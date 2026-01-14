ETV Bharat / bharat

विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ IAS व IPS अफसरों ने खोला मोर्चा, सरकार से कहा-मंत्री के साथ न लगाई जाए ड्यूटी

हिमाचल में आईएएस व आईपीएस एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ IAS व IPS अफसरों ने खोला मोर्चा
विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ IAS व IPS अफसरों ने खोला मोर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: नए साल के पहले पखवाड़े में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मंत्री नए-नए विवादों में उलझते जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री और लोक निर्माण विभाग जैसे अहम महकमे को संभाल रहे विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचली व नॉन हिमाचली आईएएस/आईपीएस अफसरों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था. अब आईएएस व आईपीएस अफसरों ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आईपीएस अफसर एसोसिएशन ने तो यहां तक कहा है कि विक्रमादित्य सिंह के साथ किसी आईपीएस की ड्यूटी न लगाई जाए.

वहीं, आईएएस एसोसिएशन ने भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. आईएएस एसोसिएशन ने कहा, 'मंत्री का बयान सिविल सेवा के अफसरों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला है और इससे अधिकारियों का मनोबल गिरता है. सिविल सेवा के अफसर जनता की चुनी हुई सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं'.

हिमाचल आईएएस एसोसिएशन
हिमाचल आईएएस एसोसिएशन (Himachal IAS Association)

उल्लेखनीय है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट व फिर प्रेस से बात में यूपी व बिहार के आईएएस व आईपीएस अफसरों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि यूपी व बिहार के आईएएस तथा आईपीएस अफसर शासक बनने की गलती न करें. हिमाचल की सेवा करने की नसीहत भी विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट व प्रेस से बातचीत में दी थी. अब इसी की प्रतिक्रिया में आईपीएस अफसरों व आईएएस अफसरों की एसोसिएशन ने कड़ा बयान दिया है.

आलम ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं. वहीं, शिमला में पहले कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान से नाइत्तेफाकी दर्ज की, फिर अनिरुद्ध सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए. इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले में विक्रमादित्य सिंह अलग-थलग पड़ रहे हैं.

क्या लिखा है अफसरों की एसोसिएशन ने

देर शाम आईपीएस व आईएएस अफसरों की एसोसिएशन के मीटिंग के प्रस्ताव सामने आए. आईपीएस अफसरों ने अपने पत्र में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह में कहा कि न तो मंत्री के साथ किसी आईपीएस की ड्यूटी लगाई जाए और न ही वे आने वाले समय में ऐसे बयान दें, इसे सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा सिविल सेवाओं की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया गया. अफसरों ने कहा है कि वे चुनी हुई सरकार के साथ काम करते हैं और संविधान व कानून के प्रति निष्ठावान होते हैं. अन्य राज्यों के अफसरों के बारे में ऐसी बात करने से अधिकारियों का मनोबल टूटता है.

हिमाचल आईपीएस एसोसिएशन
हिमाचल आईपीएस एसोसिएशन (Himachal IPS Association)

खैर, हिमाचल में हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे किए हैं. ऐसे समय में पहले डिप्टी सीएम के बयान पर बवाल मचा था और अब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के स्वर कुछ अलग ही राग में हैं.

ये भी पढ़ें: अफसरशाही पर विक्रमादित्य के बयान पर अनिरुद्ध सिंह की खरी-खरी, 'अगर कोई काम कराना नहीं जानता तो ये उसकी कमी'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सरकार बनाम अफसरशाही, डिप्टी CM के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों के बीच तनातनी!

TAGGED:

HIMACHAL IAS AND IPS OFFICERS
VIKRAMADITYA ON IAS IPS OFFICERS
VIKRAMADITYA SINGH ON BUREAUCRACY
IAS IPS ASSOCIATION ON VIKRAMADITYA
IAS IPS ASSOCIATION ON VIKRAMADITYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.