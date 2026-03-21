आर्थिक संकट से सिकुड़ा आकार, हिमाचल में ₹54,928 करोड़ का बजट पेश, CM ने अपने सहित काटा मंत्रियों, माननीयों व अफसरों का वेतन
हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री व मंत्रियों का 50 से 30 फीसदी तक वेतन डेफर किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:50 PM IST
शिमला: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद उपजे आर्थिक संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. इस बजट में कई चौंकाने वाले फैसले सामने आए. पहली बात तो यह है कि इस बजट का आकार पिछले बजट यानी मौजूदा सरकार के तीसरे बजट से 3500 करोड़ रुपए के करीब कम है. सीएम ने इसका कारण आरडीजी खत्म होना बताया है. वहीं, हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने अपने बजट भाषण में न केवल मुख्यमंत्री व मंत्रियों का 50 से 30 फीसदी तक वेतन डेफर किया, बल्कि अफसरों के वेतन पर भी कैंची चलाई. बेशक ये कैंची अस्थाई है, लेकिन छह महीने के लिए सभी को कुल वेतन में अलग-अलग प्रतिशत कटौती सहन करनी होगी. इसके अलावा बजट पेश करने के दौरान बीच में ब्रेक ली गई. ऐसा भी पहली बार देखने को मिला.
हिमाचल में 54,928 करोड़ का बजट पेश
खैर, आंकड़ों की बात करें तो इस बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. पिछला बजट यानी वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आकार 58514 करोड़ रुपए का था. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार पहले के मुकाबले 3586 करोड़ रुपए कम है. वहीं, सौ रुपए को मानक रखें तो बजट के अनुसार वेतन पर 27 रुपए खर्च हो रहे हैं. इसके अलावा पेंशन पर ये खर्च 21 रुपए, लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर 13 रुपए, कर्ज अदायगी पर नौ रुपए, विभिन्न स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट्स पर दस रुपए खर्च होंगे. ऐसे में विकास कार्यों के लिए सिर्फ 20 रुपए ही बचते हैं.
इस बजट में एक बड़ी और चौंकाने वाली घोषणा के अनुसार सीएम ने न केवल अपने व सहयोगियों के वेतन का कुछ हिस्सा छह महीने के लिए डेफर किया है, बल्कि आईएएस अफसरों व ग्रुप ए व बी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा है. इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि भी आधी कर दी गई है. इस निधि में एक करोड़ दस लाख का कट लगाकर इसे 2.20 करोड़ से 1.10 करोड़ किया गया है. इसके अलावा नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर, जिला परिषद व पंचायतों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया है.
हिमाचल बजट की बड़ी घोषणाएं
चार घंटे से अधिक के बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी के लिए कुछ न कुछ राहत भरी घोषणाएं की हैं. बड़े ऐलान देखें तो अति निर्धन एक लाख परिवारों के लिए 300 यूनिट निशुल्क बिजली व उक्त परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान है. शिमला पर दबाव कम करने के मकसद से निकट भविष्य में और भी दफ्तर शिफ्ट किए जाएंगे. पड़ोसी राज्यों की सीमा पर टाउनशिप विकसित की जाएंगी. धार्मिक स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं का जिक्र किया गया है. इसके अलावा सीएम ने सभी वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की है.
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में आरडीजी खत्म होने के कारण उपजे आर्थिक संकट का जिक्र किया. साथ ही कहा कि हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं का एरियर व शानन बिजली घर का हक नहीं दिया जा रहा है. राज्य के खुद के आर्थिक संसाधन सीमित हैं. सीएम ने कहा कि मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण इंधन व पेट्रो पदार्थ महंगे होंगे. इसका असर सभी को झेलना होगा. ऐसे महंगाई के समय में राज्य सरकार ये बजट पेश कर रही है. सीएम ने अपने बजट भाषण के अंत में राज्य की जनता से छह महीने का समय मांगा और दावा किया कि उनकी सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगी. वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट हिमाचल के इतिहास का सबसे नीरस बजट है. जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सदन में अब तक 29 बजट पेश होते देखे हैं, लेकिन ऐसा उबाऊ बजट आज तक नहीं आया. व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया है.
हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु
- वर्ष 2026-27 के लिए 54928 करोड़ का बजट.
- वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40537 करोड़ रुपए.
- वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान का राजस्व व्यय 54349 करोड़ रुपए.
- इसी अवधि में संशोधित अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा 9812 करोड़ रुपए.
- वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां 40361 करोड़ रुपए अनुमानित हैं.
- वर्ष 2026-27 में राजस्व व्यय 46938 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है.
- कुल राजस्व घाटा 6577 करोड़ रुपए अनुमानित है.
- इसी प्रकार राजकोषीय घाटा 9658 करोड़ रुपए अनुमानित है. यह स्टेट डीजीपी का 3.49 फीसदी है.
- हिमाचल में किसानों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा.
- स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मियों को मिलेगा पूरा वेतन.
- अस्सी लाख रुपए से एक करोड़ रुपए की संपत्ति महिला के नाम होने पर स्टांप ड्यूटी चार फीसदी ही रहेगी. पहले ये 79 लाख से अधिक पर आठ फीसदी थी.
- बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, वॉटर कैरियर, मल्टी पर्पज वर्कर्स, पंचायत चौकीदारों सहित एसएमएसी टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की गई.
- दिहाड़ीदारों को अब 750 रुपए रोजाना दिहाड़ी मिलेगी.
- राज्य में तीन नए शहर बनेंगे.
- पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पद भरे जाएंगे.
- महिला सब-इंस्पेक्टर्स के सीधी भर्ती से पचास पद भरे जाएंगे.
- बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए मिलेंगे.
- महिला विकास व सामाजिक सुरक्षा के लिए 1544 करोड़ रुपए का बजट.
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 9660 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान.
- कॉलेजों में 389 अस्सिटेंट प्रोफेसर लगाए जाएंगे.
- हिमाचल में फिल्म नीति को विकसित किया जाएगा.
- फॉरेस्ट कवर को 32 फीसदी करने का लक्ष्य.
- मक्की, हल्दी, अदरक आदि की एमएसपी बढ़ाई. अदरक को पहली बार किया गया शामिल.
- गद्दी समुदाय के लिए 300 करोड़ की पहल योजना का ऐलान.
- गाय व भैंस के दूध का मूल्य दस रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया.