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हिमाचल में 6 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार

शिमला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SHIMLA POLICE CAUGHT CHITTA
शिमला पुलिस ने पकड़ी 6 करोड़ रुपए की हेरोइन (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:20 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शिमला पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, जिला पुलिस ने वर्ष 2026 की अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप बरामद करते हुए करीब 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई गई है. मामले में हरियाणा के एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई प्रदेश में सक्रिय अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.

नाकेबंदी के दौरान पकड़ी नशे की खेप

शिमला पुलिस ने बताया कि 3 अगस्त (सोमवार) को जिला शिमला की स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला सीमा शोघी के पास नाकेबंदी की. इस दौरान विजय कुमार (22) निवासी तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1.120 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी हरियाणा से यह खेप शिमला में सप्लाई करने आया था और तारा देवी क्षेत्र में अपने संपर्कों तक इसे पहुंचाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया.

अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार
अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार (SHIMLA POLICE)

पुलिस ने दर्ज किया मामला

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा हेरोइन की यह खेप कहां से लाई गई थी और किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी. मामले की जांच में तकनीकी और वित्तीय पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही सरकार

शिमला पुलिस ने अपने बयान में कहा कि वर्ष 2026 में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान की रणनीति में बड़ा बदलाव किया गया है. अब केवल अधिक मामले दर्ज करने के बजाय बड़ी बरामदगी, मुख्य सप्लायरों की गिरफ्तारी, बैकवर्ड लिंकेज, तकनीकी जांच और पूरे अंतरराज्यीय नेटवर्क को ध्वस्त करने पर फोकस किया जा रहा है. साथ ही आदतन नशा तस्करों के खिलाफ PIT-NDPS Act के तहत भी कार्रवाई की जा रही है. शिमला पुलिस के अनुसार, मार्च में करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की 562 एलएसडी स्टैम्प बरामद कर एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया था. अप्रैल में करीब 11.5 किलोग्राम अफीम और उससे जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ. मई, जून और जुलाई में भी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद कर कई सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया.

शिमला पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक जिले में 4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, 14 किलोग्राम अफीम, 15 किलोग्राम चरस, 5 किलोग्राम से अधिक डोडा पोस्त, 11.6 ग्राम एलएसडी, करीब 60 ग्राम मेथामफेटामाइन (आईस) तथा 10 लाख से अधिक अवैध भांग के पौधे बरामद और नष्ट किए जा चुके हैं. पुलिस का कहना है कि 1.120 किलोग्राम हेरोइन की यह बरामदगी वर्ष 2026 की सबसे बड़ी कार्रवाई है और भविष्य में भी नशा तस्करी के खिलाफ अभियान इसी तरह जारी रहेगा.

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