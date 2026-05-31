हिमाचल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, चार में से तीन MC में खिला कमल, 'हाथ' के हाथ आया सिर्फ पालमपुर
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल के तीन नगर निगमों में शानदार जीत के बाद भाजपा भारी उत्साह में है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 6:14 PM IST
शिमला: सत्ता के सेमीफाइनल को लेकर हिमाचल कांग्रेस के लिए सुख की खबर नहीं है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगम के लिए हुए मतदान का परिणाम भाजपा के पक्ष में गया है. मंडी, धर्मशाला व सोलन नगर निगम में कमल खिला है. वहीं, कांग्रेस के हाथ नगर निगम पालमपुर की सत्ता आई है. रविवार को आए नतीजों से भाजपा में खुशी की लहर है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह ने इन नतीजों को ऐतिहासिक बताया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश मुखिया डॉ. राजीव बिंदल, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, मंडी के विधायक अनिल शर्मा व सोलन से चुनाव प्रत्याशी रहे डॉ. राजेश कश्यप ने इस परिणाम को वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ बताया है.
रविवार सुबह मंडी नगर निगम के परिणाम के शुरुआती रुझान आते ही ये स्पष्ट हो गया था कि भाजपा यहां बाजी मारने वाली है. भाजपा ने मंडी नगर निगम में शानदार जीत हासिल की. वहीं, धर्मशाला से भी भाजपा के पक्ष में नतीजे आना शुरू हो गए. सोलन के रुझान भी भाजपा के लिए सुख की खबर लाए. पालमपुर नगर निगम ने बेशक कांग्रेस की लाज रख ली, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे सुक्खू सरकार के लिए निराशाजनक रहे.
भाजपा ने चार नगर निगम में 63 वार्ड (एक वार्ड में चुनाव नहीं हुए) में से 37 वार्ड जीत लिए. भाजपा की जीत का प्रतिशत साठ फीसदी से जरा सा कम रहा. नगर निगम मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीत ली. एक वार्ड निर्दलीय के खाते में गया. एक वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली. धर्मशाला नगर निगम में 17 में से 11 वार्ड भाजपा के पक्ष में गए. सोलन में भाजपा को 17 में से दस सीटें मिली. पालमपुर नगर निगम के कुल 17 वार्ड में से भाजपा को केवल चार में जीत मिली। कांग्रेस को यहां 11 वार्ड में विजय हासिल हुई.
नहीं काम आए CM सुक्खू के वादे
नगर निगम मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादा किया था कि निगम की सत्ता हाथ आते ही हर वार्ड को विकास के लिए पचास लाख रुपए मिलेंगे. शहर की जनता ने कांग्रेस के इस वादे को नकार दिया. नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की हार पर तंज कसते हुए पहाड़ी बोली में कहा कि मंडी से कांग्रेस का बीज खत्म हो जाएगा. अभी थोड़ा बीज बचा हुआ है. अगले विधानसभा चुनाव में ये साफ हो जाएगा. सोलन शहर में कैबिनेट मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल अपनी पार्टी को सत्ता तक नहीं ला पाए. धर्मशाला में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए सुधीर शर्मा ने अपनी पार्टी की साख कायम रखी. पालमपुर में जरूर बुटेल परिवार का करिश्मा बरकरार रहा. यहां बुटेल परिवार की प्रतिष्ठा ने कांग्रेस के हाथ मजबूत रखे.
भाजपा को बूस्टर डोज
विधानसभा चुनाव से पहले चार नगर निगम चुनाव में भाजपा की सफलता से पार्टी को बूस्टर डोज मिली है. चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस के लिए सत्ता विरोधी रुझान प्रकट होना आरंभ हो गए हैं. सत्ता में रहते हुए और सीएम के सघन प्रचार के बावजूद चार में से तीन निगम भाजपा के हिस्से आए हैं. भाजपा के मुखिया डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से जनता परेशान है. ये नतीजे इसकी तस्दीक करते हैं. भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कहा कि ये जीत कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष है. कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन के समर्पण से नगर निगम में भाजपा को ये जीत मिली है.
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि असली परीक्षा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में होगी. भाजपा को इस जीत से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है. वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा के अनुसार ये नतीजे भाजपा को राहत देने वाले हैं. मंडी में जयराम ठाकुर, धर्मशाला में सुधीर शर्मा और पालमपुर में आशीष बुटेल की साख कायम रही. सोलन में कांग्रेस की हार से राजीव बिंदल भी खुश हैं. अलबत्ता भाजपा को पालमपुर में मंथन करना चाहिए. ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही दलों के लिए कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं.
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