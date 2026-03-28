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Iran-USA War: अबू धाबी में ईरान के हमले में हिमाचल के व्यक्ति की मौत, क्षत-विक्षित हुआ शव

ऊना: इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. दोनों ओर से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं. इन हमलों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं.हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के सनोली मजारा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय शम्मी की अबू धाबी में ड्रोन हमले में दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. शम्मी लंबे समय से विदेश में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था.

जानकारी के अनुसार, शम्मी बीते कई वर्षों से अबू धाबी में नौकरी कर रहा था और बीच-बीच में अपने घर आता-जाता रहता था. हाल ही में शम्मी अपने घर ऊना आया था. यहां कुछ दिन रहने के बाद दोबारा काम पर लौटा था. बताया जा रहा है कि वीरवार सुबह करीब 5 बजे वह अबू धाबी के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहा था. इसी दौरान ईरान के किए गए ड्रोन हमले की चपेट में आ गया. हमला इतना खतरनाक था कि शम्मी की मौके पर ही मौत हो गई और विस्फोट के कारण शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. घटना की सूचना जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. गांव में भी शोक का माहौल है और लोग परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. हमले में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया. परिवार ने केंद्र सरकार से शव को भारत लाने की गुहार लगाई है.