने बताया कि बर्फ के बीच मस्ती करना उन्हें काफी अच्छा लगा, लेकिन बर्फ के चलते उन्हें खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा. वह 23 जनवरी को मनाली में ही फंसे रहे और अब बड़ी मुश्किल से वह यहां से निकले हैं, लेकिन अभी भी यहां सड़क पर काफी ट्रैफिक जाम है.

राजस्थान के अजमेर से मनाली घूमने आई महक ने बताया कि वह पहली बार मनाली आई है और उन्होंने पहली बार ही आसमान से बर्फ को गिरते देखा है. ऐसे में उन्होंने बर्फ के बीच खूब मस्ती की, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच में काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी. वह दोबारा घूमने के लिए फिर से यहां पर आएगी.

राजस्थान से आई सैलानी किरण ने बताया, "मैं पहली बार मनाली आई हूं. जैसा मनाली के बारे में सुना था, मनाली उससे भी ज्यादा खूबसूरत है. हम अब वापस जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम के चलते हमें काफी परेशानी उठानी पड़ी."

मनाली नहीं पहुंच पाए सैलानी

दिल्ली से आए सैलानी शाहरुख ने बताया कि वो 22 जनवरी को कुल्लू घूमने आए थे. जनवरी को मनाली में बर्फबारी हुई है तो वह भी अपने दोस्तों के साथ बर्फबारी देखने के लिए मनाली के रवाना हुए, लेकिन भारी ट्रैफिक जाम के चलते वह मनाली नहीं पहुंच पाए. ऐसे में जब उन्होंने 4/4 वाहन संचालकों से भी बात की तो वह काफी ज्यादा किराया मांग रहे थे. भारी ट्रैफिक जाम के चलते उन्हें अब अपना मनाली का टूर रद्द करना पड़ा है और अब वह वापस दिल्ली जा रहे हैं.

सड़क बहाली में जुटा प्रशासन (ETV Bharat)

कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं. जबकि मध्यम और निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. वहीं, 26 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है. मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, 27 जनवरी को प्रदेश भर में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है. इसके अलावा 28 जनवरी को ऊंचे व मध्यम पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी हो सकती है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. 29 जनवरी को मौसम साफ रहने वाला है.

बर्फबारी के बाद सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें (ETV Bharat)

कुल्लू में बिजली-पानी की दिक्कतें

इसके अलावा जिला कुल्लू में भारी बारिश-बर्फबारी के चलते बिजली और पानी की दिक्कत बढ़ गई है. बारिश के चलते कई जगह पर बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं और लोगों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन द्वारा बिजली के ट्रांसफार्मर को बहाल किया जा रहा है और पानी के सप्लाई भी अब शुरू की जा रही है. ऐसे में रविवार शाम तक सभी स्कीमों को प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया जाएगा. कुल्लू प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू में बिजली बोर्ड के थ्लोट में 110, मनाली डिवीजन में 256, कुल्लू में 146 और आनी और निरमंड डिविजन में 75 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं. इसके अलावा पानी की स्कीम की अगर बात करें तो कुल्लू डिवीजन में 20, कटराई में 19, लारजी में 16 और आनी में 26 पानी की स्कीम भी प्रभावित हुई है.