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हिमाचल में होम स्टे के बाथरूम में मिली रूसी युवती की लाश, नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका! पुलिस जांच में जुटी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के कसोल में घूमने आई रूस की युवती का शव स्टे होम के बाथरूम में मिला. आशंका जताई जा रही है कि युवती की मौत नशे के ओवरडोज लेने की वजह से हुई है. मतृक की दोस्त की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल में रखा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार रूस की युवती की मौत किन कारणों के चलते हुई है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बेलारूस की रहने वाली नताल्या ने पुलिस को सूचना दी कि वो अपनी रूसी मित्र डारिया कुज्मिनिख (29) पुत्री व्लादिमीर के साथ कुछ दिनों पहले ही कुल्लू आई थी. वह डारिया के साथ कसोल के एक होम स्टे में रह रही थी, लेकिन बीते 3 दिन पहले उसकी दोस्त को बाथरूम में मृत अवस्था में पाया गया. डारिया विक्टरोविच प्लेतनेव, शहर खोत्कोवो, मॉस्को रीजन रूस की रहने वाली थी.