ETV Bharat / bharat

बेटे की आवाज सुनते ही रो पड़ा परिवार, अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत से छूटे हिमाचल के रक्षित चौहान

7 जनवरी के बाद से रक्षित का परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया था, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी.

Himachal Rakshit Chauhan released from US Coast Guard custody
अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत से छूटे हिमाचल के रक्षित चौहान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के चौहान परिवार के लिए बीते 19 दिन बेहद मुश्किल भरे रहे. विदेश में फंसे बेटे से कोई संपर्क न होने के कारण परिजन लगातार चिंता में थे. हर दिन परिजन किसी अच्छी खबर की उम्मीद में फोन की घंटी सुनते रहे. आखिरकार 26 जनवरी को वह पल आया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था. बेटे की आवाज सुनते ही परिवार ने राहत की सांस ली और माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

रक्षित के पिता रणजीत सिंह (ETV BHARAT)

दरअसल, पालमपुर निवासी रक्षित चौहान रूसी ऑयल टैंकर मैरिनेरा (बेला-1) पर क्रू मेंबर के तौर पर तैनात थे. कुछ दिन पहले इस टैंकर को अटलांटिक महासागर में अमरीकी कोस्ट गार्ड ने हिरासत में ले लिया था. जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें तीन भारतीय भी शामिल थे. हिमाचल के रक्षित चौहान भी उन्हीं भारतीयों में से एक थे.

7 जनवरी के बाद से नहीं हुआ था संपर्क

7 जनवरी के बाद से रक्षित का परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया था, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी. पिता रणजीत सिंह ने बताया कि बेटे से बात न होने के कारण पूरा परिवार परेशान था. हालांकि 26 जनवरी को मोबाइल पर हुई बातचीत में रक्षित ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित बताया और कहा कि फिलहाल वह यूनाइटेड किंगडम में हैं. रक्षित ने जल्द भारत लौटने का भरोसा भी परिवार को दिया.

Jai Ram Thakur
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी जानकारी (FACEBOOK@JAI RAM THAKUR)

रक्षित की मां रीता देवी ने कहा कि बेटे से बात होने के बाद उनका मन काफी हल्का हो गया है. उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि बेटा सुरक्षित है. अब बस यही प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द घर वापस लौट आए.

पूर्व CM जयराम ने दी बेटे की जानकारी

रणजीत सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी फोन कर उन्हें बेटे की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार के प्रयासों से ही आज यह राहत भरी खबर मिल पाई है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के सामने रखा था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का आभार जताया.

ये भी पढ़ें: संकट की घड़ी में सबसे आगे हिमाचल पुलिस, रिस्पॉन्स टाइम देशभर में नंबर-1

TAGGED:

JAI RAM THAKUR
RUSSIAN OIL TANKER
हिमाचल के रक्षित चौहान
RAKSHIT CHAUHAN PALAMPUR
RAKSHIT CHAUHAN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.