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चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, हिमाचल के सरपंच की मौत, CCTV में कैद वारदात

चंडीगढ़ : शहर के सेक्टर-11 स्थित कुमार मेडिकल स्टोर में शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के निवासी और सरपंच जानकी के रूप में हुई है, जो सेक्टर-11 स्थित कुमार मेडिकल स्टोर में कैशियर के रूप में कार्यरत थे. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

बदमाशों ने की फायरिंग : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्टिवा सवार हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस नाका होने के बावजूद आरोपी फायरिंग के बाद आसानी से निकलने में सफल रहे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मौके पर डीएसपी दलबीर सिंह भिंडर, सेक्टर-11 थाना प्रभारी जसपाल सिंह भुल्लर, इंस्पेक्टर सतिंदर सिंह समेत पुलिस फोर्स पहुंची और वारदात की जांच शुरू कर दी.

चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली (ETV Bharat)

मृतक हिमाचल का रहने वाला : पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश का एंगल सामने आ रहा है. मृतक जानकी दास हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू के रहने वाले थे. जानकी दास का हिमाचल प्रदेश में किसी विवाद को लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था और इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है. मृतक को पहले धमकियां मिल चुकी थीं. हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.