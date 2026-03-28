Iran-USA War: अबू धाबी में ईरान के हमले में हिमाचल के व्यक्ति की मौत, क्षत-विक्षित हुआ शव
अब्बू-धाबी में ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले में हिमाचल के युवक की मौत हो गई. घटना वीरवार की बताई जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 12:00 PM IST
ऊना: इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. दोनों ओर से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं. इन हमलों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं.हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के सनोली मजारा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय शम्मी की अबू धाबी में ड्रोन हमले में दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. शम्मी लंबे समय से विदेश में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था.
जानकारी के अनुसार, शम्मी बीते कई वर्षों से अबू धाबी में नौकरी कर रहा था और बीच-बीच में अपने घर आता-जाता रहता था. हाल ही में शम्मी अपने घर ऊना आया था. यहां कुछ दिन रहने के बाद दोबारा काम पर लौटा था. बताया जा रहा है कि वीरवार सुबह करीब 5 बजे वह अबू धाबी के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहा था. इसी दौरान ईरान के किए गए ड्रोन हमले की चपेट में आ गया. हमला इतना खतरनाक था कि शम्मी की मौके पर ही मौत हो गई और विस्फोट के कारण शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. घटना की सूचना जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. गांव में भी शोक का माहौल है और लोग परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. हमले में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया. परिवार ने केंद्र सरकार से शव को भारत लाने की गुहार लगाई है.
मामले की जानकारी प्रशासन को मिल गई है. परिजनों से समन्वय स्थापित कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. परिवार की हर संभव मदद प्रशासन की ओर से दी जाएगी. प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ हर मुश्किल में खड़ा है. परिवार को हादसे की जानकारी दे दी गई है. -अभिषेक मित्तल, सडीएम ऊना
खलीफा पोर्ट पर मिसाइल से हमला
वहीं, अबू धाबी के अधिकारियों ने बताया कि खलीफा पोर्ट के पास एक औद्योगिक क्षेत्र में दो जगहों पर मिसाइल हमले से आग लग गई. यह आग एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोके जाने के बाद गिरे मलबे की वजह से लगी. मलबा गिरने से पांच भारतीय घायल हुए हैं. संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक बयान में यह भी कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ईरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दे रही है. कुछ समय बाद अधिकारियों ने बताया कि हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद गिरे मलबे के कारण भारतीय नागरिकता वाले पांच व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं.
As part of the ongoing follow-up to the previously reported incident in the vicinity of Khalifa Economic Zones Abu Dhabi - KEZAD caused by falling debris following the successful interception of a ballistic missile by air defence systems, authorities confirm that the incident has…— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2026
वहीं, इजरायल की ओर से शनिवार को बताया गया कि ईरान ने देश को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी. ये ताजा मिसाइलें शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक पूरे इजराइल दागी गई. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे. उत्तरी इजरायल में लेबनान की सीमा के पास सायरन बज उठे. इस इलाके में युद्ध के दौरान हिज़्बुल्लाह की ओर से रॉकेट और ड्रोन हमले लगातार होते रहे हैं.
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