हिमाचल की बेटी नाजिया ने नर्सिंग और जेबीटी छोड़ संस्कृत चुनी, अब शास्त्री की परीक्षा में किया टॉप
मुस्लिम परिवार से होते हुए भी नाजिया ने संस्कृत को विषय चुना. वे शास्त्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं. आशु वर्मा की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 4:09 PM IST
सिरमौर: आज के दौर में जहां अधिकांश युवा ऐसे विषयों की तलाश में रहते हैं, जो सीधे नौकरी और करियर से जुड़े हों. वहीं, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की एक बेटी ने भीड़ से हटकर एक ऐसा रास्ता चुना, जिसे चुनने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं. करियर के कई विकल्प सामने होने के बावजूद उसने संस्कृत को चुना और अब उसी विषय में कॉलेज टॉपर बनकर यह साबित कर दिया कि सफलता केवल लोकप्रिय रास्तों पर चलने से नहीं, बल्कि अपने सपनों और रुचि के साथ आगे बढ़ने से मिलती है.
यह कहानी पांवटा साहिब क्षेत्र के गांव रामपुर बंजारन (डाकघर धौलाकुआं) की रहने वाली नाजिया की है, जिसने गोरक्षनाथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन में शास्त्री (संस्कृत) अंतिम वर्ष की परीक्षा में 1000 में से 785 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. उनकी इस उपलब्धि की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है. नाजिया एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं. उनके पिता सलीम मोहम्मद एक निजी फैक्ट्री में कार्यरत हैं, जबकि माता संजीदा गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों वाले परिवार में पली-बढ़ी नाजिया ने कभी परिस्थितियों को अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया. पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और कुछ अलग करने की इच्छा बचपन से ही दिखाई देती थी.
करियर के कई विकल्प थे, लेकिन मन संस्कृत में बसता था
नाजिया की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमा दो की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नर्सिंग, जेबीटी और शास्त्री से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी. उनके सामने करियर के कई रास्ते खुले थे. परिवार और परिचितों की ओर से भी विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की सलाह मिल रही थी, लेकिन नाजिया का मन संस्कृत में बसता था.
नाजिया बताती हैं कि स्कूल के दिनों से ही उन्हें संस्कृत विषय विशेष रूप से आकर्षित करता था. भाषा की सरलता, उसके पीछे छिपा ज्ञान, भारतीय संस्कृति और साहित्य से जुड़ाव ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया. शिक्षकों के मार्गदर्शन ने भी उनके इस लगाव को और मजबूत किया. यही कारण रहा कि उन्होंने सभी विकल्पों के बीच संस्कृत को चुना और गोरक्षनाथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन में प्रवेश लिया.
संस्कृत को ही बनाना चाहती हैं अपना भविष्य
ईटीवी भारत से बातचीत में नाजिया कहती हैं, 'उन्होंने संस्कृत को केवल एक विषय के रूप में नहीं चुना, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है. उनका सपना है कि वह आगे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें और संस्कृत के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाएं. उनका मानना है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन, संस्कृति और परंपरा का विशाल खजाना है. यदि युवाओं को इसे सही तरीके से समझने का अवसर मिले तो वे इसकी महत्ता को महसूस कर सकते हैं'.
मेहनत ने दिलाई पहचान
महाविद्यालय के शिक्षकों के अनुसार नाजिया शुरू से ही अनुशासित, जिज्ञासु और मेहनती छात्रा रही हैं. कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति, विषय को गहराई से समझने की कोशिश और निरंतर अध्ययन की आदत ने उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग पहचान दिलाई.
नाज़िया अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को देती हैं. उनका कहना है कि यदि परिवार का विश्वास और शिक्षकों का मार्गदर्शन साथ हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता.
एक बेटी की सफलता से मिला बड़ा संदेश
नाजिया की कहानी केवल एक परीक्षा में टॉप करने की कहानी नहीं है. यह उस विश्वास की कहानी है, जिसमें एक बेटी ने अपनी रुचि को प्राथमिकता दी, भीड़ से अलग रास्ता चुना और उसी राह पर सफलता हासिल की. आज जब अधिकतर युवा करियर को केवल नौकरी के नजरिए से देखते हैं, नाजिया ने यह साबित किया है कि जिस विषय को दिल से अपनाया जाए, उसमें भी सुनहरा भविष्य बनाया जा सकता है. उनकी उपलब्धि सिरमौर ही नहीं, बल्कि उन तमाम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.
नाजिया की जुबानी
"मुझे शुरू से ही संस्कृत पढ़ने का शौक था. जब भी संस्कृत पढ़ती थी तो एक अलग खुशी महसूस होती थी. मैंने अपनी रुचि के अनुसार विषय चुना और आज उसकी वजह से यह सफलता मिली है. आगे भी मैं संस्कृत के क्षेत्र में ही अध्ययन करना चाहती हूं और इसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती हूं".
नाजिया की उपलब्धि
- शास्त्री (संस्कृत) अंतिम वर्ष में कॉलेज टॉपर
- 1000 में से 785 अंक हासिल किए
- पांवटा साहिब क्षेत्र के रामपुर बंजारन गांव की निवासी
- पिता निजी फैक्ट्री में कार्यरत
- नर्सिंग, जेबीटी और शास्त्री प्रवेश परीक्षाओं में सफल रही थीं
- संस्कृत विषय में रुचि के चलते चुना अलग रास्ता
- आगे भी संस्कृत के क्षेत्र में ही करियर बनाने की इच्छा
बेटी की सफलता पर भावुक हुए माता-पिता
नाजिया के पिता सलीम मोहम्मद का कहना है, "उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और कभी उस पर अपनी पसंद नहीं थोपी. नाजिया शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही है और जो भी लक्ष्य तय करती है, उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करती है. बेटी की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है".
वहीं, माता संजीदा ने कहा, 'हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें. नाजिया ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. बेटी की सफलता उनके लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है और वे उसकी आगे की पढ़ाई व सपनों को पूरा करने में हरसंभव सहयोग करते रहेंगे'.
ये भी पढ़ें: भोरंज के देवर-भाभी एक साथ बने मेडिकल ऑफिसर, परिवार में 3 लोग हैं डॉक्टर