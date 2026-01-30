ETV Bharat / bharat

हिमाचल में कुदरत का 'यू-टर्न', 100 दिन के सूखे के बाद रिकॉर्डतोड़ बारिश, सामान्य से 270% ज्यादा बरसे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अभी भी एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. जिसका असर 1 फरवरी को देखने को मिल सकता है.

हिमाचल में कुदरत का 'यू-टर्न' (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 5:23 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जिस देवभूमि में बीते 100 दिनों से सूखा छाया हुआ था, नदियां-स्रोत सिकुड़ गए थे और खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं, वहीं अब बादलों ने राहत की झड़ी लगा दी है. जनवरी के अंतिम सप्ताह में हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश और बर्फबारी ने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल दी है. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान सामान्य से 270 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है.

जनवरी के अंत में बदला मौसम का मिजाज

जनवरी की शुरुआत हिमाचल के लिए निराशाजनक रही थी. बारिश और बर्फबारी न होने से ठंड तो थी, लेकिन नमी का अभाव साफ नजर आ रहा था. लंबे समय से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर पड़ा हुआ था. लेकिन 22 जनवरी के बाद मौसम ने अचानक करवट ली. 22 से 29 जनवरी के बीच प्रदेश में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे सूखे की स्थिति से कुछ हद तक राहत मिली.

हिमाचल में हुई बर्फबारी का नजारा (ETV BHARAT)

सामान्य से 270% ज्यादा बरसे बादल

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़े बताते हैं कि 22 से 29 जनवरी के बीच सामान्य तौर पर 25.1 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार 94.9 मिमी बारिश दर्ज की गई. यह सामान्य से करीब 270 प्रतिशत अधिक है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर जलस्तर, खेती और मौसम चक्र पर पड़ेगा.

ऊना में सबसे ज्यादा हुई बारिश

इस बारिश का सबसे ज्यादा असर ऊना जिले में देखने को मिला, जहां सामान्य से 741 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा बिलासपुर में 376 प्रतिशत, हमीरपुर में 567 प्रतिशत, कांगड़ा में 364 प्रतिशत, कुल्लू में 396 प्रतिशत, लाहौल-स्पीति में 331 प्रतिशत, मंडी में 303 प्रतिशत, शिमला में 274 प्रतिशत, सिरमौर में 460 प्रतिशत और सोलन में 437 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ पूरे प्रदेश पर भारी पड़ा है.

100 दिन के लंबे ड्राई स्पेल का टूटा सिलसिला (ETV BHARAT)

100 दिन के लंबे ड्राई स्पेल का टूटा सिलसिला

प्रदेश 12 अक्टूबर से 22 जनवरी तक गंभीर सूखे की चपेट में था. इस दौरान सामान्य से करीब 95 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी. बागवानी, कृषि और जल स्रोतों पर इसका गहरा असर पड़ा था. सेब और अन्य नकदी फसलों को लेकर किसान चिंतित थे. 23 जनवरी वह दिन साबित हुआ, जब 100 दिन से ज्यादा चला यह ड्राई स्पेल आखिरकार टूट गया और लोगों ने राहत की सांस ली.

पहाड़ों पर बर्फ, मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश

सूखे के बाद आई इस बारिश ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूप दिखाए. लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई. वहीं निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश ने धूल और सूखे को धो दिया. कई जगहों पर खेतों में नमी लौट आई है, जिससे किसानों को आगामी फसलों के लिए उम्मीद जगी है.

हिमाचल हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश-बर्फबारी (ETV BHARAT)

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है. इसका सबसे ज्यादा असर 1 फरवरी को देखने को मिल सकता है. इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. यह स्थिति कम से कम 3 फरवरी तक बनी रह सकती है.

मैदानी इलाकों में कोहरे की मार

बारिश और बर्फबारी के साथ-साथ मैदानी इलाकों में घने कोहरे की समस्या भी बढ़ गई है. मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा सहित 8 जिलों में अत्यधिक धुंध की चेतावनी जारी की है. कई इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रहने का अनुमान है, जिससे सुबह और रात के समय वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है. प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

शिमला में हुई बर्फबारी का नजारा (ETV BHARAT)

500 से ज्यादा सड़कें बंद, बिजली आपूर्ति प्रभावित

लगातार बारिश और बर्फबारी का असर जनजीवन पर भी पड़ा है। प्रदेश भर में करीब 500 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। इसके अलावा भारी बर्फ के कारण 500 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिससे कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। हालांकि शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बीच-बीच में धूप निकलने से मरम्मत कार्यों में कुछ राहत मिली है।

हिमस्खलन का खतरा, पर्यटकों के लिए चेतावनी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति जैसे 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है.

माइनस 10 डिग्री तक पहुंचा तापमान (ETV BHARAT)

माइनस 10 डिग्री तक पहुंचा तापमान

बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंड और बढ़ गई है. हिमाचल के 17 प्रमुख केंद्रों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि 6 ऊंचे इलाकों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 10.2 डिग्री और कुकुमसैरी में माइनस 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मनाली में भी तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है.

2025 और 2026 के मौसम में बड़ा फर्क

अगर जनवरी 2025 से तुलना करें तो इस साल का मौसम बिल्कुल अलग नजर आता है. 2025 में दिसंबर से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था और जनवरी के मध्य तक यह जारी रहा था. वहीं 2026 में दिसंबर और जनवरी का अधिकतर समय सूखा रहा, लेकिन जनवरी के अंत में हुई बारिश ने पिछले साल के कुल आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया. इस साल जनवरी में अब तक सामान्य से 29 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है.

बर्फबारी के बाद बंद सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन (ETV BHARAT)

शिमला का अनोखा तापमान रिकॉर्ड

इस बदलते मौसम के बीच शिमला ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है. 3 जनवरी को शिमला का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इससे पहले 2006 में दर्ज 21.4 डिग्री से भी ज्यादा है. मौसम विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग और बदलते जलवायु पैटर्न से जोड़कर देख रहे हैं.

