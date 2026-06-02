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हिमाचल पंचायत चुनाव में नारी शक्ति का परचम, इतनी हजार हजार महिलाएं संभालेंगी कमान

हिमाचल पंचायत चुनाव नतीजे: महिलाओं ने रचा इतिहास, 53.82% सीटों पर दर्ज की जीत.

हिमाचल पंचायत चुनाव
हिमाचल पंचायत चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 4:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल के ग्रामीण लोकतंत्र ने एक बार फिर सामाजिक बदलाव और जनभागीदारी की नई मिसाल पेश की है. पंचायत चुनावों के बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि गांवों की सरकार में महिलाओं की भागीदारी ने नया इतिहास रच दिया है. प्रदेश भर में 16,691 महिलाएं विभिन्न पंचायत पदों पर निर्वाचित होकर विकास की कमान संभालने जा रही हैं. ऐसे में महिलाएं अब घर की चौखट से निकलकर निर्णय लेने वाली भूमिका में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही हैं. वहीं, 14320 पुरुष प्रतिनिधि चुने गए हैं. ये कुल निर्वाचन का 46.18 फीसदी है.

इस बार पंचायती राज व्यवस्था में कुल 53.82 फीसदी महिलाएं चुनकर आई हैं. इसमें अनुसूचित जाति की कुल 4539 महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की 1176, अन्य पिछड़ा वर्ग की 226, महिला (अन्य) में 9555 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं. दरअसल 1995 में हुए पंचायत चुनावों में पहली बार आरक्षण रोस्टर लागू किया गया. महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला. वर्ष 2008 में पंचायतीराज एक्ट में संशोधन कर महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया. इसके बाद 2010 के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया. ऐसे में हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इस बार महिलाओं का निर्वाचन आरक्षण की संख्या को पार करता हुआ 53 प्रतिशत तक जा पहुंचा है. इससे साफ है कि महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ी है.

दिलचस्प बात यह है कि इस लोकतांत्रिक यात्रा में शिक्षा की कमी भी जनसेवा के जज्बे के आगे बाधा नहीं बन सकी. इस बार पंचायत प्रतिनिधियों में 443 ऐसे जनप्रतिनिधि भी चुने गए हैं जो निरक्षर हैं, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 1,251 स्नातकोत्तर, 2,603 स्नातक, 7,178 उच्च माध्यमिक और 13,788 मैट्रिक पास जनप्रतिनिधि चुने गए हैं. वहीं, 5,748 प्रतिनिधि मैट्रिक से कम शिक्षित हैं.

इस आयु वर्ग जनप्रतिनिधियों का दबदबा

हिमाचल की पंचायतों में इस बार युवा और मध्यम आयु वर्ग की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है. चुने गए जनप्रतिनिधियों के आयु वर्ग के आंकड़े बताते हैं कि नेतृत्व की कमान सबसे अधिक 31 से 40 वर्ष के प्रतिनिधियों के हाथों में पहुंची है. इस वर्ग से रिकॉर्ड 10,850 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 34.99 फीसदी है. इसके बाद 41 से 50 वर्ष के 9,750 जनप्रतिनिधि चुने गए हैं. वहीं, युवाओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग से भी 4,077 प्रतिनिधि जीतकर जनसेवा के लिए आगे आए हैं. इसके अलावा 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 4,795 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,539 प्रतिनिधियों ने भी जनता का विश्वास हासिल किया है.

201 टैक्स पेयर भी बने जनप्रतिनिधि

हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के हालिया चुनावों ने ग्रामीण लोकतंत्र की नई सामाजिक-आर्थिक तस्वीर सामने रखी है. इस बार पहली बार जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी विस्तृत आंकड़े तैयार किए गए हैं. आंकड़े बताते हैं कि गांवों की सरकार में अब समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. चुनाव परिणामों के अनुसार 201 आयकरदाता (टैक्स पेयर) जनप्रतिनिधि पंचायतों में चुनकर आए हैं, जबकि सबसे बड़ा वर्ग 27,581 एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) जनप्रतिनिधियों 88.94 फीसदी का है. दूसरी ओर 2,096 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी जनादेश हासिल कर स्थानीय शासन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

31 हजार से अधिक पदों के लिए हुआ था मतदान

बता दें कि हिमाचल प्रदेश भर में कुल 31,214 सीटों पर पंचायत चुनाव के लिए 26, 28 और 30 मई को वोटिंग हुई थी. पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य के नतीजे वोटिंग के बाद जारी कर दिए थे. वहीं, बीडीसी और जिला परिषद के नतीजे 30 मई को जारी किए गए थे. बता दें कि पंचायत मेंबर के 21,678 पदों, पंचायत प्रधान के 3,758 और उपप्रधान के 3,758, पंचायत समिति के 1,769, जिला परिषद सदस्य के 251 पदों पर मुकाबला हुआ था.

नोट: आंकड़े हिमाचल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से लिए गए हैं. निर्वाचन आयोग डाटा संग्रह के जरिए आंकड़ों को अपडेट कर रहा है. ऐसे में भविष्य में आंकड़ों में कुछ मामूली अंतर देखा जा सकता है.

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