ETV Bharat / bharat

मेडिकल कैनबिस पर हिमाचल ने उत्तराखंड को पछाड़ा, ईटीवी भारत ने पहले ही जताया था अंदेशा

मेडिकल कैनबिस प्रोजेक्ट में हिमाचल ने उत्तराखंड को पीछे छोड़ दिया है. खास बात है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की थी. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

MEDICAL CANNABIS
मेडिकल कैनबिस पर उत्तराखंड को पीछे छोड़ आगे निकला हिमाचल (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 4:27 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: देश दुनिया में मेडिकल कैनबिस की भारी डिमांड के बीच उत्तराखंड ने एक ऐसा मौका हाथ से खो दिया है, जिसके जरिए प्रदेश अपनी इकोनॉमी में बूम ला सकता था. हालांकि, इसके लिए धामी सरकार अब भी कदम बढ़ा सकती है. लेकिन हिमाचल सरकार ने पहले इनिशिएटिव लेकर फिलहाल उत्तराखंड को पछाड़ दिया है.

उत्तराखंड में हैम्प (भांग) को लेकर काफी समय से विचार चल रहा है. भांग की खेती को वैधता देकर इसके तमाम उपयोगों पर भी चर्चा हो चुकी है. यही नहीं, पिछली सरकारों में इसके लिए पॉलिसी लाने का भी काम किया जा चुका है. लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड में कोई भी सरकार इस मामले पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाई.

MEDICAL CANNABIS
हैम्प को लेकर 2018 की त्रिवेंद्र सरकार ने सबसे पहले पहल की थी. (PHOTO-ETV Bharat)

हिमाचल ने ली बढ़त: इस बीच अंदेशा यह था कि पड़ोसी राज्य हिमाचल इस मामले में तेजी से फैसले लेकर हैम्प पर काम कर सकता है. एक तरफ धामी सरकार से इस मामले में इनिशिएटिव लेने की उम्मीद लगाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ हिमाचल सरकार भी इस पर लगातार मंथन कर रही थी. ऐसे में धामी सरकार को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इसको लेकर कैबिनेट में निर्णय ले लिया है.

MEDICAL CANNABIS
भांग का मेडिसिन के रूप में बड़ी मात्रा में उपयोग होता है. (PHOTO-ETV Bharat)

सुक्खू कैबिनेट ने दी मंजूरी: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दी गईं. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को शुरू करने का रास्ता साफ करते हुए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन को स्वीकृति दी. इससे मेडिकल, साइंटिफिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को रेगुलेट करने का रास्ता साफ हो गया है.

MEDICAL CANNABIS
उत्तराखंड में आज भी हैम्प (भांग) की खेती वैध नहीं है. (PHOTO-ETV Bharat)

खास बात यह है कि इसमें मेडिकल कैनबिस एक अहम सेक्टर होगा. जिसके जरिए हिमाचल अपनी आर्थिकी में दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकता है.

कई देशों में दवाइयों के रूप में प्रयोग: मेडिकल कैनबिस जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'मेडिकल मारिजुआना' के नाम से जाना जाता है, दरअसल भांग का मेडिसिन के रूप में बड़ी मात्रा में उपयोग होता है. इसके लिए वैसे तो दुनिया भर के कई देशों में अनुमति नहीं दी गई है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं, जो इसका दवाइयों के लिए उपयोग करने की अनुमति देते हैं.

MEDICAL CANNABIS
भांग के डंठल, बीज और पत्तियों भी उपयोगी होती हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने 18 नवंबर 2023 में ही अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया था कि कैसे हिमाचल प्रदेश ने मेडिकल कैनबिस के लिए कमेटी का गठन किया है जो कि लोगों से इस मामले में सुझाव ले रही है और जल्द ही इसका फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया जाएगा. वही हुआ और आखिरकार हिमाचल सरकार ने 2 साल से भी कम समय में इस पर निर्णय लेते हुए कैबिनेट में हरी झंडी दे दी.

MEDICAL CANNABIS
भांग की खेती से राज्य की आर्थिकी को बड़ा बल मिल सकता है (PHOTO-ETV Bharat)

खास बात यह है कि हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर भी इस पर रिसर्च का काम शुरू कर चुका है और माना जा रहा है कि वहां भी इसको लेकर जल्द ही काम आगे बढ़ा दिया जाएगा.

MEDICAL CANNABIS
कैनबिस का दुनिया भर में बड़ा बाजार है (PHOTO-ETV Bharat)

त्रिवेंद्र सरकार ने उठाया था बीड़ा: उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने हैम्प के नाम से इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया था. हालांकि, इस दौरान इसके औद्योगिक उपयोग पर विचार किया गया था. साल 2018 में पूरे देश में पहली बार इसके लिए किसी राज्य ने कदम बढ़ाए थे और नीति भी तैयार कर ली थी, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर सवाल खड़े होने के बाद यह पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था.

इस मामले में हरीश रावत अपनी सरकार को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि,

हमने भांग की खेती के साथ ही पहाड़ों पर रेशे से जुड़ी दूसरी खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया था. लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए ज्यादा समय नहीं था. इसलिए हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए. हिमाचल ने जो किया है, वह काबिले तारीफ है और इससे हिमाचल की आर्थिकी में बेहद सुधार होगा.
हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

7 बिलियन डॉलर का कारोबार: कैनबिस का दुनिया भर में बेहद बड़ा बाजार है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और आपूर्ति कम. यही बात इसे खास बनाती है और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत को भी बढ़ाती है. इस वक्त मेडिकल कैनबिस दुनिया भर में 7 बिलियन डॉलर (6,69,36,34,50,000 भारतीय रुपया) की इंडस्ट्री है. भारत में इसका बाजार 50 करोड़ तक का ही पहुंच पाया है. राज्य स्तर पर देखें तो हिमाचल प्रदेश में इस इंडस्ट्री से शुरुआती दौर में ही करीब सालाना 500 करोड़ के रेवेन्यू के मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

MEDICAL CANNABIS
मेडिकल कैनबिस ने राज्य में भारी रेवन्यू आने की संभावना (PHOTO-ETV Bharat)

युवाओं को मिलेगा रोजगार: उधर, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान इस सेक्टर में इन्वेस्टर समिट के समय करीब 1200 करोड़ के निवेश पर चर्चा भी हुई थी. यह माना गया था कि राज्य में मेडिकल कैनबिस को लेकर करीब 2000 से 2500 करोड़ रुपए तक का निवेश आ सकता है. बड़ी बात यह है कि मेडिकल कैनबिस के एक प्लांट में करीब ढाई सौ लोगों को रोजगार मिल सकता है. यानी पर्वतीय जनपदों में हजारों युवाओं को अलग-अलग प्लांट में इसके जरिए रोजगार दिया जा सकता है. बड़ी बात यह है कि भांग के डंठल से लेकर इसके बीज और पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है. जिसके जरिए दवाइयां के निर्माण के अलावा कपड़ा फर्नीचर और जैव ईंधन के साथ सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी इसका उपयोग होता है.

इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ अजय खंडूड़ी कहते हैं कि,

उत्तराखंड में इसके जरिए आर्थिकी की तस्वीर को बदला जा सकता है. बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं.
-अजय खंडूड़ी, विशेषज्ञ-

इस मामले में भाजपा नेता जोत सिंह बिष्ट कहते हैं कि,

पहले भी इस क्षेत्र में काम हो चुका है. लेकिन भांग के अनुचित उपयोग की आशंका भी ज्यादा रहती है. इसलिए इसके लिए नीति बनाते वक्त बेहद सावधानी के साथ नियमों पर चर्चा होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि ऐसी नीति लाकर प्रदेश में नशे को बढ़ावा मिले.
-जोत सिंह बिष्ट, भाजपा नेता-

यह साफ है कि भांग की खेती से राज्य की आर्थिकी को बड़ा बल मिल सकता है. लेकिन इसके बावजूद आखिरकार सरकारें इस पर कदम क्यों आगे नहीं बढ़ा पा रही? यह हमेशा एक सवाल रहा है. हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि सरकार भांग को नशे से जोड़ने के अंदेशा के साथ धरातल पर लाने से बच रही है, जिस कारण राज्य को भांग की खेती से होने वाले फायदे से महरूम रहना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

मेडिकल कैनबिस
CANNABIS CULTIVATION IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड हैम्प पॉलिसी
UTTARAKHAND HEMP POLICY
MEDICAL CANNABIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.