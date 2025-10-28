ETV Bharat / bharat

ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट: क्लाइमेट चेंज से तप रहे पहाड़, ढाई दशक में 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा तापमान, पिघलेंगे ग्लेशियर

ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे मौसम बदलाव को लेकर चिंता जताई गई है.

हिमाचल के लिए खतरे का अलार्म
हिमाचल के लिए खतरे का अलार्म
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 7:37 PM IST

5 Min Read
शिमला: अमूमन पहाड़ का नाम सुनते ही शीतलता का अहसास होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर ये है कि पर्वतीय राज्य हिमाचल तपने लगा है. यहां का औसतन तापमान बढ़ रहा है. क्लाइमेट चेंज का ही असर है कि हिमाचल में मानसून सीजन में बादल फट रहे हैं, बारिश भयावह रूप ले रही है और पहाड़ों पर भूस्खलन बढ़ गया है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में चिंताजनक खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का औसतन तापमान बढ़ रहा है.

ढाई दशक में बढ़ जाएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान

बड़ी बात ये है कि वर्ष 2050 आते-आते यानी ढाई दशक बाद औसतन तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा. यदि बीसवीं सदी की शुरुआत यानी 1901 से देखा जाए तो हिमाचल का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. आलम ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हिमाचल में चार साल में बारिश, भूस्खलन आदि से 46 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इसी साल यानी 2025 की बात की जाए तो हिमाचल में पहली जून से 6 सितंबर तक भारी बारिश हुई. ये सौ मिलीमीटर (अतिवृष्टि) से भी ज्यादा ये बारिश औसत बारिश से 46 फीसदी अधिक थी.

ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 (ETV Bharat)

'क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का अप्रत्याशित पैटर्न'

यूएनडीपी में डिजास्टर रिडक्शन प्रोग्राम विशेषज्ञ रही मीनाक्षी रघुवंशी के अनुसार, 'हिमाचल में मानसून सीजन में अचानक से बारिश का अप्रत्याशित पैटर्न नजर आ रहा है. क्लाइमेट चेंज के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है. भूस्खलन से विकास प्रभावित होता है और जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं. विकास के नाम पर पहाड़ों की अनियंत्रित कटाई और मलबे की डंपिंग से वन बर्बाद हो रहे हैं. पहाड़ के विकास का मॉडल पहाड़ की जरूरतों से हिसाब से हो तो क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है'.

क्लाइमेट चेंज का हिमाचल प्रदेश पर असर
क्लाइमेट चेंज का हिमाचल प्रदेश पर असर (ETV Bharat)
हिमाचल में बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट की बढ़ रही घटनाएं
हिमाचल में बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट की बढ़ रही घटनाएं (GETTY IMAGE)

क्लाइमेट चेंज से तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर

एक चिंता ग्लेशियरों को लेकर भी है. क्लाइमेट में परिवर्तन के कारण ये 50 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पीछे खिसक रहे हैं. हिम झीलों को निर्माण से उनके पिघलने का खतरा बढ़ रहा है. इससे ग्लेशियरों के फटने से भयावह बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (जीएलओएफ्स) का रिस्क भी बढ़ गया है. इन सभी कारणों से मानसून सीजन में पहाड़ भारी तबाही झेल रहे हैं. चार साल का आंकड़ा डराने वाला है. इस दौरान 1700 लोगों की जान चली गई और 46 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हुई.

ग्लोबल वार्मिंग से खतरा
ग्लोबल वार्मिंग से खतरा (ETV Bharat)
तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर
तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर (GETTY IMAGE)

'क्लाइमेट चेंज के कारण पहाड़ के तापमान में परिवर्तन'

'हिमाचल के जलवायु परिवर्तनों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. क्लाइमेट चेंज के कारण पहाड़ के तापमान में परिवर्तन आए हैं. इन परिवर्तनों के विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं की जरूरत है':- सुशील कुमार सिंगला, सचिव पर्यावरण, विज्ञान तकनीक व क्लाइमेट चेंज हिमाचल सरकार

ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं
ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं (GETTY IMAGE)

सूख रहे पारंपरिक झरने, जल संकट का खतरा

क्लाइमेट चेंज के कारण पहाड़ों में प्राकृतिक झरने सूख रहे हैं. इससे जल संकट गहरा रहा है. साथ ही फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ रही हैं. वर्ष 2024-25 में जंगलों में आग लगने के 2580 मामले सामने आए. यदि वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो ये घटनाएं सिर्फ 856 थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश अपनी इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, कल्चर आदि के लिए पहचान रखता है, लेकिन पर्यावरण बदलाव के कारण इन पर विपरीत असर हो रहा है. हिमाचल में खेती, बागवानी, वानिकी यानी फारेस्ट्री व जल प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपस में निर्भर हैं. खेती से हिमाचल की आधी आबादी को रोजगार मिलता है. ऐसे में पर्यावरण परिवर्तन को गंभीरता से लेकर एक संपूर्ण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव कम हो सकें.

जंगलों में आग लगने के बढ़ रहे मामले
जंगलों में आग लगने के बढ़ रहे मामले (GETTY IMAGE)

'हिमाचल की इकोलॉजी व डायवर्सिटी को बचाना जरूरी'

हिमाचल सरकार में पर्यावरण अधिकारी डीसी ठाकुर ने बताया, 'क्लाइमेट चेंज के कारण पहाड़ पर जीवन बदल रहा है. हिमाचल ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है. यहां पारंपरिक जल स्रोतों की रक्षा के साथ-साथ खेती को उन्नत करने की जरूरत है. क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश का पैटर्न अजीब सा हो गया है. ऐसे में हिमाचल की इकोलॉजी व डायवर्सिटी को बचाने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को मिलकर काम करने की जरूरत है'.

हिमाचल प्रदेश में बारिश का बदलता पैटर्न
हिमाचल प्रदेश में बारिश का बदलता पैटर्न (GETTY IMAGE)

80 फीसदी कृषि भूमि सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर

हिमाचल में अस्सी फीसदी कृषि भूमि सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है. ऐसे में क्लाइमेट चेंज के कारण खेती-किसानी सबसे अधिक रिस्क पर है यानी वनरेबल है. जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल में 70 फीसदी पारंपरिक जल स्रोत खतरे में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी कारणों से हिमाचल की खेती, निर्माण सेक्टर, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि प्रभावित हो रहे हैं. चिंता की बात है कि इन्हीं परिवर्तनों के कारण हिमाचल का पर्यटन प्रभावित हो रहा है. हिमाचल की आर्थिकी में 7.8 प्रतिशत का योगदान देने वाला टूरिज्म सेक्टर घटती बर्फबारी और बदलते मौसम के कारण प्रभावित हो रहा है.

'फोरलेन निर्माण से हिमाचल में विपरीत प्रभाव'

'पहाड़ में विकास के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो घातक है. जैसे उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड परियोजना है, वैसे ही हिमाचल में फोरलेन आदि का विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है. सिंचाई के लिए किसान बारिश के पानी पर निर्भर हैं और ग्रामीण इलाकों में जल स्रोत बर्बाद हो रहे हैं. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है:- डॉ. ओपी भूरेटा, पहाड़ के पर्यावरण पर कार्यरत

ये भी पढ़ें: देश से आगे हिमाचल प्रदेश, औसत आयु से लेकर प्रति व्यक्ति आय में शानदार तरक्की, ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट में खुलासा

