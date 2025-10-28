ETV Bharat / bharat

प्राकृतिक खेती में देश को राह दिखा रहा हिमाचल, नेचुरल फार्मिंग पर भारी सब्सिडी, इन चुनौतियों से निपटने की भी जरूरत

हिमाचल सरकार ने 2030 तक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है. प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए क्या किया जा रहा है?

हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 5:30 PM IST

13 Min Read
शिमला: देश में कम लागत में अधिक पैदावार की तलाश में किसान अब रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं. इस दिशा में हिमाचल प्रदेश एक मिसाल बनकर उभरा है. यहां नेचुरल फार्मिंग ने न केवल खेती की लागत घटाई है, बल्कि इससे मिट्टी की सेहत और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है. राज्य के हजारों किसान अब गोबर, गोमूत्र और जैविक घोलों से खेती कर पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर कृषि की राह पर अग्रसर हैं. हालांकि, रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रही परिवर्तन की इस राह पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जिससे निपटने के लिए भी सरकार को और तैयारियों की जरूरत है.

2740 किसानों के जुड़ने से शुरू हुआ प्राकृतिक खेती का सफर

छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश देश को प्राकृतिक खेती की नई राह दिखा रहा है. प्रदेश में साल 2018 में 2740 किसानों ने प्राकृतिक खेती की तकनीक से सफर शुरू किया था, जो अब 2,22,893 लाख किसानों का कारवां बन गया है. प्रदेश सरकार ने साल 2030 तक हिमाचल को जहर वाली खेती से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. इस तरह से आठ साल पहले प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ाया का एक छोटा सा कदम धीरे धीरे से लाखों किसानों का एक बड़ा समूह बन गया है, जो देशभर के किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.

Himachal Pradesh Organic State
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat GFX)

हिमाचल के अब तक 1,96,892 किसानों को सितारा सर्टिफिकेट

हिमाचल प्रदेश में हुए प्राकृतिक खेती की शुरुआत पहले ही साल में 628 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से फसल तैयार की गई. इसके बाद धीरे-धीरे किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ते गए. इस वजह से आज प्रदेश में 3,584 पंचायतों में 3.06 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 2,22,893 किसान रासायनिक खेती को छोड़कर 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तकनीक से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं. वहीं, प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार ने स्व-प्रमाणन प्रणाली सर्टिफाइड इवेल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस नेचुरल फार्मिंग (सीईटीएआरए-एनएफ) शुरू की है, जिसके तहत 1,96,892 किसानों को सितारा सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया जा चुका है.

प्राकृतिक खेती से ऐसे जुड़े किसान

प्राकृतिक खेती से अब किसानों की किस्मत बदल रही है. कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का यह तरीका प्रदेश भर में किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशकों से मुक्त यह खेती न केवल जमीन की उर्वरता बढ़ाती है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर करती है. कृषि विभाग भी किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

Himachal Pradesh Organic State
पर्यावरण के लिए फायदेमंद प्राकृतिक खेती (Photo Credit- Som Gautam)

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि, "प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. जिसके बाद ऐसे किसानों का ग्रुप बनाकर उन्हें प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इन किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत पंजीकृत किया जाता है. प्राकृतिक खेती के मार्किट एक-एक चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए सरकार इन उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करने जा रही है."

देसी गाय खरीदने को सरकार दे रही 25 की सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. प्रदेश को वर्ष 2030 तक रासायनिक खेती से मुक्त कर पूरी तरह से प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक से जुड़ने पर कई तरह की सुविधाएं और वित्तीय लाभ दे रही है.

Himachal Pradesh Organic State
प्राकृतिक खेती में देसी गाय का महत्व (ETV Bharat GFX)

कृषि विभाग में नेचुरल फार्मिंग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार देसी गाय खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है. वहीं, अगर किसान देशी गाय को हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से मंगवाते हैं तो प्रदेश सरकार उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से 5 हजार रुपए की राशि दे रही है. इसके अलावा पशु मंडी से देशी गाय खरीदने के लिए मार्केट फीस के लिए अलग से 2 हजार रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है.

फर्श के लिए 8 हजार, ड्रम खरीदने पर 2250 की सब्सिडी

प्रदेश में देसी गाय खरीदने के लिए तो सब्सिडी मिल ही रही है, इसके अलावा प्राकृतिक खेती से जुड़ने पर किसानों सरकार और भी वित्तीय लाभ दे रही है. कृषि विभाग में नेचुरल फार्मिंग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि, "गोमूत्र को एकत्रित करने के लिए गौशाला में पक्का फर्श डालने के लिए भी सरकार 8 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है. इसी तरह से संसाधन बनाने के लिए भी तीन ड्रम खरीदने पर किसानों को 2250 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है. प्राकृतिक खेती में साइकिल हल के लिए भी किसानों को 1500 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है. सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए टप और फव्वारे खरीदने पर भी सहायता दे रही है."

पर्यावरण के लिए फायदेमंद प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती में पद्मश्री से सम्मानित नेक राम शर्मा का कहना है कि, प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत फायदेमंद है. रासायनिक खेती में जो केमिकल प्रयोग होते हैं, वे बारिश के पानी के साथ बहकर प्राकृतिक स्रोतों को भी दूषित करते हैं. इसी पानी को लोग पीने के प्रयोग में लाते हैं, जिससे ये जहर लोगों के शरीर में मिल रहा है. वहीं, केमिकल हवा में धुलकर वातावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में इसका एक मात्र विकल्प प्राकृतिक खेती हैं. उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे पैदावार अच्छी होगी. लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नेचुरल उत्पाद फायदेमंद है. वहीं, प्राकृतिक खेती से जमीन में नमी बढ़ेगी, जिससे फसलों के लिए पानी की खपत में कमी आएगी. वहीं, प्राकृतिक खेती में लागत कम आने से किसानों को लाभ अधिक हो रहा है.

Natural Farming in Himachal
प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को ऐसे प्रोत्साहित कर रही सरकार (ETV Bharat GFX)

जमीनी स्तर पर सीड बैंक, मार्केटिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत

पद्म श्री से सम्मानित नेक राम शर्मा का कहना है कि, प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि, मोटे बीजों के संग्रह की योजना केवल कागजों तक ही सीमित है. वहीं, इसके लिए जमीनी स्तर पर सीड बैंक की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए बिजाई के लिए छोटी मैन्युअल मशीनों की जरूरत है.

Himachal Pradesh Organic State
पर्यावरण के लिए फायदेमंद नेचुरल फार्मिंग (ETV Bharat GFX)

प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को मार्केटिंग की भी अभी तक सही व्यवस्था नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि, सरकारी विभाग किसानों से नेचुरल उत्पाद खरीदें, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए. प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को बेचने के लिए हर क्षेत्र में छोटी-छोटी मंडियां खोली जानी चाहिए, ताकि किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई दिक्कत ना हो. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगली जानवर की खेती के लिए एक बड़ी समस्या है. इसके लिए प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को सोलर फेंसिंग में प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

Natural Farming in Himachal
प्राकृतिक खेती से लगातार जुड़ रहे किसान (ETV Bharat)

गांव के नजदीक में ही मंडियों की व्यवस्था

हिमाचल में अब तक 5400 किसानों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे चुके मास्टर ट्रेनर सोम गौतम का कहना है कि प्राकृतिक खेती का फायदा ये है कि इसमें रासायनिक खेती की तुलना में बहुत कम लागत मूल्य आता है. न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक तौर पर फायदा हुआ है. उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है जिससे भूमि में सूक्ष्म जीवाणु और मित्र केंचुओं की वापसी हुई है, जो प्राकृतिक खेती की उपज के लिए वरदान है. उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती में मेहनत अधिक है. प्राकृतिक खेती के लिए घटक घर पर उपलब्ध संसाधनों से खुद तैयार करने पड़ते हैं.

Himachal Pradesh Organic State
हिमाचल के किस जिले में कितने किसान कर रहे प्राकृतिक खेती (ETV Bharat GFX)

वहीं, प्राकृतिक खेती में लाइनों में बिजाई करनी पड़ती है. इसमें काफी अधिक समय लग जाता है. इसके लिए सरकार को मैनुअल मशीनों की व्यवस्था की जानी चाहिए. ताकि किसानों का समय बच सके. इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक उत्पाद बेचने के लिए गांव के नज़दीक में ही अलग से मंडियों की व्यवस्था होनी चाहिए. जहां पर केवल प्राकृतिक उत्पाद बेचे जा सके. उनका कहना है कि इसके लिए प्रचार और प्रसार की भी जरूरत है. ताकि उपभोक्ताओं को तक ऐसी मंडियों की पहुंच सके. इससे उपभोक्ताओं को भी प्राकृतिक उत्पाद खरीदने में आसानी होगी.

Himachal Pradesh Organic State
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat GFX)

सभी 12 जिलों में हो रही प्राकृतिक खेती

हिमाचल में सभी 12 जिलों में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय होने से किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है. लंबे समय से लागत और दाम की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को इससे एक नई उम्मीद मिली है. रसायनों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण-सुरक्षित खेती अपनाने वाले किसानों के लिए ये पहल न केवल उनकी आय में स्थिरता लाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं तक भी शुद्ध और सुरक्षित अनाज, फल-सब्जियां पहुंचने का रास्ता खोल रही है. इसी का नतीजा है कि अब बिलासपुर जिले में 7823, चंबा जिले में 16,870, हमीरपुर जिले में 20,278, कांगड़ा जिले में 48,086, किन्नौर जिले में 2967, कुल्लू जिले में 13,246, लाहौल स्पीति में 1414, मंडी में 44,654, शिमला जिले में 25,922, सिरमौर जिले में 13,450, सोलन जिले में 13,186 और ऊना जिले में 14,997 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं.

Himachal Pradesh Organic State
हिमाचल में अब तक 1,96,892 किसानों को सितारा सर्टिफिकेट (Photo Credit- Som Gautam)

प्राकृतिक खेती MSP देने हिमाचल पहला राज्य

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि, हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है, जो प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार उत्पादों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP) दे रहा है. प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के लिए सरकार 40 रुपए प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है. इसी तरह से गेहूं के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम और पांगी क्षेत्र में उगाई गई जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.

Himachal Pradesh Organic State
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से किसान हो रहे समृद्ध (Photo Credit- Som Gautam)

प्राकृतिक खेती में देसी गाय का महत्व

प्राकृतिक खेती में भारतीय नस्ल की गाय का अधिक महत्व है. देसी गाय की नस्ल के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं. वहीं, जर्सी व होस्टन फिजिशियन नस्ल की गाय के 1 ग्राम गोबर में 70 से 80 लाख जीवाणु होते हैं, जो गाय दूध नहीं देती है, उसके गोबर में जीवाणु और भी बढ़ जाते हैं. एक देसी गाय से 30 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा सकती है.

Agriculture Directorate, Himachal Pradesh
कृषि निदेशालय हिमाचल प्रदेश (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती में जीवामृत व घन जीवामृत महत्वपूर्ण जैविक उर्वरक हैं, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए गोबर, गोमूत्र, गुड़ मीठे फल, दाल का बेसन और पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी भर मिट्टी की आवश्यकता रहती है. ये जैविक उर्वरक गर्मियों में 3 से 4 दिन और सर्दियों के मौसम में 5 से 6 दिन में तैयार होता हैं. इसके अलावा इस खेती में गोबर, गोमूत्र व तम्बाकू, लहसुन, मिर्च व अन्य पौधों के पत्तों, खट्टी लस्सी से कीटनाशक व रोगनाशक दवाएं बनाकर छिड़काव किया जा सकता है. प्राकृतिक खेती अपनाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी. जल की खपत 70 फीसदी कम होगी. भारत में साहिवाल, गीर, रेड सिंधी, देओनी, थारपारकर, राठी, नागौरी, ओंगोल व हिमाचल लोकल आदि भारतीय नस्ल की गाय है.

Himachal Pradesh Organic State
हिमाचल को 2030 तक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का लक्ष्य (Photo Credit- Som Gautam)

कैसे करें पैकिंग उत्पादों की पहचान?

हिमाचल प्राकृतिक खेती की दिशा में लगातार बढ़ रहा है. अब सरकारी डिपुओं सहित मार्केट में प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पाद भी खूब बिक रहे हैं. ऐसे में जो किसान नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़े हैं, उनको कृषि विभाग अपने पोर्टल पर पंजीकृत करता है. जिसका नाम सितारा सर्टिफिकेशन है. इसके तहत किसानों को एक, दो और तीन सितारा से जोड़ा जाता है. यानी एक सितारा वाले किसानों ने अभी प्राकृतिक खेती शुरू की है. दो सितारा का मतलब है कि किसान कुछ सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा है. वहीं, तीन सितारा वाले किसान ने बहुत समय पहले रासायनिक खेती को छोड़ दिया है. ऐसे किसान अब पूरी तरह से हर खेत जीवामृत और घन जीवामृत जैसे घटकों का छिड़काव कर रहे हैं.

प्राकृतिक खेती में सितारा सर्टिफिकेट का महत्व

  1. नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़े किसानों का कृषि विभाग के पोर्टल पर होता है पंजीकरण.
  2. प्राकृतिक खेती से जुड़ने के डेढ़ साल बाद जारी किया जाता है सितारा सर्टिफिकेट.
  3. एक सितारा का मतलब, किसानों ने अभी प्राकृतिक खेती शुरू की है.
  4. दो सितारा का मतलब, किसान कुछ सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा है.
  5. तीन सितारा का मतलब किसान ने बहुत समय पहले रासायनिक खेती छोड़ दी है.

किसानों को कब दिया जाता है सितारा सर्टिफिकेट

किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ने के डेढ़ साल बाद सितारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इसके लिए छह महीने पहले ऐसे किसानों का पंजीकरण होता है. जिसके लिए पहले कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर प्राकृतिक खेती का निरीक्षण करते हैं. पैकिंग में बेचे जा रहे प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों में QR कोड भी दिया जाता है. उपभोक्ता इसे स्कैन कर सकता है, जिससे पता चलता है कि उत्पाद नेचुरल फार्मिंग का है या नहीं. इसके अलावा उत्पाद किस किसान ने तैयार किया है, इसकी भी जानकारी मिलती है.

NATURAL FARMING IN HIMACHAL
FARMERS IN HIMACHAL
SUBSIDY ON HIMACHAL NATURAL FARMING
हिमाचल में प्राकृतिक खेती
HIMACHAL PRADESH ORGANIC STATE

