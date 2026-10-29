सेना के लिए ड्रोन बनाने का दावा झूठा, साइबर ठगी का शिकार हुआ हिमाचल का सर्वेश शर्मा, मामला दर्ज
हमीरपुर के ड्रोन बॉय सर्वेश शर्मा के मामले बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:41 PM IST
हमीरपुर: सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन विकसित करने की खबरों से चर्चा में आए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पॉलिटेक्निक के छात्र सर्वेश शर्मा के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने मामले में साइबर ठगी की आशंका जताई है. साथ ही FIR भी दर्ज कर ली है.
पुलिस के अनुसार, सर्वेश को कथित तौर पर डिजिटल संदेशों के माध्यम से ‘रुद्र एज टी-1 (स्पेक्ट्रा)’ परियोजना के लिए 3.5 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर होने का विश्वास दिलाया गया था. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 319 और 336(3) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों, डिजिटल संदेशों, पत्राचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है.
ASP राजेश कुमार उपाध्याय ने बताया, "मामले में प्रथम दृष्टया साइबर ठगी की आशंका है. पुलिस ने FIR दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर सर्वेश शर्मा की मौत की खबरें गलत हैं. सर्वेश जीवित है और PGI चंडीगढ़ में उसका इलाज चल रहा है. ASP ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के ऐसी भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा न करें.
झूठा निकला 3.5 करोड़ की ग्रांट का मामला
दरअसल, इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर स्पष्ट किया कि सर्वेश शर्मा को आर्मी ड्रोन बनाने के लिए किसी भी तरह की ग्रांट नहीं मिली है. यह वही संगठन है, जिससे सर्वेश को ग्रांट मिलने की बात हमीरपुर पॉलिटेक्निक की ओर से कही गई थी.
यहां आपको ये भी बता दें कि बुधवार को DIO की ओर से ग्रांट मिलने के दावे को झूठा बताए जाने के बाद ही सर्वेश के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने की घटना हुई थी. इसके बाद उसे पहले हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया.
डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) ने बुधवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, "सार्वजनिक स्पष्टीकरण‼ सोशल मीडिया और खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि सर्वेश शर्मा को आर्मी ड्रोन बनाने के लिए ₹3.5 करोड़ की iDEX ग्रांट दी गई है. यह भ्रामक दावा पिछले दो महीनों से ऑनलाइन चल रहा है. DIO यह पूरी तरह स्पष्ट करता है कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है. किसी भी ऐसी खबर को शेयर करने से पहले कृपया आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि अवश्य कर लें."
राज्यपाल तक ने की थी सर्वेश की वाहवाही
सर्वेश शर्मा को केंद्र से ग्रांट मिलने की जानकारी शुरुआत में हमीरपुर पॉलिटेक्निक की ओर से ही दी गई थी. इसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने सर्वेश की खबर को प्रकाशित किया था. ETV भारत ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था. उस समय सर्वेश की काफी चर्चा हुई थी कि एक मजदूर के बेटे ने कमाल कर दिया और अब वह सेना के लिए ड्रोन बनाएगा. इतना ही नहीं, हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक ने सर्वेश की सराहना की थी. राज्यपाल ने तो सर्वेश को सम्मानित भी किया था. उस समय राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़ू) के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए सर्वेश की खूब तारीफ की थी. उन्होंने ही इसकी जानकारी मीडिया को दी थी. हालांकि, अब जब ETV भारत ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया.
ग्रांट को लेकर उठे सवाल, पुलिस जांच में होगा खुलासा
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. क्या सच में सर्वेश के साथ साइबर ठगी हुई है या फिर ग्रांट को लेकर किया गया दावा ही गलत था? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे. फिलहाल सर्वेश का इलाज PGI चंडीगढ़ में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं, क्योंकि इसके बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.
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