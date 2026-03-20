ETV Bharat / bharat

हिमाचल में दिसंबर जैसी ठंड, बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, तापमान में भारी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है.

HIMACHAL SNOWFALL
हिमाचल में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 2:46 PM IST

|

Updated : March 20, 2026 at 2:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. मार्च के महीने में जहां आमतौर पर गर्मी बढ़ने लगती है, वहीं इस बार राज्य के कई हिस्सों में बारिश और भारी बर्फबारी का दौर जारी है. खासकर जनजातीय जिला किन्नौर में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जबकि निचले क्षेत्रों में भी अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई है.

किन्नौर में भारी बर्फबारी, सड़कें बाधित

किन्नौर जिले में गुरुवार से शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला शुक्रवार सुबह तक जारी रहा. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले इलाकों में करीब 7 इंच बर्फ गिरी है. लगातार बर्फबारी के कारण मलिंग नाला सहित कई प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है. कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पूरे हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का असर

सिर्फ किन्नौर ही नहीं, बल्कि कुल्लू, लाहौल-स्पीति, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी है. पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में लगातार हिमपात हो रहा है. अटल टनल में करीब 3 फुट ताजा बर्फ गिरने से हालात काफी प्रभावित हुए हैं. इसके चलते मनाली-केलांग सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है. वहीं, निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड का असर और बढ़ गया है. कई जगहों पर भूस्खलन और फिसलन की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. मौसम के इस बदलाव ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक, 19 मार्च की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान मनाली में सबसे अधिक 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और हांसा में सबसे अधिक 25 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है.

ठंड बढ़ी, तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है. शिमला में न्यूनतम तापमान 7.0°C (सामान्य से 1.5°C कम), धर्मशाला में 8.2°C (3.2°C कम), नाहन में 10.0°C (6.5°C कम), मनाली में 3.1°C, कल्पा में 1.2°C और कुकुमसेरी में -0.6°C दर्ज किया गया है. वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है. शिमला में 12.6°C, भुंतर में 15.4°C और मनाली में 11.6°C तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जिससे दिन के समय भी ठंड का असर बना हुआ है.

कहां कितनी बारिश-बर्फबारी?

  • शिमला – 3.4 मिमी बारिश
  • सुंदरनगर – 1.2 मिमी बारिश
  • भुंतर – 26.5 मिमी बारिश
  • कल्पा – 19.0 मिमी बारिश
  • धर्मशाला – 15.3 मिमी बारिश
  • ऊना – 5.0 मिमी बारिश
  • पालमपुर – 6.6 मिमी बारिश
  • मनाली – 53.0 मिमी बारिश
  • कांगड़ा – 6.5 मिमी बारिश
  • मंडी – 4.0 मिमी बारिश
  • सियोबाग – 32.4 मिमी बारिश
  • सराहन – 32.5 मिमी बारिश
  • नेरी – 3.0 मिमी बारिश
  • केलांग – 12.0 सेमी बर्फबारी
  • कुकुमसेरी – 11.4 सेमी बर्फबारी
  • कल्पा – 0.4 सेमी बर्फबारी

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. जहां-जहां बिजली और सड़कें प्रभावित हुई हैं, वहां बहाली का काम जारी है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी हिमाचल में मौसम खराब बना रह सकता है. प्रदेश में आज भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 21-22 मार्च को मौसम कुछ हद तक साफ रहेगा. 23 मार्च को गरज-चमक और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 24-25 मार्च को फिर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4°C तक बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: अटल टनल में 3 फुट बर्फबारी, नेहरू कुंड से आगे नहीं जा सकेंगे सैलानी

Last Updated : March 20, 2026 at 2:58 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE
HIMACHAL ROADS BLOCKED
MANALI SNOWFALL
HIMACHAL WEATHER ALERT
HIMACHAL SNOWFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.