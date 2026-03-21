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आर्थिक संकट से सिकुड़ा आकार, हिमाचल में ₹54,928 करोड़ का बजट पेश, CM ने अपने सहित काटा मंत्रियों, माननीयों व अफसरों का वेतन

खैर, आंकड़ों की बात करें तो इस बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. पिछला बजट यानी वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आकार 58514 करोड़ रुपए का था. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार पहले के मुकाबले 3586 करोड़ रुपए कम है. वहीं, सौ रुपए को मानक रखें तो बजट के अनुसार वेतन पर 27 रुपए खर्च हो रहे हैं. इसके अलावा पेंशन पर ये खर्च 21 रुपए, लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर 13 रुपए, कर्ज अदायगी पर नौ रुपए, विभिन्न स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट्स पर दस रुपए खर्च होंगे. ऐसे में विकास कार्यों के लिए सिर्फ 20 रुपए ही बचते हैं.

शिमला: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद उपजे आर्थिक संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. इस बजट में कई चौंकाने वाले फैसले सामने आए. पहली बात तो यह है कि इस बजट का आकार पिछले बजट यानी मौजूदा सरकार के तीसरे बजट से 3500 करोड़ रुपए के करीब कम है. सीएम ने इसका कारण आरडीजी खत्म होना बताया है. वहीं, हिमाचल के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने अपने बजट भाषण में न केवल मुख्यमंत्री व मंत्रियों का 50 से 30 फीसदी तक वेतन डेफर किया, बल्कि अफसरों के वेतन पर भी कैंची चलाई. बेशक ये कैंची अस्थाई है, लेकिन छह महीने के लिए सभी को कुल वेतन में अलग-अलग प्रतिशत कटौती सहन करनी होगी. इसके अलावा बजट पेश करने के दौरान बीच में ब्रेक ली गई. ऐसा भी पहली बार देखने को मिला.

इस बजट में एक बड़ी और चौंकाने वाली घोषणा के अनुसार सीएम ने न केवल अपने व सहयोगियों के वेतन का कुछ हिस्सा छह महीने के लिए डेफर किया है, बल्कि आईएएस अफसरों व ग्रुप ए व बी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा है. इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि भी आधी कर दी गई है. इस निधि में एक करोड़ दस लाख का कट लगाकर इसे 2.20 करोड़ से 1.10 करोड़ किया गया है. इसके अलावा नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर, जिला परिषद व पंचायतों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया है.

हिमाचल बजट की बड़ी घोषणाएं

चार घंटे से अधिक के बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी के लिए कुछ न कुछ राहत भरी घोषणाएं की हैं. बड़े ऐलान देखें तो अति निर्धन एक लाख परिवारों के लिए 300 यूनिट निशुल्क बिजली व उक्त परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान है. शिमला पर दबाव कम करने के मकसद से निकट भविष्य में और भी दफ्तर शिफ्ट किए जाएंगे. पड़ोसी राज्यों की सीमा पर टाउनशिप विकसित की जाएंगी. धार्मिक स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं का जिक्र किया गया है. इसके अलावा सीएम ने सभी वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की है.

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में आरडीजी खत्म होने के कारण उपजे आर्थिक संकट का जिक्र किया. साथ ही कहा कि हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं का एरियर व शानन बिजली घर का हक नहीं दिया जा रहा है. राज्य के खुद के आर्थिक संसाधन सीमित हैं. सीएम ने कहा कि मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण इंधन व पेट्रो पदार्थ महंगे होंगे. इसका असर सभी को झेलना होगा. ऐसे महंगाई के समय में राज्य सरकार ये बजट पेश कर रही है. सीएम ने अपने बजट भाषण के अंत में राज्य की जनता से छह महीने का समय मांगा और दावा किया कि उनकी सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगी. वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट हिमाचल के इतिहास का सबसे नीरस बजट है. जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सदन में अब तक 29 बजट पेश होते देखे हैं, लेकिन ऐसा उबाऊ बजट आज तक नहीं आया. व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया है.

हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु