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'NEET परीक्षा के लिए ऐसे स्कूल में दे दिया सेंटर जो है ही नहीं', हाईकोर्ट ने NTA और केंद्र को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )