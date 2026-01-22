ETV Bharat / bharat

हिमाचल सड़क हादसे में दिल्ली के 3 सैलानियों की मौत, मृतकों में 5 साल की बच्ची भी शामिल, 3 की हालत गंभीर

कुल्लू: हिमाचल में सड़क हादसों का दौर जारी है. ताजा मामला कुल्लू जिले का है. दरअसल कुल्लू शहर के साथ लगते बबेली में बीती रात के समय एक कार सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में तीन सैलानियों की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका ढालपुर अस्पताल में इलाज जारी है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने सभी मृतकों के शव को अपने कब्जे में लिया है. मृतकों के शव का अब ढालपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है. वहीं, पुलिस ने हादसे में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पैरा फिट से टकराई कार

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि बीती रात के समय बबेली में आईटीबीपी परिसर के बाहर सड़क पर एक कार पैरा फिट से जा टकराई. हादसे के समय कार में 6 लोग सवार थे. ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और यहां हिमाचल में घूमने आए हुए थे. कार दुर्घटना में तीन सैलानियों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का पता लगते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कुल्लू पुलिस को सूचना दी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक तीन लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे. जबकि घायल लोगों को इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेजा गया.