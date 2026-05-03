इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम में हिमाचल पुलिस देश में अव्वल, सूचना मिलते ही मदद को पहुंचते हैं हाथ
कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद आपातकालीन सहायता (ERSS) में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रचा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 7:35 AM IST
शिमला: इमरजेंसी में रिस्पॉन्स देने में हिमाचल पुलिस ने एक बार फिर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है. 3 मिनट 36 सेकंड का औसत प्रतिक्रिया समय जिसमें कॉल-टेकर का समय 2 मिनट 1 सेकंड और डिस्पैचर का समय 12 सेकंड दर्ज किया गया. देश के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ने आंकड़ा दिया है. हिमाचल पुलिस सूचना मिलते ही मदद के लिए आगे बढ़ती है और पीड़ितों तक पहुंच कर उनके सहयोग के लिए बेहतर प्रयास करती है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद बरसात की आपदा हो, बर्फ की फिसलन हो या कोई बड़ा हादसा हो हिमाचल पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर फौरन पहुंच कर सहयोग करती है.
इमरजेंसी में रिस्पॉन्स देने में हिमाचल पुलिस ने रचा नया कीर्तिमान
देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत जारी अप्रैल 2026 की औसत रिस्पॉन्स टाइम रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि प्रदेश की पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता, बेहतर समन्वय और तकनीकी दक्षता को दर्शाती है. जारी रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में किसी भी आपातकालीन घटना पर औसतन तीन मिनट 36 सेकंड में प्रतिक्रिया दी गई, जो देश में सबसे तेज है. इस प्रक्रिया को अलग-अलग चरणों में भी काफी कुशल पाया गया है.
3 मिनट 36 सेकंड औसत रिस्पॉन्स टाइम
कॉल रिसीव करने में औसतन दो मिनट एक सेकंड का समय लगा, जबकि डिस्पैचर द्वारा कार्रवाई शुरू करने में केवल 12 सेकंड लगे. इसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचने में औसतन एक मिनट 23 सेकंड का समय दर्ज किया गया. इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर दादरा, दमन और दीव (4 मिनट 36 सेकंड), तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप (5 मिनट), चौथे स्थान पर चंडीगढ़ (5 मिनट 8 सेकंड) और पांचवें स्थान पर राजस्थान (6 मिनट 34 सेकंड) रहा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश भी शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हैं. वहीं, मणिपुर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह क्रमश: 11वें और 12वें स्थान पर रहे.
कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद बड़ी उपलब्धि
हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर कंट्रोल रूम मैनेजमेंट और पुलिस कर्मियों की सतत ट्रेनिंग ने अहम भूमिका निभाई है. राज्य में 112 हेल्पलाइन केइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन (प्रभावी कार्यान्वयन) से आम लोगों को तत्काल सहायता मिल रही है, जिससे संकट के समय भरोसा भी बढ़ा है. सरकार और पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर की गई मॉनिटरिंग, संसाधनों का बेहतर उपयोग और फील्ड स्टाफ की सक्रियता के कारण ही यह सफलता संभव हो पाई है. खासतौर पर पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में भी इतनी क्विक रिस्पॉन्स टाइम हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है.
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