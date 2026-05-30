ETV Bharat / bharat

हिमाचल में फर्श पर बैठकर क्यों डलवाए गए वोट? जानें वजह

गांव के कुछ हिस्सों में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार कुर्सी पर बैठना और पलंग पर सोना वर्जित माना जाता है.

VOTING ON FLOOR IN KULLU KANDA VILLAGE HIMACHAL
सैंज घाटी में स्थित कंढा गांव का मतदान केंद्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 9:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश को देवी-देवताओं की भूमि कहा जाता है और यहां की संस्कृति में आज भी देव परंपराओं का विशेष महत्व है. प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में लोग अपने आराध्य देवताओं के निर्देशों को जीवन का हिस्सा मानते हैं. कुल्लू जिले की सैंज घाटी में स्थित कंढा गांव भी ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है. यहां केवल धार्मिक आयोजनों में ही नहीं, बल्कि चुनाव जैसी सरकारी प्रक्रिया में भी देवता के सम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है. पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में इस गांव में जो दृश्य देखने को मिला, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

जमीन पर बैठकर करवाई गई वोटिंग

ग्राम पंचायत तलाड़ा के वार्ड नंबर-1 स्थित कंढा मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी ने जमीन पर बैठकर मतदान प्रक्रिया पूरी करवाई. आमतौर पर मतदान केंद्रों में टेबल और कुर्सियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ. गांव की प्राचीन देव परंपरा का सम्मान करते हुए चुनाव अधिकारियों ने फर्श पर बैठकर मतदाताओं की पहचान, मतदान और अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी कीं. यह फैसला तब लिया गया जब पोलिंग टीम को गांव की विशेष धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद अधिकारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्थानीय परंपरा का सम्मान करने का निर्णय लिया.

VOTING ON FLOOR IN KULLU KANDA VILLAGE HIMACHAL
जमीन पर बैठकर करवाई गई वोटिंग (ETV BHARAT)

देवता के सम्मान में नहीं होता कुर्सी-पलंग का इस्तेमाल

कंढा गांव में देवता गर्गाचार्य ऋषि के प्रति गहरी आस्था है. गांव के कुछ हिस्सों में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार कुर्सी पर बैठना और पलंग पर सोना वर्जित माना जाता है. ग्रामीण देवता के आदेश को श्रद्धा और सम्मान के साथ मानते हैं. यही कारण है कि यहां लोग दैनिक जीवन से लेकर विशेष आयोजनों तक जमीन पर बैठकर ही अधिकांश कार्य करते हैं. ग्रामीणों का मानना है कि देवता के निर्देशों का पालन करने से गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. यही परंपरा आज भी पूरी निष्ठा के साथ निभाई जा रही है.

शादी-ब्याह और समारोहों में भी निभाई जाती है परंपरा

पंचायत के पूर्व प्रधान सुभाष ठाकुर ने बताया, "गांव में करीब 26 परिवार रहते हैं और यहां होने वाले शादी-ब्याह, धार्मिक कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक आयोजनों में भी टेबल, कुर्सी और पलंग का उपयोग नहीं किया जाता. चाहे गांव का निवासी हो या बाहर से आया मेहमान, सभी लोग जमीन पर बैठकर ही भोजन करते हैं और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं." ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उनकी आस्था और पहचान का हिस्सा है. इसलिए गांव में आने वाला हर व्यक्ति इस परंपरा का सम्मान करता है.

लोकसभा-विधानसभा चुनाव में ऐसी होती है व्यवस्था

स्थानीय निवासी घनश्याम शर्मा ने बताया कि कंढा गांव में केवल पंचायत चुनाव के दौरान ही पोलिंग बूथ स्थापित किया जाता है. जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया सारी गांव में करवाई जाती है, जहां पोलिंग पार्टियां अपने निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करती हैं. उन्होंने बताया कि कंढा गांव के बीचों-बीच देवता गर्गाचार्य ऋषि का मंदिर स्थित है. गांव के लोग देवता के निर्देशों को बेहद श्रद्धा के साथ मानते हैं और उनके द्वारा जारी परंपराओं का पूरी तरह पालन करते हैं. यही वजह है कि आज भी गांव में वर्षों पुरानी मान्यताएं जीवित हैं.

VOTING ON FLOOR IN KULLU KANDA VILLAGE HIMACHAL
जमीन पर बैठकर काम करते प्रीजाइडिंग ऑफिसर मनोज महाजन (ETV BHARAT)

आचार्य अमरदेव शर्मा ने बताया, "सैंज घाटी के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में देवता गर्गाचार्य की विशेष मान्यता है. शास्त्रों के अनुसार उन्हें गर्ग ऋषि का स्वरूप माना जाता है. तीज-त्योहारों और विशेष धार्मिक अवसरों पर देवता अपने मंदिर से बाहर निकलकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं. ग्रामीण देवता द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करते हैं. लोगों का विश्वास है कि देवता अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और उनकी कृपा से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है."

पोलिंग टीम के फैसले की हुई सराहना

मतदान केंद्र में तैनात प्रीजाइडिंग ऑफिसर मनोज महाजन, पोलिंग ऑफिसर मनोज शर्मा, सोमदत्त और चरणजीत के साथ सुरक्षा कर्मचारी भागादेई और ईश्वर दास ने भी स्थानीय परंपरा का सम्मान किया. पूरी टीम दिनभर फर्श पर बैठकर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सहयोग करती रही और अपनी ड्यूटी निभाती रही. ग्रामीणों ने इस कदम की खुलकर सराहना की. लोगों का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि स्थानीय संस्कृति और आस्था के प्रति सम्मान का प्रतीक भी था.

VOTING ON FLOOR IN KULLU KANDA VILLAGE HIMACHAL
पूरी पोलिंग टीम ने जमीन पर बैठकर किया काम (ETV BHARAT)

परंपरा और आधुनिक व्यवस्था का अनोखा उदाहरण

इस अनोखे मतदान केंद्र ने यह दिखाया कि लोकतंत्र और परंपरा साथ-साथ चल सकते हैं. यहां एक ओर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक विरासत और देव-आस्था को भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाया. कंढा गांव की यह परंपरा केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि हिमाचल की समृद्ध देव-संस्कृति की जीवंत पहचान है. आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदियों पुरानी परंपराओं का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है. जमीन पर बैठकर करवाई गई इस मतदान प्रक्रिया ने यह साबित कर दिया कि आधुनिकता के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और आस्था को भी पूरी गरिमा के साथ सहेजा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पहले होगा डोप टेस्ट, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में 25 साल बाद देवदार के जंगलों पर दुर्लभ कीट का हमला, वन विभाग अलर्ट

TAGGED:

VOTING ON FLOOR IN KULLU HIMACHAL
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS 2026
DEVTA TRADITION HIMACHAL
UNIQUE VOTING BOOTH IN HIMACHAL
KANDA VILLAGE KULLU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.