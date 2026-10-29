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सेना के लिए ड्रोन बनाने का दावा झूठा, साइबर ठगी का शिकार हुआ हिमाचल का सर्वेश शर्मा, मामला दर्ज

सर्वेश शर्मा ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन विकसित करने की खबरों से चर्चा में आए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पॉलिटेक्निक के छात्र सर्वेश शर्मा के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने मामले में साइबर ठगी की आशंका जताई है. साथ ही FIR भी दर्ज कर ली है.

पुलिस के अनुसार, सर्वेश को कथित तौर पर डिजिटल संदेशों के माध्यम से ‘रुद्र एज टी-1 (स्पेक्ट्रा)’ परियोजना के लिए 3.5 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर होने का विश्वास दिलाया गया था. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 319 और 336(3) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों, डिजिटल संदेशों, पत्राचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है.