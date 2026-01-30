ETV Bharat / bharat

हिमाचल में कुदरत का 'यू-टर्न', 100 दिन के सूखे के बाद रिकॉर्डतोड़ बारिश, सामान्य से 270% ज्यादा बरसे बादल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जिस देवभूमि में बीते 100 दिनों से सूखा छाया हुआ था, नदियां-स्रोत सिकुड़ गए थे और खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं, वहीं अब बादलों ने राहत की झड़ी लगा दी है. जनवरी के अंतिम सप्ताह में हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश और बर्फबारी ने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल दी है. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान सामान्य से 270 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. जनवरी के अंत में बदला मौसम का मिजाज जनवरी की शुरुआत हिमाचल के लिए निराशाजनक रही थी. बारिश और बर्फबारी न होने से ठंड तो थी, लेकिन नमी का अभाव साफ नजर आ रहा था. लंबे समय से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर पड़ा हुआ था. लेकिन 22 जनवरी के बाद मौसम ने अचानक करवट ली. 22 से 29 जनवरी के बीच प्रदेश में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे सूखे की स्थिति से कुछ हद तक राहत मिली. हिमाचल में हुई बर्फबारी का नजारा (ETV BHARAT) सामान्य से 270% ज्यादा बरसे बादल भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़े बताते हैं कि 22 से 29 जनवरी के बीच सामान्य तौर पर 25.1 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार 94.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. यह सामान्य से करीब 270 प्रतिशत अधिक है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर जलस्तर, खेती और मौसम चक्र पर पड़ेगा. ऊना में सबसे ज्यादा हुई बारिश इस बारिश का सबसे ज्यादा असर ऊना जिले में देखने को मिला, जहां सामान्य से 741 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा बिलासपुर में 376 प्रतिशत, हमीरपुर में 567 प्रतिशत, कांगड़ा में 364 प्रतिशत, कुल्लू में 396 प्रतिशत, लाहौल-स्पीति में 331 प्रतिशत, मंडी में 303 प्रतिशत, शिमला में 274 प्रतिशत, सिरमौर में 460 प्रतिशत और सोलन में 437 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ पूरे प्रदेश पर भारी पड़ा है. 100 दिन के लंबे ड्राई स्पेल का टूटा सिलसिला (ETV BHARAT) 100 दिन के लंबे ड्राई स्पेल का टूटा सिलसिला प्रदेश 12 अक्टूबर से 22 जनवरी तक गंभीर सूखे की चपेट में था. इस दौरान सामान्य से करीब 95 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी. बागवानी, कृषि और जल स्रोतों पर इसका गहरा असर पड़ा था. सेब और अन्य नकदी फसलों को लेकर किसान चिंतित थे. 23 जनवरी वह दिन साबित हुआ, जब 100 दिन से ज्यादा चला यह ड्राई स्पेल आखिरकार टूट गया और लोगों ने राहत की सांस ली. पहाड़ों पर बर्फ, मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश सूखे के बाद आई इस बारिश ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूप दिखाए. लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई. वहीं निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश ने धूल और सूखे को धो दिया. कई जगहों पर खेतों में नमी लौट आई है, जिससे किसानों को आगामी फसलों के लिए उम्मीद जगी है.