ETV Bharat / bharat

मनाली में ऑस्ट्रेलिया का पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, दुर्गम पहाड़ियों में फंसा रहा रात भर

मनाली में एक ऑस्ट्रेलियन पैराग्लाइडर दुर्घटना का शिकार हो गया. रात भर पहाड़ी पर जिंदगी और और के बीच जंग लड़ता रहा.

Manali paragliding Accident
मनाली पैराग्लाइडिंग हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एक और पैराग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सेवन सिस्टर पीक में ऑस्ट्रेलिया का एक पैराग्लाइडर पायलट बीती शाम को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पैराग्लाइडर पायलट को रेस्क्यू करने के लिए रात के समय ही टीम रवाना हो गई थी, लेकिन पैराग्लाइडर पायलट दुर्गम पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ था. ऐसे में सुबह के समय हेलीकॉप्टर के जरिए पैराग्लाइडर को रेस्क्यू किया गया.

"मनाली के पास 13500 फीट ऊंची पहाड़ी से पैराग्लाइडर को सुरक्षित बचा लिया है. करीब 20 घंटे ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा. ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर पायलट अब सुरक्षित है." - रमेश कुमार जोगी, प्रभारी, मनाली एडवेंचर टूर एसोसिएशन मनाली रेस्क्यू टीम

साथी पैराग्लाइडर के कारण बची जान

रमेश कुमार जोगी ने बताया कि पैराग्लाइडर पायलट की पहचान ऑस्ट्रेलिया निवासी एंडी उम्र 51 साल के रूप में हुई है. जिसका अब मनाली में इलाज जारी है. मनाली की सेवन सिस्टर पीक रेंज में 13500 फीट ऊंचाई पर यह हादसा हुआ. हवा के दबाव व प्रतिकूल मौसम के कारण क्रैश लैंडिंग हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के पायलट के साथ फ्लाई कर रहे दूसरे पायलट ने इस हादसे को देख लिया था. जिसके बाद उसके साथी पायलट ने इस बारे में रेस्क्यू टीम को जानकारी दी और मदद मांगी.

Manali paragliding Accident
मनाली एडवेंचर टूर एसोसिएशन मनाली रेस्क्यू टीम (ETV Bharat)

मनाली से बीड़ बिलिंग के लिए भरी थी उड़ान

दोनों पायलट कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग से मनाली की और घूमने आए थे और उन्होंने वापिस बीड़ बिलिंग के लिए उड़ान भरी थी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम रात को रवाना हो गई थी. मनाली से रेस्क्यू दल को पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए देर रात भेजा गया.

मंगलवार सुबह किया रेस्क्यू

वहीं, मंगलवार सुबह दिन की शुरुआत होते ही हेलीकॉप्टर की मदद ली गई. 13500 फीट ऊंचे पहाड़ी पर एक संकरी जगह पर बेहद खतरनाक तरीके से घायल अवस्था में पड़े ऑस्ट्रेलियाई पायलट को साहसिक तरीके से चौपर द्वारा सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया. घायल पैराग्लाइडर पायलट का अब मिशन अस्पताल में इलाज चल रहा है और पैराग्लाइडर पायलट खतरे से बाहर है. गौरतलब है कि इस महीने पैराग्लाइडिंग का ये तीसरा हादसा है. जिसमें से एक पैराग्लाइडिंग हादसे में एक रूसी महिला पैराग्लाइडर की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: कैनेडियन महिला पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत, हेलीकॉप्टर से शव को किया गया रेस्क्यू

ये भी पढ़ें: हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

TAGGED:

AUSTRALIA PARAGLIDER RESCUED
HIMACHAL PARAGLIDING ACCIDENT
PARAGLIDER STRANDED IN MANALI HILLS
KULLU PARAGLIDING ACCIDENT
MANALI PARAGLIDING ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.