हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

हिमाचल में सेब की बंपर पैदावार हुई, लेकिन अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया.

हिमाचल में सेब पैदावार
हिमाचल में सेब पैदावार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 5:19 PM IST

7 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिक पांच हजार करोड़ से अधिक की है. प्रदेश में सेब समृद्धि का आधार माना जाता है. लेकिन इस बार मौसम की मार ने सेब की पैदावार का पूरा गणित बिगाड़ दिया. पिछले दो सालों में मीट्रिक टन में हुए बेहतर उत्पादन के बावजूद इस बार बागवानों को उम्मीद के मुताबिक क्वालिटी सेब नहीं मिल पाया. हालात ये रहे कि पेटियों में भरकर मंडियों तक पहुंचा सेब विभाग की ओर से लगाए गए अनुमान से करीब 90 लाख पेटियां कम रहा है. हालांकि, इसमें CA स्टोर के सेब का आंकड़ा शामिल नहीं है. ऐसे में मौसम की वजह से बढ़ी खराब सेब की मात्रा ने संकट को गहरा किया है, जिसके चलते इस बार मंडी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) के तहत 15 साल बाद सरकार को रिकॉर्ड 98,268 मीट्रिक टन सेब की खरीद करनी पड़ी है.

वहीं, वर्ष 2010-11 में सेब उत्पादन अधिक होने और मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण सरकार ने MIS के तहत 1,11,154 मीट्रिक टन सेब खरीदा था. जो अब तक MIS के अंतर्गत की जाने वाली सेब खरीद का सबसे अधिक आंकड़ा है. वहीं, पौधों में फ्रूट सेटिंग से लेकर पूरे सीजन में तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए लैंड स्लाइड में पौधे दबने से 5.50 लाख के करीब सेब की पेटियां बगीचों में बर्बाद हो गई.

इस साल सेब का बंपर उत्पादन, लेकिन क्वालिटी में गिरावट
इस साल सेब का बंपर उत्पादन, लेकिन क्वालिटी में गिरावट (ETV Bharat)

मौसम की बेरुखी ने सेब की क्वालिटी बिगड़ी

वहीं, अगर मीट्रिक टन में सेब उत्पादन के आंकड़ों पर गौर करें तो मंडियों में भेजी गई पेटियों सहित MIS के तहत अभी तक 6,46,998 मीट्रिक टन सेब उत्पादन रहा है. इसमें CA स्टोर का आंकड़ा अभी शामिल नहीं है. प्रदेश में पिछली साल यानि वर्ष 2024-25 में 5,02,948 मीट्रिक टन व वर्ष 2023-24 में 5,06,687 मीट्रिक टन सेब उत्पादन हुआ था. ऐसे में पिछले दो सालों की तुलना में इस बार सेब पैदावार मीट्रिक टन के लिहाज से तो अच्छी रही, लेकिन मौसम की बेरुखी ने सेब की क्वालिटी का गणित बिगाड़ कर रख दिया है.

प्रदेश के बागवानों की सबसे ज्यादा सेब पर निर्भरता
प्रदेश के बागवानों की सबसे ज्यादा सेब पर निर्भरता (ETV Bharat)

बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह का कहना है, 'अधिक पैदावार और मौसम की वजह सेब की क्वालिटी पर काफी असर पड़ा है. जिस कारण इस बार MIS के तहत पिछले कई सालों के मुकाबले में सेब की अधिक खरीद हुई है'.

करोड़ सेब पेटियों का अनुमान

हिमाचल में पिछले दो साल की तुलना में इस बार अधिक सेब की पेटियां होने का अनुमान लगाया गया था. प्रदेश भर में सेब पैदा करने वाले जिलों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 3.66 करोड़ पेटियां सेब उत्पादन रहने का अनुमान था. इसमें सबसे अधिक सेब जिला शिमला में 2.53 करोड़ पेटियां होने की संभावना थी. प्रदेश में सबसे अधिक सेब जिला शिमला में ही होता है. वहीं, कुल्लू जिले में 70.75 लाख सेब पेटियां होने का अनुमान लगाया गया था. इसी तरह से किन्नौर जिले में 41.52 लाख सेब की पेटियां होने का अनुमान था. मंडी जिले में 28.58 लाख सेब पेटियों का उत्पादन होने का अनुमान था. चंबा जिले में 6.16 लाख पेटियां सेब होने का अनुमान था. सिरमौर जिले में भी सेब उत्पादन 3.19 लाख पेटियां होने का अनुमान जताया गया था. लाहौल स्पीति में 63 हजार, कांगड़ा में 24 हजार, सोलन में 9 हजार, बिलासपुर में 1800, हमीरपुर में 300 और ऊना जिले में सबसे कम 100 पेटियां सेब उत्पादन रहने का अनुमान लगाया गया था.

हिमाचल की मंडियों में सेब की पेटियां
हिमाचल की मंडियों में सेब की पेटियां (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन

हिमाचल में सेब सीजन अब करीब करीब समाप्त ही गया है. मौसम की बेरुखी ने सेब को काफी नुकसान पहुंचाया है. जिस कारण इस साल यानी वर्ष 2025-26 में क्वालिटी सेब की 2,74,36,514 पेटियां ही मंडियों में पहुंच पाई है. इसमें CA स्टोर में रखे गए सेब का आंकड़ा जुड़ना बाकी है.

हिमाचल में सेब उत्पादन का आंकड़ा

हिमाचल में पेटियों में सेब उत्पादन
हिमाचल में पेटियों में सेब उत्पादन (ETV Bharat)

MIS के तहत सेब की कब कितनी खरीद

हिमाचल में सरकार मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब की खरीद बंद हो गई हैं. इसके तहत साइज में छोटे और खराब सेब की खरीद की जाती है. प्रदेश में हर साल इस तरह के सेब की खरीद की जाती है, जिसकी मात्रा हर साल घटती और बढ़ती रहती है. प्रदेश में पिछले 20 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2004-05 MIS के तहत 44,837 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई थी. आइए देखते हैं कि कब कितनी खरीदी गई सेब?

MIS के तहत सेब खरीद
MIS के तहत सेब खरीद (ETV Bharat)

क्या है मंडी मध्यस्थता योजना?

बता दें कि मंडी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) किसानों को बाजार में उचित मूल्य न मिलने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है. इस साल भी प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत एचपीएमसी C ग्रेड सेब की खरीद 12 प्रति किलो की दर से कर रहा है. वहीं, पिछले साल भी MIS के तहत बागवानों से 12 रुपए किलो सेब खरीदा गया था. पहले एचपीएमसी और हिमफेड इस योजना के तहत सेब की खरीद करते थे, लेकिन हिमफेड के पास सेब प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है. वहीं, एचपीएमसी के पास फ्रूट प्रोसेसिंग का पूरा सेटअप है. ऐसे में अबकी बार अकेले एचपीएमसी ने खराब सेब की खरीद की है. जिससे सेब समेत अन्य फलों का जूस, जैम, जैली और अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं.

हिमाचल के आर्थिकी में सेब का योगदान
हिमाचल के आर्थिकी में सेब का योगदान (ETV Bharat)

बागवान संजीव चौहान का कहना है, 'इस बार भले ही सेब का उत्पादन पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है, लेकिन लगातार बारिश के पत्तियां पीली पड़ने से सेब काला पड़ गया है. भारी बारिश के कारण हुए लैंड स्लाइड से सड़कें बंद होने के कारण भी सेब समय पर मंडियों में नहीं पहुंचा, जिसके चलते सेब खराब हुआ है. बागवानों को हजारों मीट्रिक टन सेब मंडी मध्यस्थता योजना के तहत HPMC को सेब बेचना पड़ा है. अगर मौसम ने साथ दिया होता तो मंडियों में अच्छी क्वालिटी का अधिक सेब भेजने से बागवानों का काफी फायदा होना था'.

सेब उत्पादन मीट्रिक टन में

सेब उत्पादन के आंकड़े देखें तो इसमें उतार और चढ़ाव आया है। प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 7,77,126 मीट्रिक टन, वर्ष 2016-17 में 4,68,131 मीट्रिक टन, वर्ष 2017-18 में 4,46,574 मीट्रिक टन, वर्ष 2018-19 में 3,68,603 मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में 7,15,253 मीट्रिक टन, वर्ष 2020-21 में 4,81,062 मीट्रिक टन, वर्ष 2021-22 में 6,11,901 मीट्रिक टन, वर्ष 2022-23 में 6,72,343 मीट्रिक टन, वर्ष 2023-24 में 5,06,687 मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 5,02,948 मीट्रिक टन व वर्ष 2025-26 में 6,46,998 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। इसमें अभी CA स्टोर का आंकड़ा शामिल नहीं है.

मीट्रिक टन में सेब उत्पादन

हिमाचल में 10 सालों में सेब उत्पादन
हिमाचल में 10 सालों में सेब उत्पादन (ETV Bharat)

