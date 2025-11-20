हिमाचल में एसिड अटैक में घायल महिला ने तोड़ा दम, झगड़े के बाद पति ने फेंक दिया था तेजाब
हिमाचल प्रदेश के मंडी में एसिड हमले की शिकार महिला ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया है. आखिरी इच्छा ने छलका दिया दर्द!
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में हुए दिल दहला देने वाले तेजाब कांड की पीड़ित महिला ममता ठाकुर ने बुधवार (19 नवंबर) रात करीब 12 बजे पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया. चार दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई. ममता ने मौत से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी, जिसे जो भी सुन रहा है उसकी आंसू से आंसू छलक रहे हैं.
आखिरी इच्छा ने छलका दिया दर्द
इस दर्दनाक वारदात ने पूरे मंडी जिला समेत हिमाचल प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. ममता ने मौत से पहले अपने परिवार को हनुमान घाट, मंडी में ही अंतिम संस्कार करने की इच्छा बताई थी. ममता ने कहा था कि वह अपना अंतिम संस्कार ससुराल में नहीं चाहती. ममता की आखिरी इच्छा ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पति पर हत्या का केस
अब ममता की मौत के बाद इस मामले में बड़ा कानूनी बदलाव किया गया है. पहले आरोपी पति नंदलाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज था, लेकिन अब पुलिस धारा 302 (हत्या) भी जोड़ने जा रही है. वही, पुलिस ने परिजनों से सूचना मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी हैं. शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया पूरी अमल में लाई जाएगी.
'हत्या के नजरिए से पुलिस बढ़ा रही जांच'
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि, "पीड़ित महिला ने बुधवार देर रात पीजीआई में दम तोड़ दिया है. पुलिस अब मामले की जांच हत्या के नजरिए से आगे बढ़ा रही है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
क्या है मामला?
मंडी पुलिस के मुताबिक, दोनों पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. शनिवार (15 नवंबर) शाम को ममता के पति नंदलाल ने आपसी विवाद के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया था और फिर घर की पहली मंजिल से धक्का दे दिया था. एसिड अटैक से ममता 50 फीसदी से ज्यादा झुलस गई थी, जबकि पहली मंजिल से गिरने से उनका जबड़ा भी टूट गया था. हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर के बर्न यूनिट में उनका इलाज चल रहा था. चार दिनों तक असहनीय दर्द झेलने के बाद ममता की हालत बुधवार रात अचानक और बिगड़ गई. डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया. ममता के परिजनों ने देर रात उनकी मौत की जानकारी पुलिस को दी.
