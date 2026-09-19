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हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में जिसने खुद को लगाई आग, उसे 15 महीने से राजस्थान में तलाश रहे थे परिजन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना से पहले रामदास मंदिर परिसर में दीपक जलाकर ध्यान मुद्रा में बैठा था.

ज्वालामुखी मंदिर
ज्वालामुखी मंदिर (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
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ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध श्री ज्वालामुखी मंदिर में आत्मदाह (खुद को आग लगाने) करने वाले व्यक्ति को लेकर नया अपडेट सामने आया है. मृतक की पहचान राजस्थान के झालावाड़ निवासी 36 वर्षीय रामदास के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रामदास करीब 15 महीने से अपने घर से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी. परिवार लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर में हुई घटना के बाद अब उसकी मौत की जानकारी परिजनों तक पहुंची है.

पुलिस जिला देहरा के एसपी संदीप धवल ने बताया, "रामदास के पिता और अन्य परिजन शनिवार को उसका शव लेने ज्वालामुखी थाना पहुंचे. रामदास शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है. वह करीब सवा साल से घर नहीं गया था और परिजनों ने उसे लापता बताया था. पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी. रामदास का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और रविवार को शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है."

बैग में मिले दस्तावेजों से हुई पहचान

रामदास ने 17 सितंबर की देर शाम ज्वालामुखी मंदिर परिसर में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और उसे तत्काल ज्वालामुखी अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां शुक्रवार (18 सितंबर) सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार, रामदास की पहचान उसके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर हुई है, जिसके बाद उसके परिजनों से संपर्क किया गया. परिजनों के ज्वालामुखी पहुंचने पर यह खुलासा हुआ कि वह पिछले 15 महीनों से लापता था और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था.

मंदिर परिसर में दीपक जलाकर बैठा था रामदास

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना से पहले रामदास मंदिर परिसर में दीपक जलाकर ध्यान मुद्रा में बैठा था. मंदिर के कपाट रात्रिकालीन आरती के लिए बंद हो चुके थे और श्रद्धालु दोबारा मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान उसने अचानक खुद को आग लगा ली, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षाकर्मियों और श्रद्धालुओं ने आग बुझाई और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद मंदिर में सुरक्षा कड़ी

घटना के बाद ज्वालामुखी मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का फैसला लिया है. मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल ने सुरक्षा इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी कर घटना को लेकर जवाब मांगा है. अब मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को बैग, पानी की बोतल और अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी. श्रद्धालुओं को अपना सामान जूते-चप्पल रखने वाले स्थान पर जमा करवाना होगा. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा कर्मियों को देने की अपील की है.

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