हिमाचल में पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध, पांच साल तक की सजा, राजभवन से बिल मंजूर

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब पेपर लीक गैर जमानती अपराध होगा. राजभवन ने इस संदर्भ में बिल को मंजूरी दे दी है. राजभवन की मंजूरी के पास इसे गजट में नोटिफाई भी कर दिया गया है. अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अब पांच साल तक की जेल का प्रावधान होगा. हिमाचल विधानसभा ने इस बारे में विधेयक लाकर उसे पास किया था. मंजूरी के लिए विधेयक राजभवन भेजा गया था. राजभवन ने अब बिल को मंजूरी दे दी गई है. बिल अब कानून यानी एक्ट के रूप में लागू हो गया है. दोषी पाए जाने पर जेल की सजा के अलावा पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क पर भी एक्शन होगा. इसमें भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम-2025 (HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) Act, 2025) को मंजूरी प्रदान कर दी है. हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एक तरह से नया कानून होगा. यह कानून एचपी लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा. हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को राजभवन से मिली मंजूरी (Notification) पेपर लीक पर सुक्खू सरकार ने लिया था कड़ा संज्ञान हिमाचल में सत्ता में आने के बाद पेपर लीक का मुद्दा बहुत चर्चा में आया था. हमीरपुर चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद सुक्खू सरकार ने आयोग को भंग कर दिया था. उसके बाद राज्य सरकार ने पेपर लीक और अन्य तरह के संगठित अपराधों को रोकने के लिए यह कड़ा कानून बनाया. राज्य सरकार ने परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी करने पर पहली बार तीन साल से अधिक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून के रूप में नोटिफाई कर दिया गया.