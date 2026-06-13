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हिमाचल में होम स्टे के बाथरूम में मिली रूसी युवती की लाश, नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका! पुलिस जांच में जुटी

हिमाचल प्रदेश के कसोल में रूसी टूरिस्ट का शव मिला. मृतक की दोस्त ने पुलिस को इसकी जानकारी दी.

हिमाचल में रूसी महिला की मौत
हिमाचल में रूसी महिला की मौत (Concept)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 3:35 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के कसोल में घूमने आई रूस की युवती का शव स्टे होम के बाथरूम में मिला. आशंका जताई जा रही है कि युवती की मौत नशे के ओवरडोज लेने की वजह से हुई है. मतृक की दोस्त की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल में रखा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार रूस की युवती की मौत किन कारणों के चलते हुई है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बेलारूस की रहने वाली नताल्या ने पुलिस को सूचना दी कि वो अपनी रूसी मित्र डारिया कुज्मिनिख (29) पुत्री व्लादिमीर के साथ कुछ दिनों पहले ही कुल्लू आई थी. वह डारिया के साथ कसोल के एक होम स्टे में रह रही थी, लेकिन बीते 3 दिन पहले उसकी दोस्त को बाथरूम में मृत अवस्था में पाया गया. डारिया विक्टरोविच प्लेतनेव, शहर खोत्कोवो, मॉस्को रीजन रूस की रहने वाली थी.

ऐसे में नताल्या ने तत्काल इसकी सूचना होम स्टे के प्रबंधक रणधीर और मालिक को दी. स्थानीय पंचायत प्रधान टहल सिंह के माध्यम से मणिकर्ण पुलिस को सूचना दी गई. वहीं, नताल्या ने व्हाट्सएप के माध्यम से डारिया के पिता व्लादिमीर विक्टरोविच प्लेतनेव को घटना की सूचना दी गई.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा, 'प्रारंभिक पूछताछ के दौरान नताल्या ने किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या संदेह से इनकार किया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. परिजनों या फिर रूसी दूतावास से किसी अधिकारी के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर युवती की मौत किन कारणों के चलते हुई है'.

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