हिमाचल में पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध, पांच साल तक की सजा, राजभवन से बिल मंजूर

हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को राजभवन से मिली मंजूरी.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:57 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब पेपर लीक गैर जमानती अपराध होगा. राजभवन ने इस संदर्भ में बिल को मंजूरी दे दी है. राजभवन की मंजूरी के पास इसे गजट में नोटिफाई भी कर दिया गया है. अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अब पांच साल तक की जेल का प्रावधान होगा. हिमाचल विधानसभा ने इस बारे में विधेयक लाकर उसे पास किया था. मंजूरी के लिए विधेयक राजभवन भेजा गया था. राजभवन ने अब बिल को मंजूरी दे दी गई है. बिल अब कानून यानी एक्ट के रूप में लागू हो गया है. दोषी पाए जाने पर जेल की सजा के अलावा पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क पर भी एक्शन होगा. इसमें भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम-2025 (HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) Act, 2025) को मंजूरी प्रदान कर दी है. हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एक तरह से नया कानून होगा. यह कानून एचपी लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा.

हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को राजभवन से मिली मंजूरी
हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को राजभवन से मिली मंजूरी (Notification)

पेपर लीक पर सुक्खू सरकार ने लिया था कड़ा संज्ञान

हिमाचल में सत्ता में आने के बाद पेपर लीक का मुद्दा बहुत चर्चा में आया था. हमीरपुर चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद सुक्खू सरकार ने आयोग को भंग कर दिया था. उसके बाद राज्य सरकार ने पेपर लीक और अन्य तरह के संगठित अपराधों को रोकने के लिए यह कड़ा कानून बनाया. राज्य सरकार ने परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी करने पर पहली बार तीन साल से अधिक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून के रूप में नोटिफाई कर दिया गया.

उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल को पिछली बार विधानसभा सेशन में पेश किया था. बिल के माध्यम से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर निर्णायक कार्रवाई इसका मकसद बताया गया था. बिल के अनुसार नकल करवाने या अनुचित साधन से लोक परीक्षा में संगठित अपराध करने पर पांच वर्ष से कम की सजा नहीं होगी. यह सजा दस साल तक भी बढ़ाई जा सकती है. ऐसे व्यक्ति को एक करोड़ रुपए तक जुर्माना भी किया जाएगा. ऐसे सभी अपराध गैर जमानती की श्रेणी में आएंगे.

इसके अलावा ऐसे कदाचार में शामिल व्यक्ति के लिए सजा तीन साल से कम नहीं होगी. यह अधिकतम पांच साल भी हो सकती है. इसके लिए दस लाख जुर्माने का प्रावधान भी होगा. ऐसे कदाचार के लिए जिम्मेदार सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता के मौन रहने पर भी तीन से 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

ऐसे मामलों की जांच के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी को ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. डीएसपी से नीचे के स्तर का अफसर जांच अधिकारी नियुक्त नहीं होगा. वहीं, राज्य सरकार के पास किसी भी जांच एजेंसी को मामला सौंपने की शक्तियां होंगी.
इस कानून के अनुसार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने वाली कोई एजेंसी यदि नकल करवाने में शामिल पाई जाती है तो उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

यही नहीं, परीक्षा का पूरा खर्च भी उसी से वसूल किया जाएगा. उसे चार साल तक किसी भी परीक्षा का संचालन करने से रोका जाएगा. सेवा प्रदाता पर अनुचित साधनों के उपयोग पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और चार साल तक परीक्षा संचालन से रोक का प्रावधान है. दोष सिद्ध होने पर सेवा प्रदाता कंपनी के निदेशक या अन्य कर्मियों को तीन से 10 साल की सजा हो सकती है. यह सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होंगे.

