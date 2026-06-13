ETV Bharat / bharat

रोहतांग दर्रा में जून महीने में बर्फबारी, जन्नत सी वादियों का सैलानी ले रहे आनंद, कुल्लू-मनाली भी हुआ गुलजार

भारत के मैदानी इलाकों में जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. वहीं, रोहतांग में माइनस तापमान और ठंडी फिजाएं पर्यटकों को राहत का एहसास करा रही हैं. वही रोहतांग दर्रा में जून महीने में भी सैलानियों को आसमान से गिरती हुई बर्फ देखने का मौका मिल रहा है. जिस कारण सैलानी काफी रोमांचित हो रहे हैं. पर्यटन नगरी मनाली में सैलानी की आवाजाही से यहां के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा पहुंचा है.

कुल्लू: भारत के निचले इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इन दिनों हिमाचल की वादियां सैलानियों को अपनी ओर खींच रही हैं. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा जून महीने के शुरुआती दिनों में बर्फ से गुलजार है. समुद्र तल से करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग का नजारा इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है. रोहतांग दर्रे में चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर, पहाड़ों पर पसरी हल्की धुंध, चेहरे को छूती सर्द हवाएं और बादलों के बीच झांकती धूप पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है.

सैलानियों के आने से मनाली में बढ़ा पर्यटन कारोबार

जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों की बात करें तो 1 जून से लेकर 12 जून तक 3 लाख से अधिक सैलानी विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं. पर्यटन नगरी मनाली में रोजाना करीब ढ़ाई हजार वाहन पहुंच रहे हैं तो वहीं मणिकर्ण में भी यह संख्या 2000 वाहनों तक पहुंच गई है. बंजार में भारी ट्रैफिक जाम होने के बावजूद भी वीकेंड पर 2000 से अधिक पर्यटक वाहन बाहरी राज्यों से यहां पहुंच रहे हैं. ऐसे में जून माह में जिला कुल्लू का पर्यटन कारोबार बेहतर चल रहा है और सैलानियों के आवक बढ़ने से यहां स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है.

रोहतांग दर्रा में जून महीने में बर्फबारी (ETV Bharat)

जून में भी बर्फ से गुलजार रोहतांग दर्रा

पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा की अगर बात करे तो इन दिनों राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, पंजाब , हरियाणा और गुजरात समेत देशभर से पहुंचे सैलानी यहां बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं. सैलानी स्नो स्कूटर और घुड़ सवारी का आनंद ले रहा है तो कोई स्कीइंग में हाथ आजमा रहा है. बच्चे बर्फ के गोले बनाकर खेल रहे हैं, जबकि युवा सेल्फी और रील्स बनाकर इन खूबसूरत पलों को यादगार बना रहे हैं. ऐसे में रोहतांग का मौसम भी पर्यटकों के रोमांच को दोगुना कर रहा है.

बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे रोहतांग दर्रा (ETV Bharat)

सैलानियों को मिल रहा जन्नत सा एहसास

रोहतांग दर्रे में कभी हल्की बर्फबारी, कभी फुहारें और कभी घने बादलों के बीच खुलते बर्फीले दृश्य पर्यटकों को किसी फिल्मी दुनिया जैसा एहसास करा रहे हैं. हालांकि पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते रोहतांग मार्ग पर कुछ स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिलीं. लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही बर्फीले नजारों ने उनकी सारी थकान दूर कर दी.

जन्नत सी वादियों का सैलानी ले रहे आनंद (ETV Bharat)

रोहतांग दर्रे घूमने पहुंचे सैलानी का कहना है कि मैदानी इलाकों की 45 डिग्री की गर्मी से सीधे यहां आकर मौसम पूरी तरह बदल गया है. यहां बहुत ठंड है लेकिन बर्फ के बीच आकर काफी अच्छा लग रहा है. रोहतांग में बर्फ देखकर बहुत अच्छा लगा और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं. यहां पहुंचने के बाद सब कुछ यादगार लग रहा है.

हल्की धुंध और बर्फीले नजारों का आनंद ले रहे पर्यटक

रोहतांग दर्रा पर पहुंची महिला सैलानी का कहना है कि यहां पर उन्हें आसमान से गिरती हुई बर्फ देखने का भी मौका मिल रहा है और बर्फ के बीच मस्ती कर वो इन पलो को यादगार बना रहे हैं. उनका कहना है कि निचले इलाकों में भारी गर्मी पड़ रही है. ऐसे में रोहतांग द्वारा में माइनस तापमान के बीच उन्हें यह नजारा स्वर्ग से काम नहीं लग रहा है.

कुल्लू-मनाली पर्यटकों से हुआ गुलजार (ETV Bharat)

रोहतांग दर्रा में कार्टन कारोबारी लाल चंद का कहना, 'यहां पर सैलानियों को स्कीइंग, स्नो स्कूटर सहित अन्य गतिविधियां करवाई जा रही है. इस साल रोहतांग दर्रा में काफी बर्फ है और जून महीने में भी बर्फबारी हो रही है. ऐसे में सैलानियों को यहां पर विभिन्न साहसिक गतिविधियां करवाई जा रही है और स्थानीय पर्यटन कारोबारी को भी इससे फायदा हो रहा है'.

ये भी पढ़ें: 1 जुलाई से शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा, एक दिन में सिर्फ इतने श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?