ETV Bharat / bharat

हिमाचल में 13 वर्षीय लड़के के बैग से मिला 130 ग्राम चिट्टा, HRTC बस में तलाशी के दौरान पुलिस ने पकड़ा

हिमाचल प्रदेश से चिट्टा तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कांगड़ा पुलिस एचआरटीसी बस से नाबालिग की बैग से हेरोइन बरामद किया.

13 वर्षीय लड़के के बैग से मिला 130 ग्राम चिट्टा
13 वर्षीय लड़के के बैग से मिला 130 ग्राम चिट्टा (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 5:44 PM IST

|

Updated : May 1, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में अवैध नशे की तस्करी का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है. अब इसके चपेट में मासूम बच्चे भी आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने तलाशी के दौरान एचआरटीसी बस से एक 13 वर्षीय लड़के के पास 130.48 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया. जिसके बाद पुलिस नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

चिट्टे के साथ पकड़ा गया नाबालिग

कांगड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गगल थाना क्षेत्र में बनोई पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिसने चेकिंग अभियान चलाया था. इसी दौरान HRTC बस से पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के पास से भारी मात्र में चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया.

एएसपी वीर बहादुर ने बताया, 'पुलिस ने एक 13 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया है. पुलिस टीम ने लड़के से 130.48 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपये बताई जा रही है'.

HRTC बस को कांड़ा पुलिस ने रोका

गगल थाना प्रभारी उधम सिंह राजपूत के अनुसार, 'CIA कांगड़ा की टीम ASI मनजीत सिंह के नेतृत्व में बुधवार रात नियमित चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान शाहपुर की ओर से आ रही HRTC बस को रोककर तलाशी ली गई. इस दौरान बस में एक नाबालिग अकेला बैठा मिला, जब उसके पास मौजूद पिट्ठू बैग की जांच की गई, तो उसमें से भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ, इसके बाद बस में मौजूद सवारियों में हड़कंप मच गया'.

अमृतसर से रिश्तेदार ने दिया था बैग

कांगड़ा पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में बच्चे ने बताया कि यह नशीला पदार्थ उसे अमृतसर में उसके एक रिश्तेदार ने दिया था और आगे किसी स्थान पर उसे लेने की बात कही थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने रिश्तेदार के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया. पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. इस केस की जांच मुख्य आरक्षी को सौंपी गई है, जबकि पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: 4 किलो 40 ग्राम चरस के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, नशे के खिलाफ कांगड़ा पुलिस का एक्शन

Last Updated : May 1, 2026 at 6:27 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL MINOR ARRESTED WITH HEROIN
KANGRA POLICE
MINOR TRAVELS IN BUS WITH CHITTA
KANGRA CHITTA SMUGGLING CASE
POLICE DETAINED MINOR WITH CHITTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.