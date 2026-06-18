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अमेरिकी हमले में ओमान में मारे गए हिमाचल के आदित्य शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार, बेटे को सेहरा पहनाकर पिता ने दी अंतिम विदाई

पैतृक गांव में हुआ आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

आदित्य के पिता राजेश शर्मा आज भी उस तारीख को कोस रहे हैं, जब उन्हें पता चला कि ओमान तट के पास हुए अमेरिकी हमले में उनके इकलौते बेटे की जान चली गई. जिसके साथ ही उनकी बेटे को दूल्हे के रूप में देखने की चाहत हमेशा-हमेशा के लिए अधूरी रह गई. शायद इसी वजह से पिता ने अंतिम यात्रा पर निकले बेटे के सिर पर अपने हाथों से सेहरा बांधा और उसे दूल्हे की तरह सजाया. अंतिम विदाई में आदित्य को दूल्हे के रूप में देख हर किसी की आंखें नम हो गई.

पूरे गांव ने नम आंखों से आदित्य को दी अंतिम विदाई (ETV Bharat)

हमीरपुर: गुरुवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के मर्चेंट नेवी डेक कैडेट आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक घर पहुंचा, पूरा गांव रो पड़ा. सफेद कफन में लिपटे बेटे को देख माता-पिता की हृदय से ऐसी करुण चित्कार निकली, जिसे सुन वहां मौजूद हर किसी का कलेजा फट गया. बड़ी संख्या में लोग आदित्य की अंतिम यात्रा में शामिल हुए. पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया.

मर्चेंट नेवी डेक कैडेट आदित्य शर्मा (Aditya Sharma Funeral)

वहीं, आदित्य की मौत से बेसुध पिता राजेश शर्मा ने कहा, 'मेरा बेटा आदित्य अब वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वह चाहते हैं कि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दुख न झेलना पड़े. इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में यह घटना हुई. भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.'

इकलौते बेटे की मौत से पिता राजेश शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़ (ETV Bharat)

गौरतलब है कि 10 जून को ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में जिन 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई, उनमें हिमाचल प्रदेश के 23 वर्षीय आदित्य शर्मा भी थे. आदित्य हमीरपुर जिले के भालू गांव के रहने वाले थे, वो कुछ समय पहले ही मर्चेंट नेवी में शामिल हुए थे. वे अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. परिवार को उनसे उम्मीदें थी कि वह आगे चलकर घर का सहारा बनेंगे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. आदित्य शर्मा की अंतिम विदाई के दौरान पूरा गांव गमगीन नजर आया. लोगों ने भारी मन और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.

आदित्य शर्मा की अंतिम विदाई मे रो पड़ा पूरा गांव (ETV Bharat)

वहीं, परिजनों ने हादसे की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. आदित्य के चाचा हिमांशु शर्मा ने कहा, 'जिस समुद्री क्षेत्र में जहाज था, वहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर जांच होनी चाहिए. अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए'.

पैतृक गांव में हुआ आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

आदित्य शर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हमीरपुर डीसीगंधर्व राठौर ने कहा, 'यदि परिवार इस मामले में किसी भी तरह की जांच या सहायता चाहता है तो उनकी बात विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी. प्रशासन दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है'.

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