ETV Bharat / bharat

न्यू ईयर से पहले हिमाचल टूरिस्टों से फुल, शिमला, मनाली से लेकर धर्मशाला तक उमड़ा पर्यटकों का सैलाब

न्यू ईयर से पहले हिमाचल टूरिस्टों से फुल ( ETV BHARAT )

शिमला: न्यू ईयर से पहले हिमाचल प्रदेश पूरी तरह सैलानियों से भर चुका है. शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली, डलहौजी और नारकंडा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है. नए साल के जश्न और संभावित बर्फबारी की उम्मीद में देशभर से हजारों सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं. हालात यह हैं कि प्रदेश में रोजाना 20 से 25 हजार पर्यटक वाहन प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक दबाव भी बढ़ गया है.

शिमला में न्यू ईयर का खास माहौल

प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों पूरी तरह जश्न के रंग में डूबी हुई है. माल रोड, रिज मैदान और चर्च क्षेत्र में रौनक देखते ही बन रही है. होटलों की बुकिंग 90 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है, जबकि कई होम-स्टे और गेस्ट हाउस भी फुल चल रहे हैं. बिना बुकिंग पहुंचे सैलानियों को शहर से बाहर ठहरने की सलाह दी जा रही है.

शिमला में उमड़ा सैलानियों का सैलाब (ANI)

कुल्लू-मनाली में उमड़ा सैलानियों का सैलाब

कुल्लू जिले में मनाली, सोलंगनाला, अटल टनल, मणिकर्ण और बंजार घाटी में रोजाना हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं. बीते दिनों ढाई हजार से अधिक वाहन मनाली पहुंचे, जबकि 9000 से ज्यादा वाहन अटल टनल के आर-पार हुए. भारी ट्रैफिक के कारण मणिकर्ण और बंजार क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रही, हालांकि सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ.

प्रशासन की तैयारी पूरी

न्यू ईयर के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं. शिमला में करीब 400 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जबकि मनाली और कुल्लू क्षेत्र में 300 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. शिमला और मनाली को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर निगरानी की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है.