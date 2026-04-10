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अभिषेक सिंघवी को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज किया राज्यसभा चुनाव वाली याचिका में क्रॉस एग्जामिनेशन का आवेदन

शिमला: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल हाईकोर्ट से झटका लगा है. राज्यसभा चुनाव में भाजपा नेता हर्ष महाजन के निर्वाचन को लेकर सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी. उसी मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक आवेदन दाखिल कर हर्ष महाजन की तरफ से दी गई गवाहों की सूची और क्रॉस एगजामिनेशन को लेकर आवेदन दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है. साथ ही अदालत ने हर्ष महाजन की तरफ से पेश की गई गवाहों की सूची को वैध माना है.

हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव से जुड़े ट्रायल में गवाह आवश्यक हैं. उल्लेखनीय है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आवेदन में हाईकोर्ट के समक्ष आग्रह किया था कि केस में गवाहों की जरूरत नहीं है और न ही किसी प्रकार के विस्तृत साक्ष्यों की आश्यकता है. हाईकोर्ट ने सिंघवी के इस आवेदन को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका एक ट्रायल बेस्ड प्रोसीडिंग है. इसमें साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों की भूमिका भी अत्यंत आवश्यक है. अदालत ने कहा कि भाजपा नेता हर्ष महाजन की तरफ से पेश की गई गवाहों की सूची प्रक्रिया के अनुरूप उचित और वैलिड है. यहां बता दें कि 10 मार्च को हाईकोर्ट ने इस आवेदन के संदर्भ में अपना फैसला सुरक्षित किया था.