हिमाचल की बेटी रंजीता ठाकुर ने रचा इतिहास, AIIMS परीक्षा में देशभर में किया टॉप, देवभूमि का बढ़ाया मान

रंजीता ठाकुर ने AIIMS परीक्षा में किया टॉप ( PHOTO@RANJITA_FAMILY )

मंडी: हिमाचल प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. इसी कड़ी में मंडी जिले की निहरी तहसील की रहने वाली रंजीता ठाकुर ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है. रंजीता ठाकुर ने AIIMS कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE-4) में देशभर में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. उनकी इस सफलता से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र खुशी और गर्व से झूम उठा है. AIIMS परीक्षा में देशभर में पहला स्थान मंडी जिला की जरल पंचायत के नैडा गांव की रहने वाली रंजीता ठाकुर ने AIIMS CRE-4 परीक्षा में 400 में से 321 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनका चयन AIIMS बिलासपुर में एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्निकल सुपरवाइजर के पद पर हुआ है. यह उपलब्धि निहरी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है. रंजीता ठाकुर शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती और लक्ष्य के प्रति गंभीर रही हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निहरी से प्राप्त की, जहां उन्होंने दसवीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने बारहवीं की पढ़ाई सुंदरनगर के वर्धमान महावीर पब्लिक स्कूल से पूरी की. IGMC शिमला से मेडिकल शिक्षा मेडिकल क्षेत्र में कुछ बड़ा करने के इरादे से रंजीता ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला से एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर तकनीक में बीएससी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने निरंतर मेहनत जारी रखी, जिसका परिणाम आज पूरे देश के सामने है. परिवार का संघर्ष और सहयोग बना ताकत