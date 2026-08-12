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पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे जैसा ही बेटी का भी अधिकार, हिमाचल हाईकोर्ट का हिंदू उत्तराधिकार कानून पर बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है, जितना कि बेटे का. हिंदू उत्तराधिकार कानून पर ये बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सारी स्थिति को स्पष्ट किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने ये फैसला दिया है. न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने स्पष्ट किया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का उतना ही कानूनी अधिकार है जितना कि बेटों का. हिमाचल के ऊना जिला से जुड़े एक मामले में उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अदालत ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया.

दरअसल, ऊना जिला के व्यक्ति करतार चंद की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. करतार चंद की मौत हो गई थी और उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई थी. यानी करतार चंद की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो गई थी. आरोप था कि करतार चंद के देहावसान के बाद बेटे रोशन लाल ने राजस्व विभाग के स्टाफ की मिलीभगत से जमीन का इंतकाल अपने नाम करवा लिया. रोशन लाल का दावा था कि साल 1985 में ही उनके पिता और भाइयों के बीच मौखिक विभाजन हो चुका था.

हालांकि, पूर्व की अदालती कार्यवाही में जिला जज ऊना ने इसे वैध पार्टिशन डीड मानने से साफ इनकार कर दिया था. इस कारण हिमाचल हाईकोर्ट ने इस दावे को रेस ज्यूडिकाटा यानी पूर्व न्याय के सिद्धांत के तहत दोबारा सुनने से मना कर दिया था. यहां बता दें कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत ये है कि एक ही विवाद पर एक दफा अंतिम निर्णय हो गया तो उसी विवाद को फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता.