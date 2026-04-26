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"हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी", जयराम ठाकुर बोले - "कांग्रेस ने झूठी गारंटियां दी, वेतन देने के पड़े लाले"

हरियाणा के पंचकूला पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार के चलते हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी है.

Himachal pradesh former chief minister Jairam Thakur in panchkula said congress created financial emergency in State
"हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 26, 2026 at 9:22 PM IST

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पंचकूला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज, रविवार को पंचकूला सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश को फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर में ला खड़ा किया है. उन्होंने पंचकूला से हाल ही में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हिमाचल पर 1.10 लाख करोड़ का कर्ज़: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में हिमाचल प्रदेश पर 69 लाख करोड़ का कर्ज बढ़कर अब एक लाख 10 हजार करोड़ का हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर सभी पेंशनरों और बाकी लोग इस सरकार से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि भले ही प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर थी, उसे कांग्रेस ने पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में हिमाचल प्रदेश तीन दशक पीछे हो गया है.

कांग्रेस ने झूठी गारंटियां दी: जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को झूठी गारंटियां देकर सत्ता हासिल की. लेकिन वर्तमान समय में सभी गारंटियां धरातल पर पूरी करने में जब मुश्किलें हैं, परेशानी है, ऐसे में दोबारा झूठी गारंटियां और झूठी घोषणाएं की जा रही है.

हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी: जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को देने को वेतन नहीं है. पेंशनरों को देने को पैसा नहीं है. असल में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर में ला खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों और मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले वेतनमान का एक हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित करना पड़ जाए तो यही संदेश जाता है कि वित्तीय स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति हो गई है.

केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल में विकास: जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि विकास की दृष्टिकोण से बात करें तो हिमाचल प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से ही संभव हो पा रहा है. लेकिन प्रदेश सरकार की बात करें तो विकास कार्यों के दृष्टिकोण से एक तरह से पूर्ण विराम लगा हुआ है. जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बजट पर बोलते हुए कहा कि पूर्व में प्रदेश का बजट 58 हजार करोड़ रुपये था. लेकिन इस बार 54 हजार करोड़ रुपए से भी नीचे है. उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब हिमाचल प्रदेश का बजट 4 हजार करोड़ से नीचे गया है.

मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार पर आधारहीन आरोप: जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर बार कहते हैं कि यदि वे प्रदेश में काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है. उन्होंने कहा कि इन दिनों आरडीजी के मुद्दे का शोर है, जबकि प्रदेश सरकार की आय और व्यय के बीच का जो खर्च रहता है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार मदद करती थी. लेकिन बाद में तेरहवें वित्त आयोग ने प्रदेश सरकारों के समक्ष कई बार आग्रह किया कि रेवेन्यू बढ़ाएं और खर्चों में कटौती करें, ताकि आरडीजी जारी रखा जा सके. लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थिति में सुधार नहीं किया गया और कैबिनेट दर्जे के साथ छह सीपीएस भी बना दिए गए. आखिरकार कोई सुधार नहीं होने पर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हटाने पड़े.

हिमाचल प्रदेश की ऐसी स्थिति: जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में करीब एक सौ एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल हैं, जितने आज से पहले कभी नहीं रहे. बावजूद इसके वर्तमान में भी दिल्ली से वकील लाकर एक-एक पेशी का एक करोड़ रूपये खर्च किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई सरकारी पदों पर पूर्व के मुकाबले कहीं गुणा अधिक आर्थिक लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष में पांच लाख नौकरियां निकालने और कैबिनेट की पहली बैठक में एक लाख नौकरियां निकालने की बात कही थी. 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी. लेकिन आज तक ये सभी गारंटी धरी की धरी रह गई. बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर और बाहर झूठ बोलते हैं. वे दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में जाकर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दस गारंटी पूरी कर दी गई हैं.

एक वर्ष में मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत: जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश को कभी नहीं मिली. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में समन्वय की कमी है. नतीजतन सरकार के एक वर्ष के भीतर ही मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ बगावत की स्थिति बन गई थी. कांग्रेस के छह विधायक पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट हार गई.

वेतन से लेकर सब्सिडी तक होगी बंद: जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने अपनी प्रेजेंटेशन में स्पष्ट किया है कि राज्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, डीए, एरियर समेत प्रदेश में मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी, जैसे- राशन, पानी, बिजली और एचआरटीसी की सब्सिडी भी बंद करनी पड़ेगी. यहां तक कि विकास कार्यों के लिए भी प्रदेश के पास कोई पैसा नहीं होने की बात कही. इसके अलावा नौकरियों पर भी पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा.

सांसद रेखा शर्मा के विवादित बोल पर प्रतिक्रिया: जयराम ठाकुर ने भाजपा सांसद रेखा शर्मा द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और पंचकूला से मौजूदा कांग्रेसी विधायक चंद्रमोहन पर बदमाशी से चुनाव जीतने के विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बतौर सांसद रेखा शर्मा को निश्चित रूप से मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में ही नहीं, सामान्य तौर पर भी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार "स्लिप ऑफ टंग" हो जाता है या गाहे-बगाहे कोई शब्द मुंह से निकल जाते हैं. ऐसे में उन्हें सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी से भूल हो जाती है लेकिन संयम रखना चाहिए.

लोकतंत्र में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल: जयराम ठाकुर ने कहा कि शालीनता बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जहां हम अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे राजनीति में हो या गैर राजनीतिक, सभी को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए.

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