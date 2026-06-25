कुल्हाल बॉर्डर पर तनाव: निहंगों को उत्तराखंड में प्रवेश से रोका, हाईवे बंद, भारी पुलिस बल तैनात
हिमाचल प्रदेश में कुल्हाल बॉर्डर पर निहंगों को उत्तराखंड में प्रवेश करने से रोका गया है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:51 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 11:08 PM IST
पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित कुल्हाल बॉर्डर क्षेत्र में गुरुवार को तनावपूर्ण माहौल बना रहा. एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे में उत्तराखंड पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों और संबंधित पक्षों के बीच लंबी बैठक चली, लेकिन बैठक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी.
बैठक समाप्त होने के बाद निहंग जत्थों ने हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कुल्हाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद सीमा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया. स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने कमांडो सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा है और पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जा रही है.
VIDEO | Dehradun, Uttarakhand: Nihang Sikhs reach Kulhal-Vikasnagar border, say they won't return until four arrested Nihangs are released; heavy police force deployed.— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Dehradun pic.twitter.com/oeQRlqbYqW
"हमारी 3 मुख्य मांगें हैं. पहली मांग है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने निहंग के खिलाफ केस किया, उसने गलत किया. यह बिल्कुल साफ है कि मामला किसने शुरू किया. आईओ यानी जांच अधिकारी को टर्मिनेट किया जाए."- जसदीप सिंह, अकाली
"दूसरी मांग दोषी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जाए. तीसरी मांग है कि जिन पुलिस ऑफिसर ने हमारे लोगों को कोर्ट में पेश किया और बिना केस के उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा, उन्हें टर्मिनेट किया जाए."- जसदीप सिंह, अकाली
"हम मांग करते हैं कि ऐसा करने वाले सभी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए. हम यहां से तभी वापस जाएंगे, जब हमारे 4 निहंग हमारे साथ चलेंगे. हमें रोका नहीं जाए. हमें रुद्रप्रयाग जाने दिया जाए."- जसदीप सिंह, अकाली
वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला गोविंदघाट हाईवे फिलहाल पूरी तरह से बंद बताया जा रहा है. प्रशासन द्वारा मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से यातायात अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है.
सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान उत्तराखंड पुलिस की ओर से कुछ मांगों और मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है. सीमा क्षेत्र में हालात संवेदनशील बने हुए हैं और प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है.
#WATCH | Latest visuals from Himachal Pradesh-Uttarakhand border where a jatha of Nihang organizations (jathebandis) heading towards Dehradun, Uttarakhand was stopped by Police. They were moving from Gurdwara Singh Shaheedan located in Mohali, Punjab.— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
Just yesterday, the… pic.twitter.com/5n2ihRZKOH
हालांकि, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र में शांति बनी हुई है और जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन कुल्हाल बॉर्डर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है. प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है.
पांवटा साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और निहंग प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई. बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निहंगों ने आश्वासन दिया है कि वे आज शाम यथास्थान रुकेंगे और कल सुबह आगे की यात्रा के संबंध में निर्णय लेंगे.
ऐतिहासिक गुरुद्वारा पांवटा साहिब के वरिष्ठ सदस्य तरसेम सिंह ने कहा, 'बैठक समाप्त हो चुकी है और फिलहाल किसी प्रकार का तनावपूर्ण माहौल नहीं है. निहंगों ने अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष रखी थीं, जिन पर उत्तराखंड प्रशासन ने सकारात्मक आश्वासन दिया है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में बताई जा रही है'.
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