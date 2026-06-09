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अटल टनल में अब गाड़ियों की संख्या होगी निर्धारित, भारी ट्रैफिक दबाव के चलते सुरक्षा पर हो सकता है खतरा

अटल टनल पर बढ़ रहे भारी वाहनों के दबाव के चलते इसकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो सकता है. ऐसे में अब जल्द ही प्रशासन द्वारा आने वाले समय में यह निर्णय लिया जाएगा कि रोजाना कितने वाहनों की संख्या टनल से गुजरने के लिए निर्धारित की जाए. ताकि अटल टनल को किसी प्रकार से भविष्य में नुकसान ना हो सके.

कुल्लू: देश दुनिया के सैलानियों के लिए रोमांचकारी अटल टनल रोहतांग भारी ट्रैफिक दबाव से जूझ रही है. ऐसे में अब आने वाले दिनों में अटल टनल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या को भी निर्धारित किया जाएगा. लाहौल स्पीति प्रशासन और कुल्लू प्रशासन, बीआरओ के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगा. ताकि अटल टनल में रोजाना गुजरने वाले वाहनों की संख्या को निर्धारित किया जा सके.

अटल टनल में भारी ट्रैफिक दबाव (ETV Bharat)

अनियंत्रित ट्रैफिक से भविष्य में आपदाओं का खतरा

अटल टनल का निर्माण प्रतिदिन करीब 4,500 वाहनों की डिजाइन क्षमता को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसमें 3,000 हल्के और 1,500 भारी वाहन शामिल हैं, हालांकि, पर्यटन सीजन में यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है. इससे सुरंग में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ जाम, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. अटल टनल बनने के बाद लाहौल घाटी में पर्यटन गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इससे पहले रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद नवंबर से अप्रैल तक घाटी लगभग यातायात मुक्त रहती थी. लेकिन अब सर्दियों में भी हजारों वाहन रोजाना टनल से गुजर रहे हैं. जिस कारण प्रशासन का मानना है कि अनियंत्रित ट्रैफिक भविष्य में पर्यावरणीय दबाव और संभावित आपदाओं का कारण बन सकता है.

अटल टनल में अब गाड़ियों की संख्या होगी निर्धारित (ETV Bharat)

अटल टनल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या पर लिया जाएगा निर्णय

लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा, 'अटल टनल में क्षमता से अधिक वाहनों की आवाजाही हो रही है, जिससे सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं. प्रशासन सभी पहलुओं का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाने की दिशा में काम कर रहा है. कुल्लू प्रशासन के साथ भी इस बारे विस्तृत चर्चा की गई है और आने वाले समय में जल्द ही अटल टनल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या पर निर्णय लिया जा सकता है'.

लाहौल स्पीति डीसी किरण भड़ाना (ETV Bharat)

लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार साल 2023 में अटल टनल से 12 लाख 41 हजार 150 वाहन आर पार हुए. साल 2024 की अगर बात करें तो 16 लाख 56 हजार 983 वाहनों ने अटल टनल को आर पार किया है. साल 2025 में यह संख्या 16 लाख 4 हजार 719 वाहनों की रही. वहीं, इस साल 2026 की अगर बात करे तो जनवरी से लेकर मई महीने तक 7 लाख 82 हजार 976 वाहनों ने अटल टनल का रुख किया. ऐसे में इस साल भी यह संख्या 16 लाख से अधिक जा सकती है.

अटल टनल आने वाली गाड़ियों की संख्या (ETV Bharat)

साल अटल टनल से गुजरने वाली

गाड़ियों की संख्या 2023 12 लाख 41 हजार 150 2024 16 लाख 56 हजार 983 2025 16 लाख 4 हजार 719 2026 (जनवरी-मई महीने तक) 7 लाख 82 हजार 976

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