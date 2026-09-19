ETV Bharat / bharat

हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में जिसने खुद को लगाई आग, उसे 15 महीने से राजस्थान में तलाश रहे थे परिजन

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध श्री ज्वालामुखी मंदिर में आत्मदाह (खुद को आग लगाने) करने वाले व्यक्ति को लेकर नया अपडेट सामने आया है. मृतक की पहचान राजस्थान के झालावाड़ निवासी 36 वर्षीय रामदास के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रामदास करीब 15 महीने से अपने घर से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी. परिवार लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर में हुई घटना के बाद अब उसकी मौत की जानकारी परिजनों तक पहुंची है.

पुलिस जिला देहरा के एसपी संदीप धवल ने बताया, "रामदास के पिता और अन्य परिजन शनिवार को उसका शव लेने ज्वालामुखी थाना पहुंचे. रामदास शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है. वह करीब सवा साल से घर नहीं गया था और परिजनों ने उसे लापता बताया था. पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी. रामदास का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और रविवार को शव उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है."

बैग में मिले दस्तावेजों से हुई पहचान

रामदास ने 17 सितंबर की देर शाम ज्वालामुखी मंदिर परिसर में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और उसे तत्काल ज्वालामुखी अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां शुक्रवार (18 सितंबर) सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार, रामदास की पहचान उसके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर हुई है, जिसके बाद उसके परिजनों से संपर्क किया गया. परिजनों के ज्वालामुखी पहुंचने पर यह खुलासा हुआ कि वह पिछले 15 महीनों से लापता था और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था.

मंदिर परिसर में दीपक जलाकर बैठा था रामदास