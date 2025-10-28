ETV Bharat / bharat

मनाली में ऑस्ट्रेलिया का पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, दुर्गम पहाड़ियों में फंसा रहा रात भर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एक और पैराग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सेवन सिस्टर पीक में ऑस्ट्रेलिया का एक पैराग्लाइडर पायलट बीती शाम को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पैराग्लाइडर पायलट को रेस्क्यू करने के लिए रात के समय ही टीम रवाना हो गई थी, लेकिन पैराग्लाइडर पायलट दुर्गम पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ था. ऐसे में सुबह के समय हेलीकॉप्टर के जरिए पैराग्लाइडर को रेस्क्यू किया गया.

"मनाली के पास 13500 फीट ऊंची पहाड़ी से पैराग्लाइडर को सुरक्षित बचा लिया है. करीब 20 घंटे ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा. ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट अब सुरक्षित है." - रमेश कुमार जोगी, प्रभारी, मनाली एडवेंचर टूर एसोसिएशन मनाली रेस्क्यू टीम

साथी पैराग्लाइडर के कारण बची जान

रमेश कुमार जोगी ने बताया कि पैराग्लाइडर पायलट की पहचान ऑस्ट्रेलिया निवासी एंडी उम्र 51 साल के रूप में हुई है. जिसका अब मनाली में इलाज जारी है. मनाली की सेवन सिस्टर पीक रेंज में 13500 फीट ऊंचाई पर यह हादसा हुआ. हवा के दबाव व प्रतिकूल मौसम के कारण क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के पायलट के साथ फ्लाई कर रहे दूसरे पायलट ने इस हादसे को देख लिया था. जिसके बाद उसके साथी पायलट ने इस बारे में रेस्क्यू टीम को जानकारी दी और मदद मांगी.