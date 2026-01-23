ETV Bharat / bharat

हिमाचल में बर्फ की 'चादर', शिमला से मनाली तक सफेद हुई वादियां, खिले पर्यटकों के चेहरे

लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई. बर्फबारी के चलते शिमला से मनाली तक वादियां सफेद हो गई हैं.

SNOWFALL IN HIMACHAL
हिमाचल में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 5:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में तीन महीने से जारी लंबा ड्राई स्पेल आखिरकार टूट गया है. शुक्रवार सुबह से प्रदेशभर में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का असर एक बार फिर लौट आया है. मैदानी इलाकों में जहां झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी, वहीं पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. मौसम में आए इस बदलाव ने किसानों, बागवानों, पर्यटकों और आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है.

शिमला, कुफरी, मनाली, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और नारकंडा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ठंड बढ़ने से लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट आई है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
बर्फबारी देख खिले पर्यटकों के चेहरे (ETV BHARAT)

बर्फबारी देख खिले पर्यटकों के चेहरे

शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी और कसौली जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी होते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी. बाहरी राज्यों से पहुंचे सैलानी बर्फ के बीच फोटो खिंचवाते और मस्ती करते नजर आए. लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटन कारोबारियों को भी इससे राहत मिली है.

दिल्ली से मनाली पहुंचे सैलानी अविनाश खन्ना ने बताया, "जब मैं सुबह सोकर उठा तो पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था. यह नजारा मेरे लिए बेहद रोमांचक था. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मैं एक दिन पहले ही अपने परिवार के साथ मनाली पहुंच गया था और शुक्रवार को दिनभर बर्फबारी के बीच होटल और माल रोड पर समय बिताया."

वहीं, लखनऊ से आए सैलानी सादिक अहमद ने बताया कि उन्होंने पहली बार आसमान से गिरती बर्फ देखी. इससे पहले वह पहाड़ों पर आ चुके हैं, लेकिन इस तरह की बर्फबारी का अनुभव पहली बार हुआ. उन्होंने कहा कि मनाली पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है और वह अगले दो दिनों तक आसपास के इलाकों में घूमने का आनंद लेंगे.

SNOWFALL IN HIMACHAL
बर्फबारी के बीच मस्ती करते पर्यटक (ETV BHARAT)

रोकी गई वाहनों की आवाजाही

बर्फबारी के चलते शिमला-कुफरी मार्ग, एनएच-05 और शिमला आईजीएमसी रोड सहित कई सड़कों पर यातायात बाधित हो गया है. कई जगह गाड़ियां फिसलती नजर आईं. प्रशासन ने एहतियातन कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. उधर, कुल्लू-मनाली और अटल टनल क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. लाहौल घाटी में कई जगह बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है. प्रशासन हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहा है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
बर्फबारी के चलते रोकी गई वाहनों की आवाजाही (ETV BHARAT)

भारी बर्फबारी के चलते न सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि आम जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही, जिन यात्रियों को सफर करना बेहद जरूरी है, उन्हें मौसम और सड़क की ताजा जानकारी लेकर ही निकलने को कहा गया है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी (ETV BHARAT)

किसानों-बागवानों को राहत

बारिश-बर्फबारी से किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है. लंबे ड्राई स्पेल के चलते जमीन में नमी खत्म हो चुकी थी, जो अब वापस लौटेगी. सेब, गेहूं और लहसुन जैसी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है. काफी समय से बारिश न होने के कारण निराश किसानों के लिए यह मौसम अब एक नई उम्मीद लेकर आया है.

कुल्लू के बागवान रमेश ठाकुर ने बताया कि बारिश और बर्फबारी न होने के कारण बगीचों से नमी पूरी तरह गायब हो गई थी. इसके चलते वे न तो तोलिया बना पा रहे थे और न ही खाद डाल पा रहे थे. अब बारिश और बर्फबारी से बगीचों में नमी लौट आई है और बागवान एक बार फिर खाद डालने और अन्य जरूरी काम शुरू कर पाएंगेय

SNOWFALL IN HIMACHAL
बारिश-बर्फबारी से किसानों-बागवानों को राहत (ETV BHARAT)

लग घाटी के किसान भगवान लोत राम ने बताया, "बारिश न होने से गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी थी और लहसुन की फसल में बीमारी भी लगने लगी थी. अब बारिश और बर्फबारी से खेतों में पानी की कमी दूर होगी और आने वाले समय में गेहूं व लहसुन की फसलों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा."

कहां कितनी बर्फबारी?

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक कोठी में 15 सेंटीमीटर, गोंदला में 12, कुकुमसेरी में 6.8, जोत में 6, मनाली में 4.8, केलांग और कुफरी में 4-4 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई. शिमला में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जहां करीब 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है. मैदानी इलाकों भरवाईं, अंब, ऊना, कांगड़ा और मंडी में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में आज (23 जनवरी) भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में आज देर रात तक बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रहने का अनुमान है. वहीं कई जिलों में तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी दी गई है.

ये भी पढ़ें: ग्रामीणों के लिए बड़ी खबर: पंचायत क्षेत्र में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

TAGGED:

SHIMLA SNOWFALL
MANALI SNOWFALL
LAHAUL SPITI SNOWFALL
HIMACHAL WEATHER
HIMACHAL SNOWFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.