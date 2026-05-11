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54 लाख वोटर्स और 80 हजार से ज्यादा उम्मीदवार, हिमाचल में होने वाला है सत्ता का सेमीफाइनल

प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों के लिए कुल 50,79,048 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें 25,67,770 पुरुष, 25,11,249 महिला और 29 अन्य मतदाता शामिल हैं. खास बात यह है कि इस बार 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे. इनमें 28,581 पुरुष और 23,768 महिला मतदाता हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए प्रदेशभर में 21,678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सबसे ऊंचा मतदान केंद्र लाहौल-स्पीति के काजा क्षेत्र के लांजा में 4,587 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 26 मई, दूसरा चरण 28 मई और तीसरा चरण 30 मई 2026 को होगा. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान और उपप्रधान पदों के परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के नतीजे 31 मई को जारी होंगे.

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज एक्ट 1994 लागू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा. नई पंचायतों के गठन और परिसीमन के बाद कई क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं. कई पुराने नेताओं की पकड़ कमजोर पड़ सकती है, जबकि नए चेहरे ग्रामीण राजनीति में अपनी जगह बनाने की तैयारी में हैं.

इस बार हिमाचल में पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य तक कुल 31,182 पदों पर चुनाव होंगे. इनमें 21,654 ग्राम पंचायत सदस्य, 3,754 प्रधान, 3,754 उपप्रधान, 1,769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य शामिल हैं. गांव स्तर पर सबसे ज्यादा मुकाबला पंचायत सदस्यों के पदों पर देखने को मिलेगा, जहां स्थानीय राजनीति का असली चेहरा सामने आएगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायतीराज चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है. हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव, जिला परिषद और नगर निकायों के होने वाले चुनाव में 54,39,893 मतदाता और 80,823 संभावित उम्मीदवारों के साथ प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा चुका है. चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह पंचायत और नगर निकाय चुनावों की चर्चा है और राजनीतिक दल भी इसे विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत मापने का सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं.

कांगड़ा बनेगा चुनावी रण का केंद्र

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा जिला सबसे बड़ा चुनावी केंद्र बनकर उभरा है. यहां सबसे ज्यादा 6,977 सीटों पर मुकाबला होगा. इसके बाद मंडी में 4,762 और शिमला में 3,523 सीटों पर चुनावी जंग होगी. वहीं लाहौल-स्पीति में सबसे कम 378 सीटों पर मतदान होगा.

जिलावार सीटों की स्थिति

कांगड़ा – 6,977

मंडी – 4,762

शिमला – 3,523

चंबा – 2,584

सिरमौर – 2,344

सोलन – 2,216

ऊना – 2,139

कुल्लू – 2,043

हमीरपुर – 1,998

बिलासपुर – 1,615

किन्नौर – 635

लाहौल-स्पीति – 378

नामांकन प्रक्रिया पूरी, उम्मीदवारों की धड़कनें तेज

पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार (11 मई 2026) को पूरी हो चुकी है. सोमवार दोपहर तीन बजे तक प्रदेशभर से 37,114 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए. आंकड़ों के मुताबिक 3 दिनों में नामांकन की संख्या 79,676 पहुंच चुकी है. 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14-15 मई को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे. अंतिम उम्मीदवारों की सूची 15 मई को जारी होगी.

गांव-गांव में बढ़ी चुनावी हलचल

आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद प्रदेश की पंचायत राजनीति पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है. गांवों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है. संभावित उम्मीदवार समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट, छोटे जनसभाएं और घर-घर संपर्क के जरिए चुनावी माहौल लगातार गर्म हो रहा है.

पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव

वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों में कुल 30,578 जनप्रतिनिधि चुने गए थे, लेकिन इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के कारण सीटों का आंकड़ा बढ़कर 31,182 पहुंच गया है. यानी इस बार 636 ज्यादा सीटों पर चुनाव होगा. इससे ग्रामीण राजनीति का दायरा और व्यापक हो गया है.

लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी

पंचायत चुनावों को ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव माना जाता है. गांवों में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से जुड़े फैसलों की शुरुआत पंचायत स्तर से ही होती है. ऐसे में यह चुनाव सिर्फ प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण हिमाचल की आने वाली विकास दिशा भी तय करेगा. विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे इस चुनाव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके नतीजे प्रदेश की आगामी राजनीतिक तस्वीर का संकेत देंगे.

इन पंचायतों में नहीं होंगे चुनाव

इस बार प्रदेश की सभी पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे. कुल्लू जिले की चार ग्राम पंचायतों करजान और सोयल (नगर ब्लॉक), जबकि जबां और नमहोग (आनी ब्लॉक) में इस बार पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे क्योंकि इन पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है. हालांकि इन क्षेत्रों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए मतदान होगा.

449 वार्डों में चुनावी रण, मैदान में 1147 उम्मीदवार

17 मई को होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है. शुरुआत में जहां 449 वार्डों के लिए 1426 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, वहीं जांच के दौरान 32 नामांकन त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए गए. इसके बाद 1394 उम्मीदवार मैदान में डटे थे, लेकिन 6 मई को 237 प्रत्याशियों ने नाम वापस लेकर मुकाबले को नया मोड़ दे दिया. अब हालात ये हैं कि 1147 उम्मीदवार ही चुनावी रण में बचे हैं, जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. खास बात यह है कि कई वार्डों में तिकोना मुकाबला बन गया है, जिससे चुनावी जंग और भी ज्यादा रोमांचक और कड़ी हो गई है.

हिमाचल में 4 नगर निगम में चुनाव

हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी के 64 वार्डों में चुनाव होने हैं. इसके अलावा 25 नगर परिषदों के 229 वार्ड और 22 नगर पंचायतों के 156 वार्डों में मतदान कराया जाएगा. इस तरह कुल 51 शहरी निकायों के 449 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं. शहरी निकायों में कुल 3,60,845 मतदाता पंजीकृत हैं. जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं. हिमाचल में 17 मई को नगर निकायों की चुनाव होंगे और उसी दिन चुनाव परिणाम आएंगे.

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