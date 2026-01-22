हिमाचल सड़क हादसे में दिल्ली के 3 सैलानियों की मौत, मृतकों में 5 साल की बच्ची भी शामिल, 3 की हालत गंभीर
सड़क दुर्घटना का शिकार हुए सैलानी दिल्ली से हिमाचल घूमने आए हुए थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 1:35 PM IST
कुल्लू: हिमाचल में सड़क हादसों का दौर जारी है. ताजा मामला कुल्लू जिले का है. दरअसल कुल्लू शहर के साथ लगते बबेली में बीती रात के समय एक कार सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में तीन सैलानियों की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका ढालपुर अस्पताल में इलाज जारी है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने सभी मृतकों के शव को अपने कब्जे में लिया है. मृतकों के शव का अब ढालपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है. वहीं, पुलिस ने हादसे में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
पैरा फिट से टकराई कार
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि बीती रात के समय बबेली में आईटीबीपी परिसर के बाहर सड़क पर एक कार पैरा फिट से जा टकराई. हादसे के समय कार में 6 लोग सवार थे. ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और यहां हिमाचल में घूमने आए हुए थे. कार दुर्घटना में तीन सैलानियों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का पता लगते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कुल्लू पुलिस को सूचना दी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक तीन लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे. जबकि घायल लोगों को इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेजा गया.
सड़क दुर्घटना में मारे गए सैलानियों की पहचान
- सोनिया (उम्र 40 साल), निवासी दिल्ली
- साक्षी (उम्र 26 साल), निवासी दिल्ली
- देवीशा (उम्र 5 साल), निवासी दिल्ली
सड़क दुर्घटना में घायल सैलानियों की पहचान
- सचिन, निवासी दिल्ली
- अनिका, निवासी दिल्ली
- साहिल, निवासी दिल्ली
"कुल्लू में कार दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. तीन लोग गंभीर घायल हैं. पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. वहीं, पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है. हादसे किन कारणों से हुआ, इसकी जांच की जा रही है." - मदन लाल कौशल, एसपी कुल्लू