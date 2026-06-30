'NEET परीक्षा के लिए ऐसे स्कूल में दे दिया सेंटर जो है ही नहीं', हाईकोर्ट ने NTA और केंद्र को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब
याचिकाकर्ता का कहना है कि, एडमिट कार्ड जारी करते समय प्रतिवादियों की ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उसका करियर तबाह हो गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 2:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में NEET परीक्षा के लिए गलत परीक्षा केंद्र देने के मामले से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए समेत कुल छह प्रतिवादियों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने को कहा है. हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
'ऐसे स्कूल में दिया सेंटर जो है ही नहीं'
याचिका में आरोप लगाया है कि, याचिकाकर्ता को ऐसा स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में दे दिया गया जो है ही नहीं. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसे 21 जून 2026 को आयोजित की गई नीट (NEET) परीक्षा में शामिल होना था. इसके लिए याचिकाकर्ता को परीक्षा केंद्र संख्या 2405104 के साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ढलियारा, तहसील ढलियारा, जिला कांगड़ा दिया गया था. लेकिन, जब 21 जून 2026 को याचिकाकर्ता परीक्षा केंद्र पर पहुंची, तो उसे पता चला कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ढलियारा नाम का कोई स्कूल वहां मौजूद ही नहीं है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसको जारी किए गए एडमिट कार्ड पर दिया गया परीक्षा केंद्र नंबर धर्मशाला का था, जबकि उसमें अंकित पिन कोड 176056 सुनहेर, तहसील नगरोटा बगवां का. ऐसे में याचिकाकर्ता 21 जून 2026 को आयोजित परीक्षा में नहीं बैठ सकी.
याचिकाकर्ता ने करियर बर्बाद करने के लगाए आरोप
याचिकाकर्ता का आरोप है कि, इस मामले में प्रतिवादियों की लापरवाही के चलते वो परीक्षा से वंचित रह गई जिससे उसका भविष्य भी प्रभावित हुआ है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड जारी करते समय प्रतिवादियों की ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई और इसके कारण उसका करियर तबाह हो गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादियों की लापरवाही की वजह से ही वो नीट परीक्षा 2026 में शामिल नहीं हो सकी. लिहाज़ा याचिकाकर्ता ने अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई चल रही है.
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता के वकील गोल्डी कुमार ने बताया, "मामले में याचिकाकर्ता आयुषी कपूर नाम की छात्रा है जो धर्मशाला के खनियारा क्षेत्र की रहने वाली हैं. 21 जून को परीक्षा के दिन आयुषी एडमिट कार्ड में निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्र पर पहुंची. लेकिन, वहां उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं मिला. ऐसे में आयुषी ने NTA को हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला. इसके बाद ईमेल के जरिए उन्होंने अपनी शिकायत NTA को भेजी लेकिन उस पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. लिहाजा 24 जून को छात्रा ने हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया."
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