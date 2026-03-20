ETV Bharat / bharat

हिमाचल में दिसंबर जैसी ठंड, बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, तापमान में भारी गिरावट

हिमाचल में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. मार्च के महीने में जहां आमतौर पर गर्मी बढ़ने लगती है, वहीं इस बार राज्य के कई हिस्सों में बारिश और भारी बर्फबारी का दौर जारी है. खासकर जनजातीय जिला किन्नौर में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जबकि निचले क्षेत्रों में भी अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है. किन्नौर में भारी बर्फबारी, सड़कें बाधित किन्नौर जिले में गुरुवार से शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला शुक्रवार सुबह तक जारी रहा. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले इलाकों में करीब 7 इंच बर्फ गिरी है. लगातार बर्फबारी के कारण मलिंग नाला सहित कई प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है. कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूरे हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का असर सिर्फ किन्नौर ही नहीं, बल्कि कुल्लू, लाहौल-स्पीति, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी है. पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में लगातार हिमपात हो रहा है. अटल टनल में करीब 3 फुट ताजा बर्फ गिरने से हालात काफी प्रभावित हुए हैं. इसके चलते मनाली-केलांग सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है. वहीं, निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड का असर और बढ़ गया है. कई जगहों पर भूस्खलन और फिसलन की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. मौसम के इस बदलाव ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है. मौसम विभाग की रिपोर्ट